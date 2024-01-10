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كلينسمان يراهن بمستقبله مع كوريا الجنوبية

1/10/2024 7:20:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

الدوحة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يرفع‭ ‬المدرب‭ ‬الألماني‭ ‬يورغن‭ ‬كلينسمان‭ ‬شعار‭ ‬كل‭ ‬شيءٍ‭ ‬أو‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬في‭ ‬المشوار‭ ‬الذي‭ ‬يخوضه‭ ‬بقيادة‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬المقرّرة‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬بين‭ ‬12‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬و10‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭.‬

وبالنسبة‭ ‬إليه،‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬عدا‭ ‬الفوز‭ ‬باللقب‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬كوريا‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1960،‭ ‬يعني‭ ‬الفشل‭. ‬

هدفٌ‭ ‬جريءٌ‭ ‬لمدربٍ‭ ‬لم‭ ‬يفز‭ ‬بأيّ‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬الخمس‭ ‬الأولى‭ ‬ولم‭ ‬يصل‭ ‬يوماً‭ ‬إلى‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬كلاعب‭.‬

هذه‭ ‬النتائج‭ ‬عرّضت‭ ‬كلينسمان‭ ‬للانتقادات،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬أن‭ ‬الجمهور‭ ‬الكوري‭ ‬شكّك‭ ‬أساساً‭ ‬بإمكانات‭ ‬الألماني‭ ‬التدريبية‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬منتخب‭ ‬بلدهم،‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬غاب‭ ‬عن‭ ‬التدريب‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬حين‭ ‬عمل‭ ‬مدرباً‭ ‬لهرتا‭ ‬برلين،‭ ‬حيث‭ ‬درّب‭ ‬أيضاً‭ ‬عشرة‭ ‬أسابيع‭ ‬فقط‭ ‬بعد‭ ‬غيابٍ‭ ‬منذ‭ ‬2016‭.‬

وواجه‭ ‬المدرب‭ ‬البالغ‭ ‬59‭ ‬عاماً‭ ‬انتقاداتٍ‭ ‬من‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬والجمهور‭ ‬الذين‭ ‬قالوا‭ ‬إنه‭ ‬يُمضي‭ ‬وقتاً‭ ‬أكثر‭ ‬في‭ ‬منزله‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬مقارنةً‭ ‬بالوقت‭ ‬الذي‭ ‬يُمضيه‭ ‬في‭ ‬كوريا‭.‬

لم‭ ‬يستمر‭ ‬الحال‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬وتحسّنت‭ ‬النتائج‭ ‬ليُحقق‭ ‬كلينسمان‭ ‬ستة‭ ‬انتصاراتٍ‭ ‬متتالية‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬على‭ ‬منتخبين‭ ‬شاركا‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬2022‭ (‬1-0‭ ‬أمام‭ ‬السعودية‭) ‬و‭(‬4-0‭ ‬على‭ ‬تونس‭)‬،‭ ‬لكن‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬لن‭ ‬تشفع‭ ‬لمسيرةٍ‭ ‬تدريبيةٍ‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬بدا‭ ‬أنها‭ ‬انتهت‭ ‬قبل‭ ‬الإشراف‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭. ‬ويعتقد‭ ‬كلينسمان‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬ألمانيا‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬2006‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬‮«‬حقّ‮»‬‭ ‬المشجعين‭ ‬الكوريين‭ ‬انتظار‭ ‬فوز‭ ‬فريقٍ‭ ‬يقوده‭ ‬سون‭ ‬هيونغ‭ ‬مين‭ ‬للفوز‭ ‬بكأس‭ ‬آسيا‭ ‬بعد‭ ‬63‭ ‬عاماً‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نهدف‭ ‬إلى‭ ‬الهدف‭ ‬الأكبر،‭ ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬نصل‭ ‬إليه‭ ‬فسيكون‭ ‬هذا‭ ‬خطأ‭ ‬مدرّب،‭ ‬ولا‭ ‬مشكلة‭ ‬بذلك‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬لكن‭ ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تُحدّد‭ ‬الأهداف،‭ ‬أهدافاً‭ ‬واضحة‭. ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬سنفعله‮»‬‭. ‬

ويقود‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬أحد‭ ‬أقوى‭ ‬المنتخبات‭ ‬في‭ ‬القارة،‭ ‬بقيادة‭ ‬سون‭ ‬مهاجم‭ ‬توتنهام‭ ‬الإنكليزي‭.‬

ويُعد‭ ‬سون‭ ‬اللاعب‭ ‬المحوري‭ ‬في‭ ‬تشكيلة‭ ‬المنتخب‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬طويلة،‭ ‬لكن‭ ‬لديه‭ ‬الآن‭ ‬عددٌ‭ ‬من‭ ‬الزملاء‭ ‬الذين‭ ‬يلعبون‭ ‬في‭ ‬مستوىٍ‭ ‬عالٍ‭ ‬أيضاً‭.‬

وانتقل‭ ‬المدافع‭ ‬مين‭-‬جاي‭ ‬كيم‭ ‬إلى‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬الألماني‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬بلقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬مع‭ ‬نابولي،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يتألّق‭ ‬هي‭-‬تشان‭ ‬هوانغ‭ ‬مع‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬ومعهما‭ ‬أيضاً‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬كانغ‭-‬إين‭ ‬لي،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬أحد‭ ‬النجوم‭ ‬الصاعدين‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭.‬


سِجلٌّ‭ ‬‮«‬لغز‮»‬‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬

وقال‭ ‬كلينسمان‭ ‬إنه‭ ‬حاول‭ ‬تشجيع‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشباب‭ ‬على‭ ‬‮«‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬أكثر‭ ‬نديّة،‭ ‬وأن‭ ‬يُقدّموا‭ ‬أنفسهم‭ ‬ويتطوّروا‭ ‬بسرعة‮»‬‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬كانغ‭-‬إين‭ ‬هو‭ ‬أفضل‭ ‬مثال‮»‬‭. ‬

وأضاف‭: ‬‮«‬أصبح‭ ‬إيقاع‭ ‬اللعب‭ ‬مختلفاً‭ ‬تماماً‭ ‬مع‭ ‬كانغ‭-‬إين‭ ‬بإمكانياته‭ ‬مقارنةً‭ ‬بمستواه‭ ‬السابق‭ ‬قبل‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‮»‬‭. ‬

ونجح‭ ‬كلينسمان‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬التوازن‭ ‬إلى‭ ‬السفينة‭ ‬بعد‭ ‬البداية‭ ‬المتعثّرة،‭ ‬ليفوز‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬ست‭ ‬مباريات،‭ ‬مسجّلاً‭ ‬20‭ ‬هدفاً‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تهتزّ‭ ‬شباكه‭. ‬ووقف‭ ‬الألماني‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬هوانغ‭ ‬أوي‭-‬جو‭ ‬مهاجم‭ ‬نوريتش‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬وحاول‭ ‬أن‭ ‬يستدعيه‭ ‬إلى‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬موضوع‭ ‬تحقيقٍ‭ ‬للشرطة‭ ‬في‭ ‬مزاعم‭ ‬تصوير‭ ‬صديقته‭ ‬السابقة‭ ‬بشكلٍ‭ ‬غير‭ ‬قانونيّ‭.‬

لكن‭ ‬قرار‭ ‬كلينسمان‭ ‬بالاستدعاء‭ ‬اصطدم‭ ‬بإيقاف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الكوري‭ ‬للعبة‭ ‬للمهاجم‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬التوصّل‭ ‬إلى‭ ‬نتيجة‭ (‬في‭ ‬التحقيق‭)‬‮»‬‭. ‬ووصف‭ ‬المدرب‭ ‬هذه‭ ‬المزاعم‭ ‬بأنها‭ ‬‮«‬تكهنات‮»‬‭. ‬

ويُعدّ‭ ‬سِجلّ‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬السيئ‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬لُغزاً‭ ‬غريباً‭ ‬لفريقٍ‭ ‬تأهّل‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬النسخ‭ ‬العشر‭ ‬الأخيرة‭.‬

المشاركة‭ ‬الأخيرة‭ ‬انتهت‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي،‭ ‬وقبلها‭ ‬حلّ‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬وصيفاً‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬في‭ ‬أستراليا،‭ ‬وثالثاً‭ ‬مرّتين‭ (‬2011‭ ‬و2007‭)‬،‭ ‬علماً‭ ‬أنه‭ ‬فاز‭ ‬بنسختين‭ ‬متتاليتين‭ ‬في‭ ‬1960‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬و1956‭.‬

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