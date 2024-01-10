العطية يحصد فوزه الأول والراجحي يستمر في الصدارة

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- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
الشبيطة (السعودية) - (أ ف ب): حقّق سائق برودرايف، القطري ناصر العطية، حامل اللقب خمس مرات فوزه الأول في النسخة الحالية من رالي دكار في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن سجَّل التوقيف الأسرع في المرحلة الخامسة في الربع الخالي بين الهفوف والشبيطة (118 كلم) حيث تكثر الكثبان، فيما حافظ السعودي يزيد الراجحي على صدارة الترتيب العام. وتفوّق ابن الـ53 عامًا بفارق دقيقة و53 ثانية على سائق تويوتا الإنجليزي غيرلان تشيشيريت وأحرز فوزه الـ43 في تاريخ مشاركاته برالي دكار، مما أتاح له التقدم إلى المركز الثاني في الترتيب العام بعد أن قلّص الفارق إلى دقيقتين عن سائق تويوتا-أوفردرايف رايسينغ الراجحي الذي حلّ رابعا في المرحلة خلف الأرجنتيني خوان كروس ياكوبيني.
وقال العطية الذي سيفتتح الطريق في المرحلة المقبلة المستحدثة مدة يومين والتي تحمل اسم «48 ساعة» وتبلغ مسافتها الإجمالية 781 كلم، منها 572 كلم مرحلة خاصة «لم يكن هناك من استراتيجية خاصة بي».
وأضاف القطري والذي غادر العام الماضي تويوتا للالتحاق بفريق برودرايف «أردت الفوز في المرحلة مهما كان ينتظرني في المرحلة المقبلة غدا».
وتابع «إنها من مسافة 600 كيلومتر ولا أمانع أن افتتح الطريق. حتى لو خسرت الوقت، ما يهمني هو أن أنهي الكيلومترات الـ 600».
ويسعى العطية، البطل الأولمبي في الرماية، إلى أن يصبح السائق الثالث فقط الذي يفوز بلقب دكار ثلاثة أعوام توالياً، وذلك بعد الفنلندي آري فاتانن (1989 و1990 و1991) والفرنسي بيار لارتيغ (1994 و1995 و1996). وفاز العطية بلقب دكار لأول مرة عام 2011 مع فولكسفاكن، وكرّر السيناريو ذاته عام 2015 خلف مقود ميني قبل أن يحتل المركز الأول مع تويوتا أعوام 2019 و2022 و2023.
واختبر سائق برودرايف الفرنسي سيباستيان لوب حظه بإضاعة نقطة تفتيش إلزامية عمدًا، وهو خطأ كلفه عقوبة بلغت مدتها 15 دقيقة.
وفي ضوء ذلك، أنهى المرحلة بفارق 21 دقيقة و13 ثانية عن الصدارة، فخسر وقتا ثمينا في الترتيب العام، إلا أنّ ذلك سيمنحه فرصة الاستفادة من الانطلاق متأخرا في المرحلة المقبلة.
من جهة أخرى، استعاد البوتسواني روس برانش (هيرو موتورسبورت) صدارة فئة الدراجات في الوقت الذي هيمن فيه التشيلي بابلو كوينتانيا وسط الكثبان الرملية وفاز بالمرحلة الخامسة.
وحصد كوينتانيا فوزه السابع في رالي داكار، متفوقا على زميله في هوندا الفرنسي أدريان فان بيفيرين بفارق بسيط بلغ 37 ثانية.
وحلّ حامل اللقب مرتين الأسترالي توبي برايس (ريد بول كي تي إم) ثالثا بفارق دقيقة و39 ثانية.
من جهته، عانى دراج هوندا الآخر التشيلي إيغناسيو كونيخو من يوم عصيب في الكثبان الرملية، حيث أنهى المرحلة متأخرا بست دقائق و11 ثانية عن مواطنه كوينتانيا.
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