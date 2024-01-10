تشافي يأمل أن تكون الكأس السوبر نقطة تحول

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

الرياض‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قال‭ ‬مدرب‭ ‬برشلونة‭ ‬تشافي‭ ‬هرنانديس‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬الرياض‭ ‬إنه‭ ‬يأمل‭ ‬أن‭ ‬يتوج‭ ‬فريقه‭ ‬بالكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإسبانية‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬كي‭ ‬تكون‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬بمثابة‭ ‬نقطة‭ ‬تحول‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭.‬

ويحتل‭ ‬بطل‭ ‬الليغا‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بفارق‭ ‬سبع‭ ‬نقاط‭ ‬عن‭ ‬المتصدرين‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬وجيرونا‭ ‬عقب‭ ‬نهاية‭ ‬دور‭ ‬الذهاب‭.‬

ويلتقي‭ ‬برشلونة‭ ‬مع‭ ‬أوساسونا،‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬تأهله‭ ‬سيضرب‭ ‬موعدا‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬المقررة‭ ‬الأحد‭ ‬المقبل‭ ‬مع‭ ‬أحد‭ ‬قطبي‭ ‬العاصمة‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬أو‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬اللذين‭ ‬يلتقيان‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭.‬

ورفع‭ ‬برشلونة،‭ ‬صاحب‭ ‬الرقم‭ ‬القياسي‭ ‬لعدد‭ ‬مرات‭ ‬الفوز‭ ‬بالمسابقة‭ (‬14‭ ‬مرة‭)‬،‭ ‬الكأس‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬أيضا،‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬ألقابه‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬تشافي،‭ ‬وكانت‭ ‬تلك‭ ‬لحظة‭ ‬مهمة‭ ‬لإثبات‭ ‬أن‭ ‬مشروعه‭ ‬يتطور‭.‬

وقال‭ ‬تشافي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭: ‬‮«‬آمل‭ (‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬نقطة‭ ‬تحول‭)‬،‭ ‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬نجد‭ ‬الثبات‭ ‬في‭ ‬المستوى‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬نحترم‭ ‬أوساسونا‭ ‬كثيرًا،‭ ‬بالتأكيد‭ ‬أننا‭ ‬المرشحون،‭ ‬لكنها‭ ‬مباراة‭ ‬تنتهي‭ ‬بالفوز‭ ‬أو‭ ‬الخسارة،‭ ‬وهي‭ ‬مباراة‭ ‬خروج‭ ‬المغلوب،‭ ‬ونحن‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬إظهار‭ ‬أننا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬في‭ ‬النهائي‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬كان‭ ‬مثاليًا‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلينا،‭ ‬لقد‭ ‬منحنا‭ (‬التتويج‭ ‬بالسوبر‭) ‬الثقة‭ ‬والاستقرار‮»‬‭. ‬وقتها‭ ‬عاد‭ ‬النادي‭ ‬الكاتالوني‭ ‬متوجا‭ ‬من‭ ‬الرياض‭ ‬وواصل‭ ‬انتصاراته‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬11‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬نحو‭ ‬رفع‭ ‬كأس‭ ‬الليغا‭.‬

وأكد‭ ‬قطب‭ ‬الدفاع‭ ‬الدولي‭ ‬الأوروغوياني‭ ‬رونالد‭ ‬أراوخو‭ ‬أيضًا‭ ‬أن‭ ‬الفوز‭ ‬بالكأس‭ ‬السوبر‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬مهمًا‭ ‬لتغيير‭ ‬الموسم‭ ‬المخيب‭ ‬للآمال‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬كانت‭ ‬الكأس‭ ‬السوبر‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬نقطة‭ ‬تحول،‭ ‬ونريد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الأمر‭ ‬نفسه‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ - ‬إنها‭ ‬كأس‭ ‬ونريد‭ ‬الفوز‭ ‬بها‮»‬‭. ‬ويعاني‭ ‬برشلونة‭ ‬دفاعيًا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬خط‭ ‬دفاع‭ ‬الرائع‭ ‬أحد‭ ‬أسباب‭ ‬تتويجه‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭.‬

وتلقت‭ ‬شباك‭ ‬برشلونة‭ ‬22‭ ‬هدفًا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬مقابل‭ ‬20‭ ‬هدفًا‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬2022‭-‬23‭ ‬بأكمله‭.‬

وأضاف‭ ‬أراوخو‭ ‬‮«‬‭(‬نحن‭ ‬بحاجة‭) ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬أكثر‭ ‬فعالية‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬المنطقتين،‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬والهجوم،‭ ‬لكي‭ ‬نستقبل‭ ‬عددًا‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬الأهداف‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬نعمل‭ ‬على‭ ‬تصحيح‭ ‬الأخطاء‭ ‬في‭ ‬الدفاع،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬ساعدنا‭ ‬كثيرًا‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬حيث‭ ‬استقبلنا‭ ‬القليل‭ ‬من‭ ‬الأهداف‮»‬‭. ‬وارتبط‭ ‬أراوخو‭ ‬بالانتقال‭ ‬إلى‭ ‬بطل‭ ‬ألمانيا‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬تقارير‭ ‬إعلامية،‭ ‬لكنه‭ ‬أكد‭ ‬أنه‭ ‬يفكر‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬برشلونة‭.‬

وقال‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬24‭ ‬عامًا‭: ‬‮«‬تنتشر‭ ‬الشائعات‭ ‬دائمًا‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬الانتقالات،‭ ‬وأنا‭ ‬أركز‭ ‬على‭ ‬برشلونة‭ ‬وأثبت‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬أرتدي‭ ‬فيها‭ ‬هذا‭ ‬القميص‮»‬‭.‬



