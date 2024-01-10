العطية يحصد فوزه الأول والراجحي يستمر في الصدارة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

الشبيطة‭ (‬السعودية‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حقّق‭ ‬سائق‭ ‬برودرايف،‭ ‬القطري‭ ‬ناصر‭ ‬العطية،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬فوزه‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬رالي‭ ‬دكار‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬سجَّل‭ ‬التوقيف‭ ‬الأسرع‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الخالي‭ ‬بين‭ ‬الهفوف‭ ‬والشبيطة‭ (‬118‭ ‬كلم‭) ‬حيث‭ ‬تكثر‭ ‬الكثبان،‭ ‬فيما‭ ‬حافظ‭ ‬السعودي‭ ‬يزيد‭ ‬الراجحي‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭. ‬وتفوّق‭ ‬ابن‭ ‬الـ53‭ ‬عامًا‭ ‬بفارق‭ ‬دقيقة‭ ‬و53‭ ‬ثانية‭ ‬على‭ ‬سائق‭ ‬تويوتا‭ ‬الإنجليزي‭ ‬غيرلان‭ ‬تشيشيريت‭ ‬وأحرز‭ ‬فوزه‭ ‬الـ43‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬مشاركاته‭ ‬برالي‭ ‬دكار،‭ ‬مما‭ ‬أتاح‭ ‬له‭ ‬التقدم‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قلّص‭ ‬الفارق‭ ‬إلى‭ ‬دقيقتين‭ ‬عن‭ ‬سائق‭ ‬تويوتا‭-‬أوفردرايف‭ ‬رايسينغ‭ ‬الراجحي‭ ‬الذي‭ ‬حلّ‭ ‬رابعا‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬خلف‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوان‭ ‬كروس‭ ‬ياكوبيني‭.‬

وقال‭ ‬العطية‭ ‬الذي‭ ‬سيفتتح‭ ‬الطريق‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬المستحدثة‭ ‬مدة‭ ‬يومين‭ ‬والتي‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬‮«‬48‭ ‬ساعة‮»‬‭ ‬وتبلغ‭ ‬مسافتها‭ ‬الإجمالية‭ ‬781‭ ‬كلم،‭ ‬منها‭ ‬572‭ ‬كلم‭ ‬مرحلة‭ ‬خاصة‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬استراتيجية‭ ‬خاصة‭ ‬بي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬القطري‭ ‬والذي‭ ‬غادر‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬تويوتا‭ ‬للالتحاق‭ ‬بفريق‭ ‬برودرايف‭ ‬‮«‬أردت‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬مهما‭ ‬كان‭ ‬ينتظرني‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬غدا‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬600‭ ‬كيلومتر‭ ‬ولا‭ ‬أمانع‭ ‬أن‭ ‬افتتح‭ ‬الطريق‭. ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬خسرت‭ ‬الوقت،‭ ‬ما‭ ‬يهمني‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬أنهي‭ ‬الكيلومترات‭ ‬الـ‭ ‬600‮»‬‭.‬

ويسعى‭ ‬العطية،‭ ‬البطل‭ ‬الأولمبي‭ ‬في‭ ‬الرماية،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬السائق‭ ‬الثالث‭ ‬فقط‭ ‬الذي‭ ‬يفوز‭ ‬بلقب‭ ‬دكار‭ ‬ثلاثة‭ ‬أعوام‭ ‬توالياً،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬الفنلندي‭ ‬آري‭ ‬فاتانن‭ (‬1989‭ ‬و1990‭ ‬و1991‭) ‬والفرنسي‭ ‬بيار‭ ‬لارتيغ‭ (‬1994‭ ‬و1995‭ ‬و1996‭). ‬وفاز‭ ‬العطية‭ ‬بلقب‭ ‬دكار‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬مع‭ ‬فولكسفاكن،‭ ‬وكرّر‭ ‬السيناريو‭ ‬ذاته‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬خلف‭ ‬مقود‭ ‬ميني‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحتل‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬تويوتا‭ ‬أعوام‭ ‬2019‭ ‬و2022‭ ‬و2023‭.‬

واختبر‭ ‬سائق‭ ‬برودرايف‭ ‬الفرنسي‭ ‬سيباستيان‭ ‬لوب‭ ‬حظه‭ ‬بإضاعة‭ ‬نقطة‭ ‬تفتيش‭ ‬إلزامية‭ ‬عمدًا،‭ ‬وهو‭ ‬خطأ‭ ‬كلفه‭ ‬عقوبة‭ ‬بلغت‭ ‬مدتها‭ ‬15‭ ‬دقيقة‭.‬

وفي‭ ‬ضوء‭ ‬ذلك،‭ ‬أنهى‭ ‬المرحلة‭ ‬بفارق‭ ‬21‭ ‬دقيقة‭ ‬و13‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬الصدارة،‭ ‬فخسر‭ ‬وقتا‭ ‬ثمينا‭ ‬في‭ ‬الترتيب‭ ‬العام،‭ ‬إلا‭ ‬أنّ‭ ‬ذلك‭ ‬سيمنحه‭ ‬فرصة‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الانطلاق‭ ‬متأخرا‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬استعاد‭ ‬البوتسواني‭ ‬روس‭ ‬برانش‭ (‬هيرو‭ ‬موتورسبورت‭) ‬صدارة‭ ‬فئة‭ ‬الدراجات‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬هيمن‭ ‬فيه‭ ‬التشيلي‭ ‬بابلو‭ ‬كوينتانيا‭ ‬وسط‭ ‬الكثبان‭ ‬الرملية‭ ‬وفاز‭ ‬بالمرحلة‭ ‬الخامسة‭.‬

وحصد‭ ‬كوينتانيا‭ ‬فوزه‭ ‬السابع‭ ‬في‭ ‬رالي‭ ‬داكار،‭ ‬متفوقا‭ ‬على‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬هوندا‭ ‬الفرنسي‭ ‬أدريان‭ ‬فان‭ ‬بيفيرين‭ ‬بفارق‭ ‬بسيط‭ ‬بلغ‭ ‬37‭ ‬ثانية‭.‬

وحلّ‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬مرتين‭ ‬الأسترالي‭ ‬توبي‭ ‬برايس‭ (‬ريد‭ ‬بول‭ ‬كي‭ ‬تي‭ ‬إم‭) ‬ثالثا‭ ‬بفارق‭ ‬دقيقة‭ ‬و39‭ ‬ثانية‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬عانى‭ ‬دراج‭ ‬هوندا‭ ‬الآخر‭ ‬التشيلي‭ ‬إيغناسيو‭ ‬كونيخو‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬عصيب‭ ‬في‭ ‬الكثبان‭ ‬الرملية،‭ ‬حيث‭ ‬أنهى‭ ‬المرحلة‭ ‬متأخرا‭ ‬بست‭ ‬دقائق‭ ‬و11‭ ‬ثانية‭ ‬عن‭ ‬مواطنه‭ ‬كوينتانيا‭.‬



