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فرصة المعامير واتحاد الريفالتضامن يبحث عن مخرج أمام المتصدّر

1/10/2024 7:20:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا

تستكمل‭ ‬اليوم‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬الاتحاد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬إذ‭ ‬تقام‭ ‬مباراتان‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع،‭ ‬يلعب‭ ‬في‭ ‬الأولى‭ ‬فريقا‭ ‬المعامير‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬مع‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬بدون‭ ‬رصيد‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬6‭.‬00‭ ‬مساء،‭ ‬ويلتقي‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬فريقا‭ ‬التضامن‭ ‬5‭ ‬نقاط‭ ‬مع‭ ‬المتصدر‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬10‭ ‬نقاط‭.‬

المعامير‭ ‬ x ‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭:‬

فرصة‭ ‬الفوز‭ ‬متاحة‭ ‬للفريقين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة،‭ ‬فالمعامير‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬محمد‭ ‬جلال‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬اقتناص‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث،‭ ‬واتحاد‭ ‬الريف‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬جاسم‭ ‬حسن‭ ‬هو‭ ‬الآخر‭ ‬متى‭ ‬ما‭ ‬لعب‭ ‬بالمستوى‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الموسم‭ ‬فإنه‭ ‬مؤهل‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬انتصاره‭ ‬الأول‭.‬

المعامير‭ ‬عرف‭ ‬طريق‭ ‬الانتصار،‭ ‬ويريد‭ ‬المواصلة‭ ‬مستفيدا‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬معنويات‭ ‬عناصره،‭ ‬واتحاد‭ ‬الريف‭ ‬عينه‭ ‬على‭ ‬كسر‭ ‬وتيرة‭ ‬الخسائر‭ ‬وفتح‭ ‬صفحة‭ ‬جديدة‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭ ‬فهل‭ ‬يضيف‭ ‬المعامير‭ ‬خسارة‭ ‬جديدة‭ ‬للريفين،‭ ‬أم‭ ‬يعكّر‭ ‬الأخير‭ ‬مزاج‭ ‬المعاميريين؟

التضامن‭ ‬ x ‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭:‬

عندما‭ ‬نقول‭ ‬إنّ‭ ‬مهمة‭ ‬التضامن‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬يونس‭ ‬الهدار‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬سهلة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المساء،‭ ‬فلا‭ ‬يعني‭ ‬هذا‭ ‬أنّ‭ ‬طريق‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬محمد‭ ‬جابر‭ ‬ستكون‭ ‬مفروشة‭ ‬بالورد،‭ ‬صحيح‭ ‬أنّ‭ ‬الجمريين‭ ‬مرشّحين‭ ‬فوق‭ ‬العادة‭ ‬لتحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الرابع،‭ ‬ولكن‭ ‬هذا‭ ‬بحساب‭ ‬الورق‭ ‬وما‭ ‬قبل‭
‬المواجهة،‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬الكلمة‭ ‬للملعب‭ ‬وما‭ ‬يقدم‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬جهد‭ ‬والتزام،‭ ‬والتضامن‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬ترك‭ ‬بصمته‭ ‬على‭ ‬المباراة‭ ‬ولكن‭ ‬بشرطها‭ ‬وشروطها،‭ ‬ومنها‭ ‬أن‭ ‬بكون‭ ‬لاعبوه‭ ‬في‭ ‬أحسن‭ ‬حالاتهم‭ ‬والحرص‭ ‬كل‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬الابتعاد‭ ‬عن‭ ‬ارتكاب‭ ‬الأخطاء‭ ‬الساذجة،‭ ‬وقد‭ ‬سبق‭ ‬للفريقين‭ ‬أن‭ ‬التقيا‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬وانتهى‭ ‬اللقاء‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬للجمريين‭.‬


الحكيم‭: ‬متوازنة‭ ‬وتحدّ‭ ‬لنا

قال‭ ‬جاسم‭ ‬الحكيم‭ ‬لاعب‭ ‬صفوف‭ ‬فريق‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬إنّ‭ ‬كفة‭ ‬الفريقين‭ ‬اليوم‭ ‬متكافئة‭ ‬في‭ ‬مباراتهم‭ ‬أمام‭ ‬المعامير،‭ ‬وأنّ‭ ‬عناصر‭ ‬الفريقين‭ ‬في‭ ‬مستوى‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬الخبرة،‭ ‬ولفت‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬كلاعبين‭ ‬غير‭ ‬راضين‭ ‬عن‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬قدموه‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬المؤخرة،‭ ‬وربما‭ ‬مرجع‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬نقص‭ ‬خبرة‭ ‬العناصر‭ ‬التي‭ ‬يغلب‭ ‬عليها‭ ‬حداثة‭ ‬السنّ‭ ‬والتجربة،‭ ‬ويرى‭ ‬بأنّ‭ ‬مباراة‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭ ‬فرصة‭ ‬لمصالحة‭ ‬أنفسهم،‭ ‬وأنها‭ ‬تمثل‭ ‬تحديا‭ ‬لهم‭ ‬لإثبات‭ ‬الذّات‭ ‬بحسب‭ ‬تعبيره‭.‬


أمين‭: ‬الحماسة‭ ‬وتنفيذ‭ ‬تعليمات‭ ‬المدرب

ولفت‭ ‬محمد‭ ‬أمين‭ ‬صانع‭ ‬ألعاب‭ ‬فريق‭ ‬التضامن‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬أمام‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬مطالب‭ ‬بالأداء‭ ‬الحماسي‭ ‬للرمق‭ ‬الأخير‭ ‬مع‭ ‬الالتزام‭ ‬بتنفيذ‭ ‬تعليمات‭ ‬المدرب‭.‬

وقال‭ ‬إنهم‭ ‬كلاعبين‭ ‬يحاولون‭ ‬الاجتهاد‭ ‬والقوي‭ ‬يأخذ‭ ‬عن‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬الملعب،‭ ‬مرجعا‭ ‬الخسائر‭ ‬التي‭ ‬مني‭ ‬بها‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬الجولات‭ ‬السابقة‭ ‬إلى‭ ‬بعض‭ ‬الضغوط‭ ‬أو‭ ‬غياب‭ ‬التركيز‭ ‬مما‭ ‬يوقعهم‭ ‬في‭ ‬أخطاء‭ ‬مكلفة‭.‬


البوسطة‭: ‬ليست‭ ‬هناك‭ ‬مباراة‭ ‬سهلة

ويرى‭ ‬صانع‭ ‬ألعاب‭ ‬طائرة‭ ‬المعامير‭ ‬علي‭ ‬البوسطة‭ ‬عطفا‭ ‬على‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬اليوم‭ ‬أمام‭ ‬اتحاد‭ ‬الريف‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬مباراة‭ ‬سهلة‭ ‬وفريق‭ ‬ضعيف،‭ ‬فكل‭ ‬المباريات‭ ‬صعبة‭ ‬والمستويات‭ ‬متقاربة،‭ ‬وكل‭ ‬مباراة‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬إعداد‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬النواحي‭ ‬والابتعاد‭ ‬عن‭ ‬التساهل‭ ‬واحترام‭ ‬المنافس‭.‬

وطالب‭ ‬البوسطة‭ ‬لاعبي‭ ‬فريقه‭ ‬بالأداء‭ ‬القتالي‭ ‬متى‭ ‬أرادوا‭ ‬تسجيل‭ ‬فوز‭ ‬جديد‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬ثلاث

‭ ‬نقاط‭ ‬جديدة،‭ ‬كما‭ ‬وجه‭ ‬لهم‭ ‬شكره‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬الروح‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬يلعبون‭ ‬بها،‭ ‬ويرى‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬يسير‭ ‬إلى‭ ‬الأفضل،‭ ‬وسوف‭ ‬يلعبون‭ ‬مباراة‭ ‬هذا‭ ‬المساء‭ ‬للفوز‭.‬


منتظر‭: ‬مصيرية‭ ‬

وصف‭ ‬منتظر‭ ‬علي‭ ‬لاعب‭ ‬صفوف‭ ‬فريق‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬مباراة‭ ‬فريقه‭ ‬اليوم‭ ‬أمام‭ ‬التضامن‭ ‬بأنها‭ ‬مصيرية‭ ‬للفريقين،‭ ‬ففوزهم‭ ‬يضمن‭ ‬لهم‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬المربع،‭ ‬وفوز‭ ‬المنافس‭ ‬يقربهم‭ ‬بنسبة‭ ‬75 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬المربع،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬يبكون‭ ‬الفوز‭ ‬الخيار‭ ‬الأول‭ ‬للفريقين‭.‬

وقال‭ ‬إنهم‭ ‬لا‭ ‬يريدون‭ ‬التنازل‭ ‬عن‭ ‬الصدارة،‭ ‬وأنّ‭ ‬خسارتهم‭ ‬أمام‭ ‬عالي‭ ‬كانت‭ ‬درسا‭ ‬لهم‭ ‬واستوعبوه،‭ ‬ويذهب‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬محمد‭ ‬جابر‭ ‬سيلعب‭ ‬بالتشكيلة‭ ‬الأساس‭ ‬نظرا‭ ‬لأهمية‭ ‬المباراة‭ ‬ونقاطها‭.‬

أدريان‭ ‬يكوّن‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات

يحرص‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬روبين‭ ‬أدريان‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ (‬رجال‭) ‬بمعية‭ ‬مشرف‭ ‬المنتخب‭ ‬محمد‭ ‬الحايكي‭ ‬على‭ ‬تسجيل‭ ‬حضورهما‭ ‬خلال‭ ‬مباريات‭ ‬دوريي‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬أو‭ ‬الاتحاد‭ ‬لمتابعة‭ ‬كل‭ ‬الفرق‭ ‬ورصد‭ ‬كل‭ ‬البيانات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بلاعبي‭ ‬الأندية‭ ‬التي‭ ‬تنشط‭ ‬في‭ ‬هاتين‭ ‬المسابقتين‭.‬

وأوضح‭ ‬محمد‭ ‬الحايكي‭ ‬أنّ‭ ‬أدريان‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬تكوين‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬شاملة‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬ينشطون‭ ‬في‭ ‬مسابقات‭ ‬الرجال‭ ‬بغية‭ ‬تحليلها‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬مخارجها‭ ‬مستقبلا‭.‬

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