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ديفيس يقود ليكرز إلى فوز بشق الأنفس

1/10/2024 7:20:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

لوس‭ ‬أنجلوس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قاد‭ ‬أنتوني‭ ‬ديفيس‭ ‬فريقه‭ ‬لوس‭ ‬أنجلوس‭ ‬ليكرز‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬بشق‭ ‬الأنفس‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬تورونتو‭ ‬رابتورز‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬132‭-‬131‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬بتسجيله‭ ‬41‭ ‬نقطة‭ ‬والتقاطه‭ ‬11‭ ‬متابعة‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬للمحترفين‭ ‬‮«‬أن‭ ‬بي‭ ‬ايه‮»‬‭. ‬

ولعب‭ ‬ديفيس‭ (‬30‭ ‬عاما‭) ‬دور‭ ‬المنقذ‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬‮«‬كريبتو‭.‬كوم‭ ‬أرينا‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬فرض‭ ‬نفسه‭ ‬حتى‭ ‬السلة‭ ‬واظهر‭ ‬مهاراته‭ ‬عن‭ ‬الرميات‭ ‬البعيدة‭ ‬وهيمن‭ ‬على‭ ‬الدفاع،‭ ‬ليخرج‭ ‬مع‭ ‬أفضل‭ ‬رصيد‭ ‬تهديفي‭ ‬له‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

قال‭ ‬ديفيس‭ ‬الذي‭ ‬ضمن‭ ‬الفوز‭ ‬لليكرز‭ ‬بفضل‭ ‬رمياته‭ ‬الحرة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬اللقاء‭ ‬‮«‬هو‭ ‬انتصار‭ ‬كبير‭ ‬لنا،‭ ‬وخاصة‭ ‬بعد‭ ‬فوزنا‭ ‬أمام‭ ‬كليبرز‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬سنقبله‭ (‬الفوز‭). ‬يمكننا‭ ‬أن‭ ‬نقدّم‭ ‬أداء‭ ‬أفضل،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬فوز‭ ‬كبير‭ ‬لنا‮»‬‭.‬

واكتفى‭ ‬‮«‬الملك‮»‬‭ ‬ليبرون‭ ‬جيمس‭ ‬بـ‭ ‬22‭ ‬نقطة،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬تألق‭ ‬في‭ ‬تمرير‭ ‬الكرات‭ ‬الحاسمة‭ (‬12‭)‬،‭ ‬العديد‭ ‬منها‭ ‬إلى‭ ‬ديفيس‭. ‬وأردف‭ ‬ديفيس‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أنه‭ ‬ستتم‭ ‬مراقبتنا‭ ‬أنا‭ ‬وليبرون‭ ‬وهذا‭ ‬سيفتح‭ ‬المجال‭ ‬للآخرين‭ ‬باللعب‭ ‬المفتوح‭ ‬والتسديد‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬علينا‭ ‬فقط‭ ‬أن‭ ‬نستمر‭ ‬بتمرير‭ ‬الكرات‭ ‬لهم،‭ ‬نواصل‭ ‬الثقة‭ ‬بهم‭ ‬حتّى‭ ‬نستمر‭ ‬باللعب‭. ‬وحقق‭ ‬ليكرز‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬توالياً‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬كليبرز‭ ‬الأحد،‭ ‬حين‭ ‬وضع‭ ‬حداً‭ ‬لسلسلة‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬هزائم‭ ‬توالياً،‭ ‬وعزز‭ ‬مركزه‭ ‬العاشر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭ ‬مع‭ ‬19‭ ‬فوزاً‭ ‬مقابل‭ ‬العدد‭ ‬ذاته‭ ‬من‭ ‬الهزائم‭.‬

من‭ ‬ناحيته،‭ ‬رفض‭ ‬رابتورز‭ ‬الذي‭ ‬تألق‭ ‬في‭ ‬صفوفه‭ ‬سكوتي‭ ‬بارنز‭ ‬مع‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬الاستسلام‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تبدلت‭ ‬خلالها‭ ‬هوية‭ ‬الفريق‭ ‬صاحب‭ ‬الأفضلية‭ ‬23‭ ‬مرة،‭ ‬إلا‭ ‬انه‭ ‬خرج‭ ‬خاسراً‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭.‬

تمبروولفز‭ ‬يسحق‭ ‬ماجيك‭ ‬

وفي‭ ‬أورلاندو،‭ ‬تلقى‭ ‬ماجيك‭ ‬خسارة‭ ‬مذلة‭ ‬أمام‭ ‬مينيسوتا‭ ‬تمبروولفز‭ ‬92-113‭. ‬وفرض‭ ‬تمبروولفز،‭ ‬متصدر‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية،‭ ‬سيطرته‭ ‬منذ‭ ‬البداية‭ ‬حتى‭ ‬النهاية‭ ‬ووسع‭ ‬الفارق‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬إلى‭ ‬34‭ ‬نقطة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لم‭ ‬ينجح‭ ‬ماجيك‭ ‬سوى‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬37‭ ‬نقطة‭ ‬قبل‭ ‬الاستراحة‭ ‬بين‭ ‬الشوطين‭ ‬مقابل‭ ‬67‭ ‬للفريق‭ ‬الضيف‭. ‬وتألق‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الفائز‭ ‬الدومينيكاني‭ ‬كارل‭-‬أنتوني‭ ‬تاونز‭ ‬كأفضل‭ ‬مسجل‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬مع‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬و6‭ ‬متابعات‭ ‬و5‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬حقق‭ ‬زميله‭ ‬الفرنسي‭ ‬رودي‭ ‬غوبير‭ ‬‮«‬دابل‭-‬دابل‮»‬‭ ‬مع‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬و12‭ ‬متابعة‭ ‬والعديد‭ ‬من‭ ‬السلات‭ ‬الاستعراضية‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬كان‭ ‬الألماني‭ ‬موريتس‭ ‬فاغنر‭ ‬أفضل‭ ‬المسجّلين‭ ‬لماجيك‭ ‬بـ21‭ ‬نقطة‭ ‬وأضاف‭ ‬إليها‭ ‬8‭ ‬متابعات‭.‬

نيكس‭ ‬يواصل‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصاراته‭ ‬

وتعرض‭ ‬بورتلاند‭ ‬ترايل‭ ‬بلايزرز‭ ‬لهزيمة‭ ‬ساحقة‭ ‬أمام‭ ‬نيويورك‭ ‬نيكس‭ ‬84‭-‬112،‭ ‬بعد‭ ‬تأخره‭ ‬بفارق‭ ‬39‭ ‬نقطة‭. ‬وواصل‭ ‬نيكس‭ ‬سلسلة‭ ‬انتصاراته‭ ‬ورفعها‭ ‬إلى‭ ‬خمسة‭ ‬توالياً‭ ‬منذ‭ ‬تعاقده‭ ‬في‭ ‬30‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭ ‬مع‭ ‬البريطاني‭ ‬أوغوغوا‭ ‬‮«‬أو‭ ‬جي‮»‬‭ ‬أنوبي‭ (‬26‭ ‬عاما‭) ‬قادما‭ ‬من‭ ‬رابتورز‭. ‬وبرز‭ ‬أنوبي‭ ‬كأفضل‭ ‬مسجّل‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬مع‭ ‬23‭ ‬نقطة،‭ ‬وهو‭ ‬أعلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬بعد‭ ‬انضمامه‭ ‬إلى‭ ‬الفريق‭. ‬وأضاف‭ ‬أيضاً‭ ‬يوليوس‭ ‬راندل‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬و7‭ ‬متابعات‭ ‬و8‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬كان‭ ‬جيرامي‭ ‬غرانت‭ ‬أفضل‭ ‬مسجّل‭ ‬لبلايزرز‭ ‬بـ21‭ ‬نقطة‭.‬

وتفوّق‭ ‬نيكس‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأوّل‭ ‬بفارقٍ‭ ‬مريح‭ ‬38‭-‬22‭ ‬واحكم‭ ‬قبضته‭ ‬على‭ ‬المباراة‭ ‬موسّعاً‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬39‭ ‬نقطة‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭.‬

ومُني‭ ‬ديترويت‭ ‬بيستونز،‭ ‬أسوأ‭ ‬فريق‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬بخسارته‭ ‬الـ34‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬فقط‭ ‬بعدما‭ ‬سقط‭ ‬أمام‭ ‬ساكرامنتو‭ ‬كينغز‭ ‬110-131‭.‬

وتفوّق‭ ‬الليتواني‭ ‬دومانتاس‭ ‬سابونيس‭ ‬على‭ ‬دفاع‭ ‬بيستونز‭ ‬مسجّلاً‭ ‬37‭ ‬نقطة،‭ ‬وأنهى‭ ‬المباراة‭ ‬بتحقيقه‭ ‬‮«‬تريبل‭-‬دابل‮»‬‭ (‬عشر‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬فئات‭ ‬إحصائية‭)‬،‭ ‬حيث‭ ‬أضاف‭ ‬إلى‭ ‬رصيده‭ ‬التهديفي‭ ‬13‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭ ‬و10‭ ‬متابعات‭. ‬كما‭ ‬تألّق‭ ‬زميله‭ ‬كيغن‭ ‬موراي‭ ‬بتسجيله‭ ‬32‭ ‬نقطة،‭ ‬ودي‭ ‬أرون‭ ‬فوكس‭ ‬مع‭ ‬26‭.‬

وبرز‭ ‬الكرواتي‭ ‬بويان‭ ‬بوغدانوفيتش‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬بيستونز‭ ‬مع‭ ‬26‭ ‬نقطة‭ ‬و5‭ ‬متابعات،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬تفادي‭ ‬خسارة‭ ‬فريقه‭. ‬وخسر‭ ‬دالاس‭ ‬مافريكس‭ ‬أمام‭ ‬ممفيس‭ ‬غريزليز‭ ‬103‭-‬120‭.‬

سجّل‭ ‬ديسموند‭ ‬باين‭ ‬أكبر‭ ‬عددٍ‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬للفائز‭ ‬مع‭ ‬32‭ ‬نقطة‭ ‬و9‭ ‬متابعات‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ماركوس‭ ‬سمارت‭ (‬23‭ ‬نقطة‭)‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لم‭ ‬تساعد‭ ‬النقاط‭ ‬الـ33‭ ‬التي‭ ‬سجّلها‭ ‬المخضرم‭ ‬كايري‭ ‬إرفينغ‭ ‬والعملاق‭ ‬السلوفيني‭ ‬لوكا‭ ‬دونتشيتش‭ (‬31‭ ‬نقطة‭ ‬و6‭ ‬متابعات‭ ‬ومثلها‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭) ‬في‭ ‬تجنّب‭ ‬الخسارة‭.‬

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