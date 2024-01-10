Thursday, 11 January 2024 05:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الخليفي: سان جيرمان الأفضل لمبابي

1/10/2024 7:20:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬القطري‭ ‬لنادي‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬متصدر‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ناصر‭ ‬الخليفي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنه‭ ‬يريد‭ ‬بقاء‭ ‬النجم‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬في‭ ‬‮«‬النادي‭ ‬الأفضل‭ ‬له‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬أشهرٍ‭ ‬على‭ ‬انتهاء‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬الخليفي‭ (‬50‭ ‬عاماً‭) ‬الذي‭ ‬استحوذ‭ ‬على‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬في‭ ‬حديثٍ‭ ‬لإذاعة‭ ‬‮«‬أر‭ ‬أم‭ ‬سي‮»‬‭ ‬الفرنسية‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أخفي‭ ‬أنني‭ ‬أريد‭ ‬بقاء‭ ‬كيليان‭. ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬هو‭ ‬كيليان،‭ ‬وأفضل‭ ‬نادٍ‭ ‬له،‭ ‬هو‭ ‬باريس‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لديه‭ ‬أفضل‭ ‬مقرّ‭ ‬تدريب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ (‬مقرّ‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الجديد‭)‬،‭ ‬أفضل‭ ‬مدرب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ (‬الإسباني‭ ‬لويس‭ ‬إنريكي‭)‬‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬كل‭ ‬عام‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬ونحن‭ ‬نصل‭ ‬على‭ ‬أقل‭ ‬تقدير‭ ‬إلى‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي،‭ ‬أو‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬أو‭ ‬حتّى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬أو‭ ‬النهائي،‭ ‬نحن‭ ‬هنا‭ ‬مع‭ ‬الأندية‭ ‬الكبيرة‮»‬‭.‬

وكما‭ ‬ذكر‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬بكأس‭ ‬الأبطال‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬تولوز‭ ‬2-0‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬بارك‭ ‬دي‭ ‬برانس،‭ ‬أشار‭ ‬الخليفي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مبابي‭ ‬‮«‬لديه‭ ‬اتفاق‭ (‬معه‭)‬‮»‬،‭ ‬لكنّه‭ ‬أكّد‭ ‬أن‭ ‬مسألة‭ ‬رحيله‭ ‬أو‭ ‬تمديد‭ ‬العقد‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تتعلق‭ ‬بالمال‮»‬‭.‬

وطالب‭ ‬رئيس‭ ‬رابطة‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬التي‭ ‬تبثّ‭ ‬شائعات‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬مبابي‭ ‬‮«‬الهدوء‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬المهمّة‭ ‬جدا‭. ‬أطلب‭ ‬منكم‭ ‬أن‭ ‬تتركوا‭ ‬كيليان‭ ‬وشأنه،‭ ‬اتركوه‭ ‬وشأنه‮»‬‭.‬

ووعد‭ ‬الخليفي‭ ‬ببقاء‭ ‬الثنائي‭ ‬المدرب‭ ‬إنريكي‭ ‬والمدير‭ ‬الرياضي‭ ‬البرتغالي‭ ‬لويس‭ ‬كامبوس‭ ‬في‭ ‬منصبيهما‭ ‬للمواسم‭ ‬المقبلة،‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬راضٍ‭ ‬جداً‭ ‬عن‭ ‬عملهما،‭ ‬إنهما‭ ‬يقومان‭ ‬بعملٍ‭ ‬رائع‮»‬‭.‬

أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬ملعب‭ ‬بارك‭ ‬دي‭ ‬برانس‭ ‬الذي‭ ‬يرغب‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬شرائه‭ ‬من‭ ‬ببلديّة‭ ‬باريس،‭ ‬أكّد‭ ‬الخليفي‭ ‬مجدداً‭ ‬موقف‭ ‬ناديه‭ ‬‮«‬ملعب‭ ‬بارك‭ ‬دي‭ ‬برانس‭ ‬هو‭ ‬أفضل‭ ‬ملعب‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬لكن‭ ‬الجمهور‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬ملعبٍ‭ ‬أكبر‭ ‬وأقرب‭ ‬من‭ ‬أرضية‭ ‬الملعب‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬بصراحة،‭ ‬أريد‭ ‬الاحترام‭ ‬من‭ ‬البلديّة،‭ ‬لم‭ ‬نحصل‭ ‬عليه،‭ ‬الأمر‭ ‬مؤلمٌ‭ ‬جدا‭ ‬لأننا‭ ‬فعلنا‭ ‬أشياء‭ ‬جيّدة‭ ‬للمدينة،‭ ‬في‭ ‬إشارةٍ‭ ‬إلى‭ ‬العلاقة‭ ‬السيئة‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬مع‭ ‬رئيسة‭ ‬بلدية‭ ‬العاصمة‭ ‬آن‭ ‬هيدالغو‭ ‬التي‭ ‬رفضت‭ ‬بيع‭ ‬الملعب‮»‬‭. ‬ويعتبر‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬أن‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬ضروري‭ ‬لتنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬توسعته‭ ‬ليحتضن‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬مشجع‭ ‬عوضاً‭ ‬عن‭ ‬سعته‭ ‬الحالية‭ (‬حوالي‭ ‬48‭ ‬ألف‭ ‬مقعد‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬يريد‭ ‬السير‭ ‬على‭ ‬خطى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تملك‭ ‬ملاعبها‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬مرشّحاً‭ ‬لشراء‭ ‬أو‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الامتياز‭ ‬الجديد‭ ‬للملعب،‭ ‬بعد‭ ‬قراره‭ ‬عدم‭ ‬التقدّم‭ ‬كأحد‭ ‬المرشّحين‭ ‬لشرائه،‭ ‬أفادت‭ ‬هيدالغو‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬استعداداً‭ ‬لاستئناف‭ ‬الحوار‮»‬‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬الملعب،‭ ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬إمكانية‭ ‬البيع،‭ ‬أو‭ ‬الإيجار‭ ‬لفترةٍ‭ ‬طويلة‭ ‬الأجل‭.‬

MENAFN10012024000055011008ID1107706593

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث