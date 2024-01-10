لاتسيو وأتالانتا يلحقان بفيورنتينا إلى نصف النهائي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

روما‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬لحق‭ ‬لاتسيو‭ ‬وأتالانتا‭ ‬بفيورنتينا‭ ‬الى‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬إيطاليا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬بفوز‭ ‬الاول‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬وجاره‭ ‬روما‭ ‬1‭-‬0،‭ ‬والثاني‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬ميلان‭ ‬2‭-‬1‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭.‬

في‭ ‬المباراة‭ ‬الاولى‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬الأولمبي‭ ‬حسم‭ ‬لاتسيو‭ ‬الدربي‭ ‬الساخن‭ ‬بهدف‭ ‬وحيد‭ ‬سجله‭ ‬ماتيا‭ ‬زاكانيي‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬51‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭.‬

وفي‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬سان‭ ‬سيرو‮»‬‭ ‬في‭ ‬ميلانو،‭ ‬قلب‭ ‬أتالانتا‭ ‬الطاولة‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬محولا‭ ‬تخلفه‭ ‬بهدف‭ ‬للبرتغالي‭ ‬رافايل‭ ‬لياو‭ (‬45‭) ‬الى‭ ‬فوز‭ ‬بثنائية‭ ‬للهولندي‭ ‬تيون‭ ‬كوبمينرس‭ (‬45+2‭ ‬و59‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭).‬

وكان‭ ‬فيورنتينا‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬النسخة‭ ‬الاخيرة‭ ‬وحامل‭ ‬اللقب‭ ‬ست‭ ‬مرات‭ ‬آخرها‭ ‬عام‭ ‬2001،‭ ‬أول‭ ‬المتأهلين‭ ‬الى‭ ‬دور‭ ‬الاربعة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بعدما‭ ‬أوقف‭ ‬مغامرة‭ ‬ضيفه‭ ‬بولونيا‭ ‬الذي‭ ‬جرد‭ ‬إنتر‭ ‬ميلان‭ ‬من‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي،‭ ‬وذلك‭ ‬بالفوز‭ ‬عليه‭ ‬5‭-‬4‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ (‬الوقتان‭ ‬الأصلي‭ ‬والإضافي‭).‬

ويلتقي‭ ‬فيورنتينا‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬مع‭ ‬أتالانتا‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬عام‭ ‬1963،‭ ‬فيما‭ ‬يلعب‭ ‬لاتسيو،‭ ‬البطل‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭ ‬اخرها‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬مع‭ ‬يوفنتوس‭ ‬أو‭ ‬فروزينوني‭ ‬اللذين‭ ‬يلتقيان‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭.‬

ويقام‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬أبريل‭ ‬المقبل‭ ‬ذهابا‭ ‬و24‭ ‬منه‭ ‬إيابا‭.‬