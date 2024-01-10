الخليفي: سان جيرمان الأفضل لمبابي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬القطري‭ ‬لنادي‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جيرمان‭ ‬متصدر‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬ناصر‭ ‬الخليفي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنه‭ ‬يريد‭ ‬بقاء‭ ‬النجم‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬في‭ ‬‮«‬النادي‭ ‬الأفضل‭ ‬له‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬أشهرٍ‭ ‬على‭ ‬انتهاء‭ ‬عقده‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬الخليفي‭ (‬50‭ ‬عاماً‭) ‬الذي‭ ‬استحوذ‭ ‬على‭ ‬نادي‭ ‬العاصمة‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬في‭ ‬حديثٍ‭ ‬لإذاعة‭ ‬‮«‬أر‭ ‬أم‭ ‬سي‮»‬‭ ‬الفرنسية‭: ‬‮«‬لا‭ ‬أخفي‭ ‬أنني‭ ‬أريد‭ ‬بقاء‭ ‬كيليان‭. ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬هو‭ ‬كيليان،‭ ‬وأفضل‭ ‬نادٍ‭ ‬له،‭ ‬هو‭ ‬باريس‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لديه‭ ‬أفضل‭ ‬مقرّ‭ ‬تدريب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ (‬مقرّ‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الجديد‭)‬،‭ ‬أفضل‭ ‬مدرب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ (‬الإسباني‭ ‬لويس‭ ‬إنريكي‭)‬‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬كل‭ ‬عام‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬ونحن‭ ‬نصل‭ ‬على‭ ‬أقل‭ ‬تقدير‭ ‬إلى‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي،‭ ‬أو‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬أو‭ ‬حتّى‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬أو‭ ‬النهائي،‭ ‬نحن‭ ‬هنا‭ ‬مع‭ ‬الأندية‭ ‬الكبيرة‮»‬‭.‬

وكما‭ ‬ذكر‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬بكأس‭ ‬الأبطال‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬تولوز‭ ‬2-0‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬بارك‭ ‬دي‭ ‬برانس،‭ ‬أشار‭ ‬الخليفي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مبابي‭ ‬‮«‬لديه‭ ‬اتفاق‭ (‬معه‭)‬‮»‬،‭ ‬لكنّه‭ ‬أكّد‭ ‬أن‭ ‬مسألة‭ ‬رحيله‭ ‬أو‭ ‬تمديد‭ ‬العقد‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تتعلق‭ ‬بالمال‮»‬‭.‬

وطالب‭ ‬رئيس‭ ‬رابطة‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬التي‭ ‬تبثّ‭ ‬شائعات‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬مبابي‭ ‬‮«‬الهدوء‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬المهمّة‭ ‬جدا‭. ‬أطلب‭ ‬منكم‭ ‬أن‭ ‬تتركوا‭ ‬كيليان‭ ‬وشأنه،‭ ‬اتركوه‭ ‬وشأنه‮»‬‭.‬

ووعد‭ ‬الخليفي‭ ‬ببقاء‭ ‬الثنائي‭ ‬المدرب‭ ‬إنريكي‭ ‬والمدير‭ ‬الرياضي‭ ‬البرتغالي‭ ‬لويس‭ ‬كامبوس‭ ‬في‭ ‬منصبيهما‭ ‬للمواسم‭ ‬المقبلة،‭ ‬قائلاً‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬راضٍ‭ ‬جداً‭ ‬عن‭ ‬عملهما،‭ ‬إنهما‭ ‬يقومان‭ ‬بعملٍ‭ ‬رائع‮»‬‭.‬

أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬ملعب‭ ‬بارك‭ ‬دي‭ ‬برانس‭ ‬الذي‭ ‬يرغب‭ ‬النادي‭ ‬في‭ ‬شرائه‭ ‬من‭ ‬ببلديّة‭ ‬باريس،‭ ‬أكّد‭ ‬الخليفي‭ ‬مجدداً‭ ‬موقف‭ ‬ناديه‭ ‬‮«‬ملعب‭ ‬بارك‭ ‬دي‭ ‬برانس‭ ‬هو‭ ‬أفضل‭ ‬ملعب‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬لكن‭ ‬الجمهور‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬ملعبٍ‭ ‬أكبر‭ ‬وأقرب‭ ‬من‭ ‬أرضية‭ ‬الملعب‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬بصراحة،‭ ‬أريد‭ ‬الاحترام‭ ‬من‭ ‬البلديّة،‭ ‬لم‭ ‬نحصل‭ ‬عليه،‭ ‬الأمر‭ ‬مؤلمٌ‭ ‬جدا‭ ‬لأننا‭ ‬فعلنا‭ ‬أشياء‭ ‬جيّدة‭ ‬للمدينة،‭ ‬في‭ ‬إشارةٍ‭ ‬إلى‭ ‬العلاقة‭ ‬السيئة‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭ ‬مع‭ ‬رئيسة‭ ‬بلدية‭ ‬العاصمة‭ ‬آن‭ ‬هيدالغو‭ ‬التي‭ ‬رفضت‭ ‬بيع‭ ‬الملعب‮»‬‭. ‬ويعتبر‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬أن‭ ‬الاستحواذ‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬ضروري‭ ‬لتنفيذ‭ ‬مشروع‭ ‬توسعته‭ ‬ليحتضن‭ ‬60‭ ‬ألف‭ ‬مشجع‭ ‬عوضاً‭ ‬عن‭ ‬سعته‭ ‬الحالية‭ (‬حوالي‭ ‬48‭ ‬ألف‭ ‬مقعد‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬يريد‭ ‬السير‭ ‬على‭ ‬خطى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬الأوروبية‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬تملك‭ ‬ملاعبها‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬النادي‭ ‬لم‭ ‬يعد‭ ‬مرشّحاً‭ ‬لشراء‭ ‬أو‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الامتياز‭ ‬الجديد‭ ‬للملعب،‭ ‬بعد‭ ‬قراره‭ ‬عدم‭ ‬التقدّم‭ ‬كأحد‭ ‬المرشّحين‭ ‬لشرائه،‭ ‬أفادت‭ ‬هيدالغو‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬استعداداً‭ ‬لاستئناف‭ ‬الحوار‮»‬‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬الملعب،‭ ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬إمكانية‭ ‬البيع،‭ ‬أو‭ ‬الإيجار‭ ‬لفترةٍ‭ ‬طويلة‭ ‬الأجل‭.‬