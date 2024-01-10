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إلى النهائي

1/10/2024 7:20:52 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

بلغ‭ ‬فريق‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإسباني،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬بنتيجة‭ (‬5/3‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬الأول‭ ‬بارك‭ ‬بالمملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭. ‬وسيلعب‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬مع‭ ‬الفائز‭ ‬من‭ ‬لقاء‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬بين‭ ‬برشلونة‭ ‬وأوساسونا‭.‬

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