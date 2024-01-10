فرصة المعامير واتحاد الريفالتضامن يبحث عن مخرج أمام المتصدّر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: علي ميرزا
تستكمل اليوم منافسات الجولة الخامسة من دوري الاتحاد للكرة الطائرة، إذ تقام مباراتان في صالة عيسى بن راشد في الرفاع، يلعب في الأولى فريقا المعامير 5 نقاط مع اتحاد الريف بدون رصيد في الساعة 6.00 مساء، ويلتقي في الثانية فريقا التضامن 5 نقاط مع المتصدر بني جمرة 10 نقاط.
المعامير x اتحاد الريف:
فرصة الفوز متاحة للفريقين في هذه المباراة، فالمعامير بقيادة مدربه محمد جلال قادر على اقتناص فوزه الثالث، واتحاد الريف بقيادة مدربه جاسم حسن هو الآخر متى ما لعب بالمستوى الذي كان عليه في بداية الموسم فإنه مؤهل إلى تحقيق انتصاره الأول.
المعامير عرف طريق الانتصار، ويريد المواصلة مستفيدا من ارتفاع معنويات عناصره، واتحاد الريف عينه على كسر وتيرة الخسائر وفتح صفحة جديدة ابتداء من هذا المساء فهل يضيف المعامير خسارة جديدة للريفين، أم يعكّر الأخير مزاج المعاميريين؟
التضامن x بني جمرة:
عندما نقول إنّ مهمة التضامن بقيادة مدربه يونس الهدار لن تكون سهلة في هذا المساء، فلا يعني هذا أنّ طريق بني جمرة بقيادة مدربه محمد جابر ستكون مفروشة بالورد، صحيح أنّ الجمريين مرشّحين فوق العادة لتحقيق الفوز الرابع، ولكن هذا بحساب الورق وما قبل
المواجهة، غير أنّ الكلمة للملعب وما يقدم فيه من جهد والتزام، والتضامن قادر على ترك بصمته على المباراة ولكن بشرطها وشروطها، ومنها أن بكون لاعبوه في أحسن حالاتهم والحرص كل الحرص على الابتعاد عن ارتكاب الأخطاء الساذجة، وقد سبق للفريقين أن التقيا في دوري عيسى بن راشد العام وانتهى اللقاء بثلاثية نظيفة للجمريين.
الحكيم: متوازنة وتحدّ لنا
قال جاسم الحكيم لاعب صفوف فريق اتحاد الريف للكرة الطائرة إنّ كفة الفريقين اليوم متكافئة في مباراتهم أمام المعامير، وأنّ عناصر الفريقين في مستوى واحد من الخبرة، ولفت إلى أنهم كلاعبين غير راضين عن المستوى الذي قدموه في الجولات المؤخرة، وربما مرجع ذلك إلى نقص خبرة العناصر التي يغلب عليها حداثة السنّ والتجربة، ويرى بأنّ مباراة هذا المساء فرصة لمصالحة أنفسهم، وأنها تمثل تحديا لهم لإثبات الذّات بحسب تعبيره.
أمين: الحماسة وتنفيذ تعليمات المدرب
ولفت محمد أمين صانع ألعاب فريق التضامن للكرة الطائرة إلى أنّ فريقه في مباراة اليوم أمام بني جمرة مطالب بالأداء الحماسي للرمق الأخير مع الالتزام بتنفيذ تعليمات المدرب.
وقال إنهم كلاعبين يحاولون الاجتهاد والقوي يأخذ عن نفسه في الملعب، مرجعا الخسائر التي مني بها فريقه في الجولات السابقة إلى بعض الضغوط أو غياب التركيز مما يوقعهم في أخطاء مكلفة.
البوسطة: ليست هناك مباراة سهلة
ويرى صانع ألعاب طائرة المعامير علي البوسطة عطفا على مباراة فريقه اليوم أمام اتحاد الريف أنه لا توجد مباراة سهلة وفريق ضعيف، فكل المباريات صعبة والمستويات متقاربة، وكل مباراة تحتاج إلى إعداد لها من كل النواحي والابتعاد عن التساهل واحترام المنافس.
وطالب البوسطة لاعبي فريقه بالأداء القتالي متى أرادوا تسجيل فوز جديد والحصول على ثلاث
نقاط جديدة، كما وجه لهم شكره الخاص على الروح الجديدة التي يلعبون بها، ويرى أن الفريق يسير إلى الأفضل، وسوف يلعبون مباراة هذا المساء للفوز.
منتظر: مصيرية
وصف منتظر علي لاعب صفوف فريق بني جمرة للكرة الطائرة مباراة فريقه اليوم أمام التضامن بأنها مصيرية للفريقين، ففوزهم يضمن لهم التأهل إلى المربع، وفوز المنافس يقربهم بنسبة 75 % من الدخول في المربع، ومن هذا المنطلق يبكون الفوز الخيار الأول للفريقين.
وقال إنهم لا يريدون التنازل عن الصدارة، وأنّ خسارتهم أمام عالي كانت درسا لهم واستوعبوه، ويذهب إلى أنّ مدرب الفريق محمد جابر سيلعب بالتشكيلة الأساس نظرا لأهمية المباراة ونقاطها.
أدريان يكوّن قاعدة بيانات
يحرص الأرجنتيني روبين أدريان مدرب منتخبنا الوطني للكرة الطائرة (رجال) بمعية مشرف المنتخب محمد الحايكي على تسجيل حضورهما خلال مباريات دوريي عيسى بن راشد أو الاتحاد لمتابعة كل الفرق ورصد كل البيانات المتعلقة بلاعبي الأندية التي تنشط في هاتين المسابقتين.
وأوضح محمد الحايكي أنّ أدريان يعمل على تكوين قاعدة بيانات شاملة عن جميع اللاعبين الذين ينشطون في مسابقات الرجال بغية تحليلها والاستفادة من مخارجها مستقبلا.
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