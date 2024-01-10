السنغال للثنائية مع ((السعوديين)) مندي وكوليبالي ومانيه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

دكار‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬لم‭ ‬يحبّذ‭ ‬مدرّب‭ ‬السنغال‭ ‬أليو‭ ‬سيسيه‭ ‬احتراف‭ ‬ركائز‭ ‬تشكيلته‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬بادئ‭ ‬الأمر،‭ ‬لكن‭ ‬الكتيبة‭ ‬الخليجية‭ ‬بقيادة‭ ‬ساديو‭ ‬مانيه‭ ‬ستكون‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬لأسود‭ ‬التيرانغا‭ ‬الساعين‭ ‬للاحتفاظ‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬أمم‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭.‬

تغيير‭ ‬في‭ ‬الموقف‭. ‬كان‭ ‬سيسيه‭ ‬قد‭ ‬استبعد‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬استدعاء‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬يلعبون‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي،‭ ‬بسبب‭ ‬انخفاض‭ ‬جودته‭ ‬مقارنة‭ ‬بالمسابقات‭ ‬الأوروبية‭.‬

لكنه‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬بدّل‭ ‬رأيه‭ ‬عندما‭ ‬انضم‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬إلى‭ ‬إلدورادو‭ ‬الجديد‭ ‬لنجوم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬العالمية،‭ ‬مانيه‭ ‬إلى‭ ‬النصر،‭ ‬خاليدو‭ ‬كوليبالي‭ ‬إلى‭ ‬الهلال،‭ ‬وإدوار‭ ‬مندي‭ ‬إلى‭ ‬الأهلي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حبيب‭ ‬ديالو‭ ‬لصفوف‭ ‬الشباب‭.‬

كان‭ ‬صناع‭ ‬ملحمة‭ ‬التتويج‭ ‬باللقب‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬السنغال‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬الكاميرون،‭ ‬مانيه‭ ‬وكوليبالي‭ ‬ومندي‭ ‬يلعبون‭ ‬وقتها‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬ليفربول‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬نابولي‭ ‬الإيطالي‭ ‬وتشلسي‭ ‬الإنجليزي‭. ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬التالي‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬تنظيم‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬حيث‭ ‬وصلت‭ ‬السنغال‭ ‬إلى‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي،‭ ‬لحق‭ ‬كوليبالي‭ ‬بمندي‭ ‬إلى‭ ‬تشلسي‭ ‬ومانيه‭ ‬إلى‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني،‭ ‬لكن‭ ‬الأخير‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬العرس‭ ‬العالمي‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭.‬

هبوط‭ ‬المستوى‭ ‬

لتبرير‭ ‬تغيير‭ ‬موقفه،‭ ‬أوضح‭ ‬سيسيه‭ ‬أن‭ ‬المستوى‭ ‬ارتفع‭ ‬بعدما‭ ‬شرعت‭ ‬الأندية‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬موجة‭ ‬شراء‭ ‬اللاعبين‭ ‬البارزين‭ ‬منذ‭ ‬وصول‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬إلى‭ ‬النصر‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2023‭.‬

قال‭ ‬اللاعب‭ ‬الدولي‭ ‬السابق‭ ‬الحسن‭ ‬ندور‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬بالتأكيد،‭ ‬الأمر‭ ‬لا‭ ‬يتعلّق‭ ‬بسرعة‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬أو‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني،‭ ‬لكن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الأفارقة‭ ‬الدوليين‭ ‬يلعبون‭ ‬هناك‮»‬‭.‬

يلعب‭ ‬قائد‭ ‬المنتخب‭ ‬الجزائري‭ ‬رياض‭ ‬محرز‭ (‬الأهلي‭) ‬والإيفواريان‭ ‬فرانك‭ ‬كيسييه‭ (‬الأهلي‭) ‬وسيكو‭ ‬فوفانا‭ (‬النصر‭) ‬والمغربي‭ ‬ياسين‭ ‬بونو‭ (‬الهلال‭) ‬والكاميرونيان‭ ‬كارل‭ ‬توكو‭-‬إيكامبي‭ (‬أبها‭) ‬وجورج‭ ‬كيفان‭ ‬نكودو‭ (‬ضمك‭) ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭.‬

بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬سيسيه،‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬الجديد‭ ‬لا‭ ‬يغيّر‭ ‬من‭ ‬جودة‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬الذي‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬قوية‭ ‬تشهد‭ ‬‮«‬دربيين‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬غامبيا‭ ‬وغينيا‭ ‬وقمة‭ ‬نارية‭ ‬أمام‭ ‬الكاميرون‭. ‬أضاف‭ ‬‮«‬يظل‭ ‬الهدف‭ ‬كما‭ ‬هو‭: ‬الفوز‭ ‬بالبطولة‭ ‬القارية‭ ‬للمرّة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬خلال‭ ‬إعلانه‭ ‬التشكيلة‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬أظهرنا‭ ‬أننا‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وجود‭ ‬لاعبين‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الأوروبية‭ ‬الكبرى‭. ‬والآن‭ ‬الأمر‭ ‬يتوقف‭ ‬علينا‭ ‬أيضًا‭ ‬لإظهار‭ ‬قدرتنا‭ ‬على‭ ‬الفوز‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وجود‭ ‬لاعبين‭ ‬يلعبون‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬نجمة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭. ‬نريد‭ ‬الذهاب‭ (‬إلى‭ ‬ساح‭ ‬العاج‭) ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الفوز،‭ ‬مواصلة‭ ‬الفوز‮»‬‭.‬

جيل‭ ‬جديد‭ ‬

لكن‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك،‭ ‬يتعيّن‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يأمل‭ ‬في‭ ‬تألق‭ ‬كبير‭ ‬للاعبيه‭ ‬‮«‬السعوديين‮»‬‭.‬

أبدى‭ ‬ندور‭ ‬قلقه‭ ‬بخصوص‭ ‬‮«‬انخفاض‭ ‬مستوى‭ ‬أداء‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‮»‬،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬‮«‬أن‭ ‬يصل‭ ‬قادتنا‭ ‬الذين‭ ‬يلعبون‭ ‬في‭ ‬الخليج‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬النشاط‭. ‬والردّ‭ ‬سيكون‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب‮»‬‭.‬

الحالة‭ ‬الأكثر‭ ‬قلقاً‭ ‬هي‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالبطل‭ ‬السنغالي‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لكأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬مانيه‭. ‬في‭ ‬سن‭ ‬الحادية‭ ‬والثلاثين،‭ ‬يمرّ‭ ‬الحائز‭ ‬مرتين‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬لأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬السمراء،‭ ‬بواحدة‭ ‬من‭ ‬أصعب‭ ‬الفترات‭ ‬في‭ ‬مسيرته‭ ‬الاحترافية‭.‬

بعد‭ ‬فترة‭ ‬احترافية‭ ‬فاشلة‭ ‬مع‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ،‭ ‬يكافح‭ ‬أفضل‭ ‬هداف‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬السنغال‭ (‬36‭ ‬هدفًا‭) ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‭ ‬لاستعادة‭ ‬أفضل‭ ‬مستوياته‭.‬

وإذا‭ ‬بدا‭ ‬أنه‭ ‬يستعيد‭ ‬تألقه‭ ‬تدريجيًا‭ ‬في‭ ‬النادي،‭ ‬فإن‭ ‬أداءه‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬كان‭ ‬أقل‭ ‬لأشهر‭ ‬عدة،‭ ‬لدرجة‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬المشجعين‭ ‬طالبوا‭ ‬باستبعاده‭ ‬من‭ ‬التشكيلة‭ ‬الأساسية‭. ‬لكن‭ ‬سيسيه‭ ‬ردّ‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬ساديو‭ ‬لاعب‭ ‬مهم‭ ‬جداً‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬السنغال‭ ‬وكلّ‭ ‬مدرب‭ ‬يريد‭ ‬اللعب‭ ‬مع‭ ‬أفضل‭ ‬لاعبيه‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬بصدد‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬مستوياته،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نتذكره‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‮»‬‭.‬

في‭ ‬ساحل‭ ‬العاج،‭ ‬يعوّل‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬السنغالي‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬جيل‭ ‬جديد‭ ‬موهوب‭ ‬مع‭ ‬لامين‭ ‬كامارا‭ (‬متز‭ ‬الفرنسي‭)‬،‭ ‬إيليمان‭ ‬ندياي‭ (‬مرسيليا‭ ‬الفرنسي‭)‬،‭ ‬نيكولا‭ ‬جاكسون‭ (‬تشلسي‭ ‬الانجليزي‭)‬،‭ ‬وباب‭ ‬ماتار‭ ‬سار‭ (‬توتنهام‭ ‬الإنجليزي‭).‬

بعد‭ ‬أن‭ ‬غادر‭ ‬باكياً‭ ‬إثر‭ ‬إصابته‭ ‬أمام‭ ‬بورنموث‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي،‭ ‬سيكون‭ ‬لاعب‭ ‬متز‭ ‬السابق‭ ‬والبالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬21‭ ‬عاماً،‭ ‬ضمن‭ ‬الركائز‭ ‬الأساسية‭ ‬لأسود‭ ‬التيرانغا‭ ‬في‭ ‬ساحل‭ ‬العاج‭ ‬وذلك‭ ‬عقب‭ ‬تألقه‭ ‬اللافت‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬وسط‭ ‬توتنهام‭. ‬يبقى‭ ‬أحد‭ ‬نجوم‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬في‭ ‬السنغال‭.‬



