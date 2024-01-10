أستراليا تستخدم أسلحتها السرية

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- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
سيدني - (أ ف ب): يبحث منتخب أستراليا لكرة القدم عن تحقيق المجد في كأس آسيا التي يخوض غمارها في قطر بين 12 يناير الجاري و10 فبراير المقبل، متسلحاً بعدد محدود من النجوم ذائعي الصيت، لكن كلمة السر تتمثل في المدرب غراهام أرنولد، محطّم الأرقام القياسية.
أرنولد، الذي تألق لاعباً كمدافع قوي يتمتع بمهارة استثنائية في تسجيل الأهداف على منوال أمهر المهاجمين، أوصل منتخب بلاده إلى دور الـ16 في كأس العالم 2022 في قطر، بيد أن «المغامرة» لم تتوقف، فقد تمسّك الفريق بمستوى ثابت أهّله لاحتلال المركز 25، الأعلى له في التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، منذ أكثر من عقد من الزمن. ويعود «سوكيروز» إلى قطر للمشاركة في كأس آسيا وهم بين المرشحين الجديين للتتويج باللقب الثاني على طريق تكرار إنجاز عام 2015، عندما تغلّبوا على كوريا الجنوبية 2-1 في النهائي على أرضهم تحت قيادة مدرب توتنهام اللندني الحالي، أنج بوستيكوغلو، وبوجود اللاعب الرمز تيم كايهل وقائد كريستال بالاس الإنكليزي ميلي يديناك والحارس السابق لفالنسيا الإسباني مات راين الذي ينشط راهناً مع ألكمار الهولندي.
راين هو الوحيد الباقي من تشكيلة 2015. خاض 86 مباراة دولية وهو بلا شك الأكثر خبرة في فريق «غامض» وخصوصاً أن 15 من زملائه الحاليين في المنتخب ظهروا على المستوى الدولي أقل من 10 مرات، فيما يعتبر ثلاثة منهم من اللاعبين الشباب.
الأكثر حضوراً
لطالما تسلّح المنتخب الأسترالي بنجوم كبار ينشطون في الدوري الإنجليزي، غير أن التشكيلة تفتقد نسبياً إلى هذا العامل حالياً. حتى أنها لا تعرف أي لاعب من الدوري الإسباني.
ورغم ذلك، يرى أرنولد، المدرّب الأكثر حضوراً في تاريخ منتخب أستراليا حيث قاده في 61 مباراة، أن التشكيلة الراهنة تمثل «الفريق القمة» بالنسبة إليه، ويؤكد أنه «سعيد حقاً» به.
منذ توليه المسؤولية في 2018، تحدث أرنولد كثيراً عن عمق التشكيلة والبناء، بعدما واجه صعوبات جمّة لتعويض أسماء لامعة تقاعدت، بما فيها كايهل ويديناك، بيد أنه يعتقد بأن رجاله الحاضرين في كأس آسيا حققوا العمق المنشود «عندما توليت المهمة في 2018، ومقارنة بالتشكيلة الراهنة، لم نكن في مكان قريب من هذا العمق».
تابع «كان من الممكن أن يشارك معنا في بطولة كأس آسيا ما بين ستة إلى 10 لاعبين إضافيين. واقع يشعرني بالثقة. أخيراً، يمكنني الجلوس مطمئناً. لدينا العمق في حال تعرض أحد اللاعبين للإصابة».
الأطول في آسيا
قد يكون السلاح السري لأستراليا في خط الهجوم لاعباً «عجوزاً» نوعاً ما يبلغ من العمر 36 عاماً.
هو برونو فورنارولي، المولود في الأوروغواي. شارك مرتين فقط مع المنتخب، لكنه حصل على «مبايعة المدرب» بعد موسم غزير في صفوف ملبورن فيكتوري، حيث سجل 13 هدفاً في 10 مباريات.
يقول أرنولد «الأهم بالنسبة إلى المنتخب هو المستوى. قام برونو بعمل رائع واستحق بكل جدارة اختياره في التشكيلة. يمنحك بالتأكيد شيئاً مختلفاً».
يعتمد المدرب على فورنارولي وراين، إلى جانب اللاعبَين المخضرمَين جاكسون إرفين وعزيز بيهيتش، لتوجيه العناصر الشابة والوجوه الجديدة في قطر «أنا متحمس بفضل الإمكانات الموجودة في هذه المجموعة. نرحب بعدد من اللاعبين الجدد الذين أثق في أنهم سيشكلون إضافة رائعة».
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