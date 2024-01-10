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تدابير للحد من مباريات التنس المتأخرة

1/10/2024 7:20:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أدخلت‭ ‬رابطتا‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬واللاعبات‭ ‬المحترفات،‭ ‬وهما‭ ‬الهيئتان‭ ‬المكلفتان‭ ‬بإدارة‭ ‬غالبية‭ ‬بطولات‭ ‬ودورات‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬توالياً،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إجراءات‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تقليل‭ ‬آفة‭ ‬إنهاء‭ ‬المباريات‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭. ‬وتشهد‭ ‬بطولات‭ ‬التنس‭ ‬مباريات‭ ‬تستمر‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬الليل،‭ ‬وحتى‭ ‬في‭ ‬الصباح‭ ‬الباكر‭.‬

وقالت‭ ‬الرابطتان‭ ‬إنه‭ ‬لن‭ ‬تبدأ‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬بعد‭ ‬الساعة‭ ‬11‭ ‬مساءً،‭ ‬بينما‭ ‬سيتم‭ ‬نقل‭ ‬المباريات‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬المقرر‭ ‬مسبقاً‭ ‬قبل‭ ‬الساعة‭ ‬10‭:‬30‭ ‬مساءً‭ ‬إلى‭ ‬ملعب‭ ‬بديل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تبدأ‭ ‬المباريات‭ ‬المسائية‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬30‭ ‬مساءً‭ ‬على‭ ‬أبعد‭ ‬تقدير‭.‬

وأضافتا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭: ‬‮«‬عدد‭ ‬المباريات‭ ‬المتأخرة‭ (‬أي‭ ‬انتهاء‭ ‬المباريات‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭) ‬ارتفع‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬مما‭ ‬أثر‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬اللاعبين‭ ‬والجماهير‮»‬‭.‬

وأوضحتا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬مرتبط‭ ‬بزيادة‭ ‬متوسط‭ ‬طول‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬الدورات‭.‬

لكن‭ ‬سيتم‭ ‬تطبيق‭ ‬الإجراءات‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬الدورات‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬بإشرافهما‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬تشمل‭ ‬البطولات‭ ‬الأربع‭ ‬الكبرى‭: ‬أستراليا‭ ‬وفرنسا‭ ‬وويمبلدون‭ ‬وفلاشينغ‭ ‬ميدوز‭.‬

وأعلنت‭ ‬الهيئتان‭ ‬أيضًا‭ ‬عن‭ ‬مراجعة‭ ‬إستراتيجية‭ ‬لكرات‭ ‬المضرب‭ ‬بهدف‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬التناقضات‭ ‬المحتملة‭ ‬في‭ ‬الكرات‭ ‬المستخدمة‭ ‬أسبوعيًا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬كرات‭ ‬جديدة‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬أعلى‭ ‬وموثوقية‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025‭.‬




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