تدابير للحد من مباريات التنس المتأخرة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
باريس - (أ ف ب): أدخلت رابطتا اللاعبين المحترفين واللاعبات المحترفات، وهما الهيئتان المكلفتان بإدارة غالبية بطولات ودورات كرة المضرب توالياً، الثلاثاء إجراءات تهدف إلى تقليل آفة إنهاء المباريات في وقت متأخر. وتشهد بطولات التنس مباريات تستمر لفترة طويلة في الليل، وحتى في الصباح الباكر.
وقالت الرابطتان إنه لن تبدأ أي مباراة بعد الساعة 11 مساءً، بينما سيتم نقل المباريات التي لا يمكن أن تبدأ في الملعب المقرر مسبقاً قبل الساعة 10:30 مساءً إلى ملعب بديل على أن تبدأ المباريات المسائية في الساعة 7:30 مساءً على أبعد تقدير.
وأضافتا في بيان مشترك: «عدد المباريات المتأخرة (أي انتهاء المباريات بعد منتصف الليل) ارتفع بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مما أثر سلبا على اللاعبين والجماهير».
وأوضحتا أن هذا مرتبط بزيادة متوسط طول المباراة في الدورات.
لكن سيتم تطبيق الإجراءات فقط على الدورات التي تقام بإشرافهما والتي لا تشمل البطولات الأربع الكبرى: أستراليا وفرنسا وويمبلدون وفلاشينغ ميدوز.
وأعلنت الهيئتان أيضًا عن مراجعة إستراتيجية لكرات المضرب بهدف القضاء على التناقضات المحتملة في الكرات المستخدمة أسبوعيًا من خلال تقديم كرات جديدة ذات جودة أعلى وموثوقية اعتبارًا من عام 2025.
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