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بلينكن وعباس ناقشا العنف في الضفة الغربية وتقليل أضرار المدنيين في غزة

1/10/2024 7:20:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

رام‭ ‬الله‭ ‬ ‭ ‬واشنطن‭ - (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكية‭ ‬إن‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬والرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬ناقشا‭ ‬الجهود‭ ‬الأمريكية‭ ‬لمعالجة‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬وتقليل‭ ‬الأضرار‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بالمدنيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعهما‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ماثيو‭ ‬ميلر‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬الرجلين‭ ‬ناقشا‭ ‬أيضا‭ ‬‮«‬الإصلاحات‭ ‬الإدارية‭ ‬التي‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تنفيذها‭ ‬ستفيد‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬مساعي‭ ‬إصلاح‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭. ‬وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬للرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬تأييد‭ ‬واشنطن‭ ‬‮«‬تدابير‭ ‬ملموسة‮»‬‭ ‬لإقامة‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭. ‬

وعقد‭ ‬بلينكن‭ ‬اجتماعا‭ ‬مع‭ ‬عباس‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬التي‭ ‬وصلها‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭ ‬حيث‭ ‬نبّه‭ ‬الى‭ ‬الكلفة‭ ‬‮«‬الباهظة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يتكبّدها‭ ‬المدنيون‭ ‬جراء‭ ‬الحرب‭ ‬التي‭ ‬تخوضها‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬ضد‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬ماثيو‭ ‬ميلر‭ ‬إن‭ ‬بلينكن‭ ‬أكد‭ ‬موقف‭ ‬واشنطن‭ ‬الثابت‭ ‬بوجوب‭ ‬قيام‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬والعيش‭ ‬في‭ ‬سلام‭ ‬وأمن‮»‬‭. ‬

واصطدمت‭ ‬الآمال‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بإقامة‭ ‬دولة‭ ‬مستقلة‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬اتفاقية‭ ‬أوسلو‭ ‬خلال‭ ‬التسعينيات‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬بعقبات‭ ‬شتى‭ ‬أبرزها‭ ‬توقف‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭. ‬

ولم‭ ‬تبدِ‭ ‬الحكومات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬اهتماما‭ ‬بإحياء‭ ‬المفاوضات،‭ ‬بينما‭ ‬يعيق‭ ‬الانقسام‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬بين‭ ‬حركتي‭ ‬فتح‭ ‬بزعامة‭ ‬الرئيس‭ ‬عباس‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬التي‭ ‬تحكم‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2007،‭ ‬إمكان‭ ‬تكوين‭ ‬موقف‭ ‬موحد‭. ‬وأكد‭ ‬عباس‭ ‬لبلينكن‭ ‬ضرورة‭ ‬‮«‬الوقف‭ ‬الفوري‭ ‬لحرب‭ ‬الإبادة‭ ‬التي‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬لنتمكن‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬الحل‭ ‬السياسي‭ ‬المستند‭ ‬للشرعية‭ ‬الدولية،‭ ‬بدءا‭ ‬بنيل‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين‭ ‬عضويتها‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن،‭ ‬وعقد‭ ‬مؤتمر‭ ‬دولي‭ ‬للسلام‭ ‬ينهي‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لأرض‭ ‬دولة‭ ‬فلسطين،‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يحقق‭ ‬السلام‭ ‬والأمن‭ ‬للجميع‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬وفا‮»‬‭. ‬

وجدد‭ ‬عباس‭ ‬التأكيد‭ ‬‮«‬أن‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬هو‭ ‬جزء‭ ‬لا‭ ‬يتجزأ‭ ‬من‭ ‬الدولة‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬القبول‭ ‬أو‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬مخططات‭ ‬سلطات‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬فصله،‭ ‬أو‭ ‬اقتطاع‭ ‬أي‭ ‬جزء‭ ‬منه‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬‮«‬وفا‮»‬‭. ‬

وحذر‭ ‬من‭ ‬‮«‬خطورة‭ ‬الإجراءات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬لتهجير‭ ‬أبناء‭ ‬شعبنا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أو‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬القدس‮»‬‭. ‬

وخلال‭ ‬لقائه‭ ‬عباس،‭ ‬أشار‭ ‬بلينكن‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬تزايد‭ ‬الاضطرابات‮»‬‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬تصاعدا‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬العنف‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬وقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬330‭ ‬فلسطينيا‭ ‬برصاص‭ ‬الجيش‭ ‬والمستوطنين‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وفق‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭. ‬

ودعا‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬صرف‭ ‬عائدات‭ ‬الضرائب‭ ‬المستحقة‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬بالكامل‭.

وتجمع‭ ‬زهاء‭ ‬30‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬الرئيسية‭ ‬لرام‭ ‬الله‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬زيارة‭ ‬بلينكن‭ ‬والدعم‭ ‬الذي‭ ‬تقدّمه‭ ‬بلاده‭ ‬لإسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭. ‬ورفع‭ ‬البعض‭ ‬لافتات‭ ‬بالإنجليزية‭ ‬كتب‭ ‬في‭ ‬بعضها‭ ‬‮«‬بلينكن‭ ‬ليس‭ ‬مرحبا‭ ‬بك‭ ‬هنا‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬بلينكن‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬وافقت‭ ‬على‭ ‬مبدأ‭ ‬إرسال‭ ‬‮«‬بعثة‭ ‬تقييم‮»‬‭ ‬أممية‭ ‬لدراسة‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬تمهيدا‭ ‬لعودة‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬النازحين‭.‬

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