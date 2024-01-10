أستراليا تستخدم أسلحتها السرية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

سيدني‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يبحث‭ ‬منتخب‭ ‬أستراليا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عن‭ ‬تحقيق‭ ‬المجد‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬التي‭ ‬يخوض‭ ‬غمارها‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬بين‭ ‬12‭ ‬يناير‭ ‬الجاري‭ ‬و10‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل،‭ ‬متسلحاً‭ ‬بعدد‭ ‬محدود‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬ذائعي‭ ‬الصيت،‭ ‬لكن‭ ‬كلمة‭ ‬السر‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬المدرب‭ ‬غراهام‭ ‬أرنولد،‭ ‬محطّم‭ ‬الأرقام‭ ‬القياسية‭.‬

أرنولد،‭ ‬الذي‭ ‬تألق‭ ‬لاعباً‭ ‬كمدافع‭ ‬قوي‭ ‬يتمتع‭ ‬بمهارة‭ ‬استثنائية‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬الأهداف‭ ‬على‭ ‬منوال‭ ‬أمهر‭ ‬المهاجمين،‭ ‬أوصل‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬قطر،‭ ‬بيد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المغامرة‮»‬‭ ‬لم‭ ‬تتوقف،‭ ‬فقد‭ ‬تمسّك‭ ‬الفريق‭ ‬بمستوى‭ ‬ثابت‭ ‬أهّله‭ ‬لاحتلال‭ ‬المركز‭ ‬25،‭ ‬الأعلى‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمي‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للعبة‭ (‬فيفا‭)‬،‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬من‭ ‬الزمن‭. ‬ويعود‭ ‬‮«‬سوكيروز‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬قطر‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬وهم‭ ‬بين‭ ‬المرشحين‭ ‬الجديين‭ ‬للتتويج‭ ‬باللقب‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬تكرار‭ ‬إنجاز‭ ‬عام‭ ‬2015،‭ ‬عندما‭ ‬تغلّبوا‭ ‬على‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬أرضهم‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مدرب‭ ‬توتنهام‭ ‬اللندني‭ ‬الحالي،‭ ‬أنج‭ ‬بوستيكوغلو،‭ ‬وبوجود‭ ‬اللاعب‭ ‬الرمز‭ ‬تيم‭ ‬كايهل‭ ‬وقائد‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬الإنكليزي‭ ‬ميلي‭ ‬يديناك‭ ‬والحارس‭ ‬السابق‭ ‬لفالنسيا‭ ‬الإسباني‭ ‬مات‭ ‬راين‭ ‬الذي‭ ‬ينشط‭ ‬راهناً‭ ‬مع‭ ‬ألكمار‭ ‬الهولندي‭.‬

راين‭ ‬هو‭ ‬الوحيد‭ ‬الباقي‭ ‬من‭ ‬تشكيلة‭ ‬2015‭. ‬خاض‭ ‬86‭ ‬مباراة‭ ‬دولية‭ ‬وهو‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬الأكثر‭ ‬خبرة‭ ‬في‭ ‬فريق‭ ‬‮«‬غامض‮»‬‭ ‬وخصوصاً‭ ‬أن‭ ‬15‭ ‬من‭ ‬زملائه‭ ‬الحاليين‭ ‬في‭ ‬المنتخب‭ ‬ظهروا‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬مرات،‭ ‬فيما‭ ‬يعتبر‭ ‬ثلاثة‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشباب‭.‬

الأكثر‭ ‬حضوراً‭ ‬

لطالما‭ ‬تسلّح‭ ‬المنتخب‭ ‬الأسترالي‭ ‬بنجوم‭ ‬كبار‭ ‬ينشطون‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬التشكيلة‭ ‬تفتقد‭ ‬نسبياً‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬العامل‭ ‬حالياً‭. ‬حتى‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تعرف‭ ‬أي‭ ‬لاعب‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭.‬

ورغم‭ ‬ذلك،‭ ‬يرى‭ ‬أرنولد،‭ ‬المدرّب‭ ‬الأكثر‭ ‬حضوراً‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬منتخب‭ ‬أستراليا‭ ‬حيث‭ ‬قاده‭ ‬في‭ ‬61‭ ‬مباراة،‭ ‬أن‭ ‬التشكيلة‭ ‬الراهنة‭ ‬تمثل‭ ‬‮«‬الفريق‭ ‬القمة‮»‬‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليه،‭ ‬ويؤكد‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬سعيد‭ ‬حقاً‮»‬‭ ‬به‭.‬

منذ‭ ‬توليه‭ ‬المسؤولية‭ ‬في‭ ‬2018،‭ ‬تحدث‭ ‬أرنولد‭ ‬كثيراً‭ ‬عن‭ ‬عمق‭ ‬التشكيلة‭ ‬والبناء،‭ ‬بعدما‭ ‬واجه‭ ‬صعوبات‭ ‬جمّة‭ ‬لتعويض‭ ‬أسماء‭ ‬لامعة‭ ‬تقاعدت،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬كايهل‭ ‬ويديناك،‭ ‬بيد‭ ‬أنه‭ ‬يعتقد‭ ‬بأن‭ ‬رجاله‭ ‬الحاضرين‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬حققوا‭ ‬العمق‭ ‬المنشود‭ ‬‮«‬عندما‭ ‬توليت‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬2018،‭ ‬ومقارنة‭ ‬بالتشكيلة‭ ‬الراهنة،‭ ‬لم‭ ‬نكن‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬العمق‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬‮«‬كان‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬معنا‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬ستة‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬لاعبين‭ ‬إضافيين‭. ‬واقع‭ ‬يشعرني‭ ‬بالثقة‭. ‬أخيراً،‭ ‬يمكنني‭ ‬الجلوس‭ ‬مطمئناً‭. ‬لدينا‭ ‬العمق‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تعرض‭ ‬أحد‭ ‬اللاعبين‭ ‬للإصابة‮»‬‭.‬

الأطول‭ ‬في‭ ‬آسيا‭ ‬

قد‭ ‬يكون‭ ‬السلاح‭ ‬السري‭ ‬لأستراليا‭ ‬في‭ ‬خط‭ ‬الهجوم‭ ‬لاعباً‭ ‬‮«‬عجوزاً‮»‬‭ ‬نوعاً‭ ‬ما‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬36‭ ‬عاماً‭.‬

هو‭ ‬برونو‭ ‬فورنارولي،‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬الأوروغواي‭. ‬شارك‭ ‬مرتين‭ ‬فقط‭ ‬مع‭ ‬المنتخب،‭ ‬لكنه‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬‮«‬مبايعة‭ ‬المدرب‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬موسم‭ ‬غزير‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬ملبورن‭ ‬فيكتوري،‭ ‬حيث‭ ‬سجل‭ ‬13‭ ‬هدفاً‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬مباريات‭.‬

يقول‭ ‬أرنولد‭ ‬‮«‬الأهم‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المنتخب‭ ‬هو‭ ‬المستوى‭. ‬قام‭ ‬برونو‭ ‬بعمل‭ ‬رائع‭ ‬واستحق‭ ‬بكل‭ ‬جدارة‭ ‬اختياره‭ ‬في‭ ‬التشكيلة‭. ‬يمنحك‭ ‬بالتأكيد‭ ‬شيئاً‭ ‬مختلفاً‮»‬‭.‬

يعتمد‭ ‬المدرب‭ ‬على‭ ‬فورنارولي‭ ‬وراين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬اللاعبَين‭ ‬المخضرمَين‭ ‬جاكسون‭ ‬إرفين‭ ‬وعزيز‭ ‬بيهيتش،‭ ‬لتوجيه‭ ‬العناصر‭ ‬الشابة‭ ‬والوجوه‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬متحمس‭ ‬بفضل‭ ‬الإمكانات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭. ‬نرحب‭ ‬بعدد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الجدد‭ ‬الذين‭ ‬أثق‭ ‬في‭ ‬أنهم‭ ‬سيشكلون‭ ‬إضافة‭ ‬رائعة‮»‬‭.‬