الجزائر لتعويض الاخفاقات الأخيرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

بواكيه‭ (‬ساحل‭ ‬العاج‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬لكي‭ ‬تمحو‭ ‬الجزائر‭ ‬بقيادة‭ ‬مدرّبها‭ ‬جمال‭ ‬بلماضي‭ ‬صورة‭ ‬المشاركة‭ ‬الكارثية‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬الكاميرون،‭ ‬يتعيّن‭ ‬عليها‭ ‬ضمان‭ ‬الانسجام‭ ‬بين‭ ‬الجيل‭ ‬الذهبي،‭ ‬بطل‭ ‬القارة‭ ‬السمراء‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬وبراعمها‭ ‬الشابة‭ ‬بصلة‭ ‬وصل‭ ‬نجمها‭ ‬رياض‭ ‬محرز‭.‬

كان‭ ‬العام‭ ‬2022‭ ‬نحساً‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الخضر‮»‬‭. ‬تم‭ ‬إقصاؤهم‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬لكأس‭ ‬الأمم‭ ‬في‭ ‬الكاميرون‭ ‬وجُرّدوا‭ ‬من‭ ‬اللقب‭ ‬الذي‭ ‬توجوا‭ ‬به‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تاريخهم‭ ‬عام‭ ‬2019‭. ‬خسروا‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الفاصل‭ ‬المؤهل‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬أمام‭ ‬الكاميرون‭ (‬1-0‭ ‬ذهابا‭ ‬في‭ ‬ياوندي‭ ‬و1‭-‬2‭ ‬بعد‭ ‬التمديد‭ ‬المثير‭ ‬إياباً‭ ‬في‭ ‬الجزائر‭)‬،‭ ‬بهدف‭ ‬قاتل‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬البدل‭ ‬عن‭ ‬ضائع‭ ‬لمباراة‭ ‬الإياب‭.‬

فقد‭ ‬بلماضي‭ ‬أعصابه‭ ‬عقب‭ ‬هذا‭ ‬الإقصاء،‭ ‬لكن‭ ‬المدرّب‭ ‬الذي‭ ‬أعاد‭ ‬الجزائر‭ ‬إلى‭ ‬صدارة‭ ‬الكرة‭ ‬الإفريقية‭ ‬عاد‭ ‬ليصبّ‭ ‬تركيزه‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬منتخب‭ ‬شمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬إلى‭ ‬مكانه‭ ‬الطبيعي‭.‬

دفاع‭ ‬شاب‭ ‬

يدخل‭ ‬‮«‬ثعالب‭ ‬الصحراء‮»‬‭ ‬نسخة‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬بدفاع‭ ‬واعد‭ ‬حول‭ ‬المخضرمين‭ ‬يوسف‭ ‬عطال‭ ‬وعيسى‭ ‬ماندي‭. ‬يشكل‭ ‬محمد‭ ‬أمين‭ ‬توغاي‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬مع‭ ‬الترجي‭ ‬التونسي‭ ‬وسيبلغ‭ ‬24‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬يناير‭ ‬الحالي،‭ ‬قطب‭ ‬الدفاع‭ ‬مع‭ ‬ماندي‭. ‬وفي‭ ‬الجانب‭ ‬الأيسر،‭ ‬يتناوب‭ ‬بلماضي‭ ‬بين‭ ‬ياسر‭ ‬العروسي‭ (‬23‭ ‬عاماً‭) ‬المعار‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬من‭ ‬تروا‭ ‬الفرنسي‭ ‬إلى‭ ‬شيفيلد‭ ‬يونايتد‭ ‬الانكليزي‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يلعب‭ ‬كثيراً‭ (‬6‭ ‬مباريات‭) ‬وريان‭ ‬آيت‭ ‬نوري‭ (‬22‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬مع‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬الانجليزي‭ ‬بعدما‭ ‬تألق‭ ‬مع‭ ‬أنجيه‭ ‬الفرنسي‭.‬

الواعدان‭ ‬الكبيران‭ ‬شايبي‭ ‬وعمورة‭ ‬

تعوّل‭ ‬الجزائر‭ ‬على‭ ‬لاعبين‭ ‬واعدين‭ ‬جداً‭ ‬هما‭ ‬فارس‭ ‬شايبي،‭ ‬لاعب‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬المبدع‭ ‬لاينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬الالماني‭ ‬والبالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬21‭ ‬عامًا‭ ‬فقط،‭ ‬ومحمد‭ ‬عمورة،‭ ‬هداف‭ ‬أونيون‭ ‬سان‭-‬جيلواز‭ ‬البلجيكي‭ ‬صاحب‭ ‬23‭ ‬عامًا‭.‬

اكتشف‭ ‬شايبي‭ ‬المنتخب‭ ‬الجزائري‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي،‭ ‬فيما‭ ‬يلعب‭ ‬عمورة‭ ‬مع‭ ‬الخضر‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬أطول‭ (‬2021‭)‬،‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يتعلم‭. ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬السابقة،‭ ‬لم‭ ‬يلعب‭ ‬دقيقة‭ ‬واحدة‭.‬

لكن‭ ‬كلاهما‭ ‬يتألق‭ ‬في‭ ‬أندية‭ ‬أوروبية‭ ‬جيدة‭. ‬سجّل‭ ‬عمورة‭ ‬17‭ ‬هدفًا‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬كما‭ ‬برز‭ ‬شايبي‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الممرّر‭ ‬الحاسم‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ (‬9‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬مباراة‭).‬

المخضرمون‭ ‬بقيادة‭ ‬محرز‭ -‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬ماندي‭ ‬وعطّال،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬بلماضي‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬جنوده‭ ‬القدامى،‭ ‬بدءاً‭ ‬بالنجم‭ ‬رياض‭ ‬محرز‭. ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬2019‭ ‬يبلغ‭ ‬الآن‭ ‬32‭ ‬عاماً،‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬يلعب‭ ‬لمانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الانجليزي‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأوروبية،‭ ‬وانتقل‭ ‬إلى‭ ‬أهلي‭ ‬جدة‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬لكنه‭ ‬احتفظ‭ ‬بتألقه‭ ‬وتأثيره‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬منتخب‭ ‬الجزائر‭.‬

يمكن‭ ‬لبلماضي‭ ‬الاعتماد‭ ‬دائمًا‭ ‬على‭ ‬التعطش‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬ينضب‭ ‬أبدًا‭ ‬للهداف‭ ‬إسلام‭ ‬سليماني‭ ‬الذي‭ ‬يسجل‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬البرازيلي‭ ‬لصالح‭ ‬كوريتيبا،‭ ‬بعمر‭ ‬35‭ ‬عامًا،‭ ‬ومهاجم‭ ‬السد‭ ‬القطري‭ ‬بغداد‭ ‬بونجاح‭ (‬32‭) ‬الذي‭ ‬سجّل‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬2019‭ ‬ضد‭ ‬السنغال‭ (‬1-0‭). ‬يشكّل‭ ‬هؤلاء‭ ‬المخضرمون‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬لعمورة‭.‬

مزدوجو‭ ‬الجنسية‭ ‬الجدد‭ ‬

وأخيراً‭ ‬ذهب‭ ‬بلماضي‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬مواطنين‭ ‬جدد‭ ‬مزدوجي‭ ‬الجنسية‭ ‬لتجديد‭ ‬تشكيلته‭.‬

أصيب‭ ‬مهاجم‭ ‬رين‭ ‬أمين‭ ‬غويري‭ ‬ولن‭ ‬يتمكّن‭ ‬من‭ ‬اكتشاف‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خاض‭ ‬أول‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬دولية‭ ‬بين‭ ‬تشرين‭ ‬أكتوبر‭ ‬نوفمبر‭.‬