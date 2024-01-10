ديفيس يقود ليكرز إلى فوز بشق الأنفس

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- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
لوس أنجلوس - (أ ف ب): قاد أنتوني ديفيس فريقه لوس أنجلوس ليكرز إلى فوز بشق الأنفس على ضيفه تورونتو رابتورز بفارق نقطة 132-131 الثلاثاء، بتسجيله 41 نقطة والتقاطه 11 متابعة ضمن دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين «أن بي ايه».
ولعب ديفيس (30 عاما) دور المنقذ على ملعب «كريبتو.كوم أرينا»، حيث فرض نفسه حتى السلة واظهر مهاراته عن الرميات البعيدة وهيمن على الدفاع، ليخرج مع أفضل رصيد تهديفي له هذا الموسم.
قال ديفيس الذي ضمن الفوز لليكرز بفضل رمياته الحرة في نهاية اللقاء «هو انتصار كبير لنا، وخاصة بعد فوزنا أمام كليبرز».
وأضاف «سنقبله (الفوز). يمكننا أن نقدّم أداء أفضل، لكن من الواضح أن هذا فوز كبير لنا».
واكتفى «الملك» ليبرون جيمس بـ 22 نقطة، إلا أنه تألق في تمرير الكرات الحاسمة (12)، العديد منها إلى ديفيس. وأردف ديفيس «من الواضح أنه ستتم مراقبتنا أنا وليبرون وهذا سيفتح المجال للآخرين باللعب المفتوح والتسديد». وتابع: «علينا فقط أن نستمر بتمرير الكرات لهم، نواصل الثقة بهم حتّى نستمر باللعب. وحقق ليكرز فوزه الثاني توالياً بعد الفوز على كليبرز الأحد، حين وضع حداً لسلسلة من أربع هزائم توالياً، وعزز مركزه العاشر في المنطقة الغربية مع 19 فوزاً مقابل العدد ذاته من الهزائم.
من ناحيته، رفض رابتورز الذي تألق في صفوفه سكوتي بارنز مع 26 نقطة الاستسلام في مباراة تبدلت خلالها هوية الفريق صاحب الأفضلية 23 مرة، إلا انه خرج خاسراً بفارق نقطة.
تمبروولفز يسحق ماجيك
وفي أورلاندو، تلقى ماجيك خسارة مذلة أمام مينيسوتا تمبروولفز 92-113. وفرض تمبروولفز، متصدر المنطقة الغربية، سيطرته منذ البداية حتى النهاية ووسع الفارق في بعض الأحيان إلى 34 نقطة، في حين لم ينجح ماجيك سوى في تسجيل 37 نقطة قبل الاستراحة بين الشوطين مقابل 67 للفريق الضيف. وتألق في صفوف الفائز الدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز كأفضل مسجل في المباراة مع 28 نقطة و6 متابعات و5 تمريرات حاسمة، في حين حقق زميله الفرنسي رودي غوبير «دابل-دابل» مع 21 نقطة و12 متابعة والعديد من السلات الاستعراضية.
في المقابل، كان الألماني موريتس فاغنر أفضل المسجّلين لماجيك بـ21 نقطة وأضاف إليها 8 متابعات.
نيكس يواصل سلسلة انتصاراته
وتعرض بورتلاند ترايل بلايزرز لهزيمة ساحقة أمام نيويورك نيكس 84-112، بعد تأخره بفارق 39 نقطة. وواصل نيكس سلسلة انتصاراته ورفعها إلى خمسة توالياً منذ تعاقده في 30 ديسمبر الماضي مع البريطاني أوغوغوا «أو جي» أنوبي (26 عاما) قادما من رابتورز. وبرز أنوبي كأفضل مسجّل في المباراة مع 23 نقطة، وهو أعلى عدد من النقاط بعد انضمامه إلى الفريق. وأضاف أيضاً يوليوس راندل 20 نقطة و7 متابعات و8 تمريرات حاسمة. في المقابل، كان جيرامي غرانت أفضل مسجّل لبلايزرز بـ21 نقطة.
وتفوّق نيكس في الربع الأوّل بفارقٍ مريح 38-22 واحكم قبضته على المباراة موسّعاً الفارق إلى 39 نقطة خلال الشوط الثاني.
ومُني ديترويت بيستونز، أسوأ فريق هذا الموسم في الدوري، بخسارته الـ34 مقابل ثلاثة انتصارات فقط بعدما سقط أمام ساكرامنتو كينغز 110-131.
وتفوّق الليتواني دومانتاس سابونيس على دفاع بيستونز مسجّلاً 37 نقطة، وأنهى المباراة بتحقيقه «تريبل-دابل» (عشر أو أكثر في ثلاث فئات إحصائية)، حيث أضاف إلى رصيده التهديفي 13 تمريرة حاسمة و10 متابعات. كما تألّق زميله كيغن موراي بتسجيله 32 نقطة، ودي أرون فوكس مع 26.
وبرز الكرواتي بويان بوغدانوفيتش في صفوف بيستونز مع 26 نقطة و5 متابعات، من دون أن يتمكن من تفادي خسارة فريقه. وخسر دالاس مافريكس أمام ممفيس غريزليز 103-120.
سجّل ديسموند باين أكبر عددٍ من النقاط للفائز مع 32 نقطة و9 متابعات إلى جانب ماركوس سمارت (23 نقطة)، في حين لم تساعد النقاط الـ33 التي سجّلها المخضرم كايري إرفينغ والعملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش (31 نقطة و6 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة) في تجنّب الخسارة.
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