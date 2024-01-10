Thursday, 11 January 2024 05:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجزائر لتعويض الاخفاقات الأخيرة

1/10/2024 7:20:49 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

بواكيه‭ (‬ساحل‭ ‬العاج‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬لكي‭ ‬تمحو‭ ‬الجزائر‭ ‬بقيادة‭ ‬مدرّبها‭ ‬جمال‭ ‬بلماضي‭ ‬صورة‭ ‬المشاركة‭ ‬الكارثية‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬الكاميرون،‭ ‬يتعيّن‭ ‬عليها‭ ‬ضمان‭ ‬الانسجام‭ ‬بين‭ ‬الجيل‭ ‬الذهبي،‭ ‬بطل‭ ‬القارة‭ ‬السمراء‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬وبراعمها‭ ‬الشابة‭ ‬بصلة‭ ‬وصل‭ ‬نجمها‭ ‬رياض‭ ‬محرز‭.‬

كان‭ ‬العام‭ ‬2022‭ ‬نحساً‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الخضر‮»‬‭. ‬تم‭ ‬إقصاؤهم‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬لكأس‭ ‬الأمم‭ ‬في‭ ‬الكاميرون‭ ‬وجُرّدوا‭ ‬من‭ ‬اللقب‭ ‬الذي‭ ‬توجوا‭ ‬به‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬تاريخهم‭ ‬عام‭ ‬2019‭. ‬خسروا‭ ‬أيضًا‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الفاصل‭ ‬المؤهل‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬أمام‭ ‬الكاميرون‭ (‬1-0‭ ‬ذهابا‭ ‬في‭ ‬ياوندي‭ ‬و1‭-‬2‭ ‬بعد‭ ‬التمديد‭ ‬المثير‭ ‬إياباً‭ ‬في‭ ‬الجزائر‭)‬،‭ ‬بهدف‭ ‬قاتل‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬البدل‭ ‬عن‭ ‬ضائع‭ ‬لمباراة‭ ‬الإياب‭.‬

فقد‭ ‬بلماضي‭ ‬أعصابه‭ ‬عقب‭ ‬هذا‭ ‬الإقصاء،‭ ‬لكن‭ ‬المدرّب‭ ‬الذي‭ ‬أعاد‭ ‬الجزائر‭ ‬إلى‭ ‬صدارة‭ ‬الكرة‭ ‬الإفريقية‭ ‬عاد‭ ‬ليصبّ‭ ‬تركيزه‭ ‬على‭ ‬إعادة‭ ‬منتخب‭ ‬شمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬إلى‭ ‬مكانه‭ ‬الطبيعي‭.‬

دفاع‭ ‬شاب‭ ‬

يدخل‭ ‬‮«‬ثعالب‭ ‬الصحراء‮»‬‭ ‬نسخة‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬بدفاع‭ ‬واعد‭ ‬حول‭ ‬المخضرمين‭ ‬يوسف‭ ‬عطال‭ ‬وعيسى‭ ‬ماندي‭. ‬يشكل‭ ‬محمد‭ ‬أمين‭ ‬توغاي‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬مع‭ ‬الترجي‭ ‬التونسي‭ ‬وسيبلغ‭ ‬24‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬يناير‭ ‬الحالي،‭ ‬قطب‭ ‬الدفاع‭ ‬مع‭ ‬ماندي‭. ‬وفي‭ ‬الجانب‭ ‬الأيسر،‭ ‬يتناوب‭ ‬بلماضي‭ ‬بين‭ ‬ياسر‭ ‬العروسي‭ (‬23‭ ‬عاماً‭) ‬المعار‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬من‭ ‬تروا‭ ‬الفرنسي‭ ‬إلى‭ ‬شيفيلد‭ ‬يونايتد‭ ‬الانكليزي‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يلعب‭ ‬كثيراً‭ (‬6‭ ‬مباريات‭) ‬وريان‭ ‬آيت‭ ‬نوري‭ (‬22‭ ‬عاما‭) ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬مع‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬الانجليزي‭ ‬بعدما‭ ‬تألق‭ ‬مع‭ ‬أنجيه‭ ‬الفرنسي‭.‬

الواعدان‭ ‬الكبيران‭ ‬شايبي‭ ‬وعمورة‭ ‬

تعوّل‭ ‬الجزائر‭ ‬على‭ ‬لاعبين‭ ‬واعدين‭ ‬جداً‭ ‬هما‭ ‬فارس‭ ‬شايبي،‭ ‬لاعب‭ ‬خط‭ ‬الوسط‭ ‬المبدع‭ ‬لاينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬الالماني‭ ‬والبالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬21‭ ‬عامًا‭ ‬فقط،‭ ‬ومحمد‭ ‬عمورة،‭ ‬هداف‭ ‬أونيون‭ ‬سان‭-‬جيلواز‭ ‬البلجيكي‭ ‬صاحب‭ ‬23‭ ‬عامًا‭.‬

اكتشف‭ ‬شايبي‭ ‬المنتخب‭ ‬الجزائري‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي،‭ ‬فيما‭ ‬يلعب‭ ‬عمورة‭ ‬مع‭ ‬الخضر‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬أطول‭ (‬2021‭)‬،‭ ‬لكنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يتعلم‭. ‬في‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬السابقة،‭ ‬لم‭ ‬يلعب‭ ‬دقيقة‭ ‬واحدة‭.‬

لكن‭ ‬كلاهما‭ ‬يتألق‭ ‬في‭ ‬أندية‭ ‬أوروبية‭ ‬جيدة‭. ‬سجّل‭ ‬عمورة‭ ‬17‭ ‬هدفًا‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المسابقات،‭ ‬كما‭ ‬برز‭ ‬شايبي‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الممرّر‭ ‬الحاسم‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ (‬9‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬مباراة‭).‬

المخضرمون‭ ‬بقيادة‭ ‬محرز‭ -‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬ماندي‭ ‬وعطّال،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬بلماضي‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬جنوده‭ ‬القدامى،‭ ‬بدءاً‭ ‬بالنجم‭ ‬رياض‭ ‬محرز‭. ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬2019‭ ‬يبلغ‭ ‬الآن‭ ‬32‭ ‬عاماً،‭ ‬ولم‭ ‬يعد‭ ‬يلعب‭ ‬لمانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الانجليزي‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأوروبية،‭ ‬وانتقل‭ ‬إلى‭ ‬أهلي‭ ‬جدة‭ ‬في‭ ‬السعودية،‭ ‬لكنه‭ ‬احتفظ‭ ‬بتألقه‭ ‬وتأثيره‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬منتخب‭ ‬الجزائر‭.‬

يمكن‭ ‬لبلماضي‭ ‬الاعتماد‭ ‬دائمًا‭ ‬على‭ ‬التعطش‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬ينضب‭ ‬أبدًا‭ ‬للهداف‭ ‬إسلام‭ ‬سليماني‭ ‬الذي‭ ‬يسجل‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الدرجة‭ ‬الثانية‭ ‬البرازيلي‭ ‬لصالح‭ ‬كوريتيبا،‭ ‬بعمر‭ ‬35‭ ‬عامًا،‭ ‬ومهاجم‭ ‬السد‭ ‬القطري‭ ‬بغداد‭ ‬بونجاح‭ (‬32‭) ‬الذي‭ ‬سجّل‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬2019‭ ‬ضد‭ ‬السنغال‭ (‬1-0‭). ‬يشكّل‭ ‬هؤلاء‭ ‬المخضرمون‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬لعمورة‭.‬

مزدوجو‭ ‬الجنسية‭ ‬الجدد‭ ‬

وأخيراً‭ ‬ذهب‭ ‬بلماضي‭ ‬للبحث‭ ‬عن‭ ‬مواطنين‭ ‬جدد‭ ‬مزدوجي‭ ‬الجنسية‭ ‬لتجديد‭ ‬تشكيلته‭.‬

أصيب‭ ‬مهاجم‭ ‬رين‭ ‬أمين‭ ‬غويري‭ ‬ولن‭ ‬يتمكّن‭ ‬من‭ ‬اكتشاف‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬خاض‭ ‬أول‭ ‬أربع‭ ‬مباريات‭ ‬دولية‭ ‬بين‭ ‬تشرين‭ ‬أكتوبر‭ ‬نوفمبر‭.‬

MENAFN10012024000055011008ID1107706591

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث