إلى النهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
بلغ فريق ريال مدريد المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني، بعد فوزه على أتلتيكو مدريد بنتيجة (5/3) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء على استاد الأول بارك بالمملكة العربية السعودية. وسيلعب ريال مدريد مع الفائز من لقاء اليوم الخميس بين برشلونة وأوساسونا.
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