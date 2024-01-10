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الكاميرون تبحث عن إيقاظ أسودها

1/10/2024 7:20:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

أبيدجان‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬نتائج‭ ‬متوسّطة‭ ‬ونجوم‭ ‬غائبون‭ ‬وخلافات‭ ‬سياسية‭ ‬حول‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬صامويل‭ ‬إيتو‭: ‬لا‭ ‬تدخل‭ ‬الكاميرون‭ ‬غمار‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬في‭ ‬أفضل‭ ‬حالاتها،‭ ‬لكن‭ ‬آخر‭ ‬مرة‭ ‬وصل‭ ‬فيها‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬الأسود‭ ‬غير‭ ‬المروضة‮»‬‭ ‬مجروحاً‭ ‬عام‭ ‬2017،‭ ‬أنهى‭ ‬البطولة‭ ‬متوّجاً‭ ‬باللقب‭!‬

بطل‭ ‬القارة‭ ‬السمراء‭ ‬خمس‭ ‬مرات‭ ‬يعرج‭. ‬نجوم‭ ‬خط‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬البرازيل‭ (‬1-0‭) ‬في‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬مصابون‭ ‬أو‭ ‬مستبعدون‭ ‬أو‭ ‬كبروا‭ ‬في‭ ‬السن،‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬لدى‭ ‬الكاميرون‭ ‬لاعب‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬نادٍ‭ ‬أوروبي‭ ‬كبير،‭ ‬حتى‭ ‬أن‭ ‬رجال‭ ‬المدرب‭ ‬ريغوبير‭ ‬سونغ‭ ‬سقطوا‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬أمام‭ ‬ليبيا‭ (‬1-1‭) ‬في‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026‭.‬

الكاميرون‭ ‬بصدد‭ ‬إعادة‭ ‬بناء‭ ‬منتخب،‭ ‬فقط‭ ‬نصف‭ ‬التشكيلة‭ ‬الأساسية‭ ‬الحالية‭ ‬دافعوا‭ ‬بجدارة‭ ‬عن‭ ‬الألوان‭ ‬الخضراء‭ ‬والصفراء‭ ‬والحمراء‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬مع‭ ‬خروج‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬ولكن‭ ‬بأول‭ ‬فوز‭ ‬في‭ ‬العرس‭ ‬العالمي‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2002،‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬الرفيع‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬سيليساو‮»‬‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬أقرّ‭ ‬سيباستيان‭ ‬مينييه،‭ ‬مساعد‭ ‬المدرب‭ ‬سونغ،‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬ربما‭ ‬تكون‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬بعض‭ ‬الشيء،‭ ‬لكننا‭ ‬الكاميرون،‭ ‬القوة‭ ‬العظمى‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الإفريقية‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نعلم‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬أنه‭ ‬ليس‭ ‬بالضرورة‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬منتخبنا‭ ‬مرشحاً‭ ‬للقب،‭ ‬فالمرشحون‭ ‬هم‭ ‬بالأحرى‭ ‬السنغال‭ ‬والمغرب‭ ‬وساحل‭ ‬العاج‮»‬‭ ‬على‭ ‬أرضها‭.‬

استبعاد‭ ‬شوبو‭-‬موتينغ‭ ‬

ويتذكّر‭ ‬مينييه‭ ‬مشوار‭ ‬الكاميرون‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬نسخة‭ ‬2017‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬مساعداً‭ ‬لمدرب‭ ‬توغو‭ ‬الفرنسي‭ ‬كلود‭ ‬لوروا،‭ ‬بقوله‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬عاشوا‭ ‬دورا‭ ‬أول‭ ‬كارثياً‭ ‬وكانوا‭ ‬قاب‭ ‬قوسين‭ ‬أو‭ ‬أدنى‭ ‬من‭ ‬الخروج‭ ‬خاليي‭ ‬الوفاض‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الغابون‭ (‬0-0‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬الاخيرة‭) ‬لو‭ ‬لم‭ ‬ينقذهم‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬فابريس‭ ‬أوندوا‭ ‬بإبعاده‭ ‬كرة‭ ‬ارتطمت‭ ‬بالعارضة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭. ‬وفي‭ ‬النهاية‭ ‬أصبحوا‭ ‬أبطال‭ ‬إفريقيا‮»‬‭.‬

وقتها‭ ‬أنهت‭ ‬الكاميرون‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬خلف‭ ‬بوركينا‭ ‬فاسو،‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تتغلب‭ ‬على‭ ‬السنغال‭ ‬بركلات‭ ‬الترجيح‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬ثم‭ ‬غانا‭ ‬2‭-‬0‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬ومصر‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬النهائي‭.‬

هذا‭ ‬العام،‭ ‬احتفظت‭ ‬الكاميرون‭ ‬بعدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬ركائزها‭ ‬الأساسية‭ ‬أبرزها‭ ‬مدافع‭ ‬نانت‭ ‬الفرنسي‭ ‬جان‭-‬شارل‭ ‬كاستيليتو،‭ ‬مهاجم‭ ‬أبها‭ ‬السعودي‭ ‬كارل‭ ‬توكو‭-‬إيكامبي‭ ‬والقائد‭ ‬الجديد‭ ‬لهذا‭ ‬الجيل‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬نابولي‭ ‬الإيطالي‭ ‬أندريه‭-‬فرانك‭ ‬زامبو‭ ‬أنغيسا،‭ ‬وقامت‭ ‬بتشبيب‭ ‬تشكيلتها‭ ‬بلاعب‭ ‬رين‭ ‬الفرنسي‭ ‬كريستوفر‭ ‬ووه‭ ‬ومهاجم‭ ‬تولوز‭ ‬فرانك‭ ‬ماغري‭.‬

وعاد‭ ‬لاعبون‭ ‬سابقون‭ ‬آخرون‭ ‬إلى‭ ‬الظهور‭ ‬مثل‭ ‬جورج‭ ‬كيفان‭ ‬نكودو‭ ‬المتألق‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬ضمك‭ ‬السعودي‭ ‬ولاعب‭ ‬مرسيليا‭ ‬الفرنسي‭ ‬السابق‭ ‬كلينتون‭ ‬نجييه‭.‬

وأوضح‭ ‬مينييه‭ ‬‮«‬ما‭ ‬افتقدناه‭ ‬في‭ ‬الخبرة،‭ ‬نستعيده‭ ‬في‭ ‬الروح‭ ‬المعنوية،‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬بدا‭ ‬لنا‭ ‬مع‭ ‬‮«‬ريغو‮»‬‭ (‬المدرب‭ ‬سونغ‭) ‬في‭ ‬المعسكرات‭ ‬الأخيرة‮»‬‭.‬

مشكلة‭ ‬الكاميرون‭ ‬هي‭ ‬أنها‭ ‬فقدت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬قوتها‭ ‬الهجومية‭. ‬غياب‭ ‬مهاجم‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬إريك‭ ‬ماكسيم‭ ‬تشوبو‭-‬موتينغ‭ ‬تم‭ ‬انتقاده‭ ‬بشدة‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الحوارية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬المهووس‭ ‬بكرة‭ ‬القدم‭.‬

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