لاتسيو وأتالانتا يلحقان بفيورنتينا إلى نصف النهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
روما - (أ ف ب): لحق لاتسيو وأتالانتا بفيورنتينا الى نصف نهائي مسابقة كأس إيطاليا في كرة القدم بفوز الاول على ضيفه وجاره روما 1-0، والثاني على مضيفه ميلان 2-1 الأربعاء في ربع النهائي.
في المباراة الاولى على الملعب الأولمبي حسم لاتسيو الدربي الساخن بهدف وحيد سجله ماتيا زاكانيي في الدقيقة 51 من ركلة جزاء.
وفي الثانية على ملعب «سان سيرو» في ميلانو، قلب أتالانتا الطاولة على مضيفه محولا تخلفه بهدف للبرتغالي رافايل لياو (45) الى فوز بثنائية للهولندي تيون كوبمينرس (45+2 و59 من ركلة جزاء).
وكان فيورنتينا وصيف بطل النسخة الاخيرة وحامل اللقب ست مرات آخرها عام 2001، أول المتأهلين الى دور الاربعة الثلاثاء بعدما أوقف مغامرة ضيفه بولونيا الذي جرد إنتر ميلان من اللقب في ثمن النهائي، وذلك بالفوز عليه 5-4 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي).
ويلتقي فيورنتينا في نصف النهائي مع أتالانتا حامل اللقب مرة واحدة عام 1963، فيما يلعب لاتسيو، البطل سبع مرات اخرها عام 2019، مع يوفنتوس أو فروزينوني اللذين يلتقيان الخميس في ختام ربع النهائي.
ويقام الدور نصف النهائي في الثالث من أبريل المقبل ذهابا و24 منه إيابا.
MENAFN10012024000055011008ID1107706598
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.