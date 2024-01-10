المنامة يجتاز الاتحاد ويحقق العلامة الكاملة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: أحمد الذهبة
أنهى فريق المنامة مبارياته في القسم التمهيدي من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024 بالعلامة الكاملة، حيث حقق الفوز العاشر على التوالي الذي جاء على حساب منافسه فريق الاتحاد بنتيجة 97/88 في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس على صالة اتحاد السلة بأم الحصم.
وجاءت نتائج الفترات: (24/17)، (32/20)، (22/20)، (19/31)، وبرز من المنامة محترفه الأمريكي ترافين بتسجيله 33 نقطة وعلي جابر 16 نقطة وعلي حسين 16 نقطة والأمريكي دومنيك 15 نقطة وحسين شاكر 8 نقاط، بينما تألق من الاتحاد السيد كاظم ماجد 27 نقطة والأمريكي جوردن واشنغتون 18 نقطة وعلي جاسم 16 نقطة وحسين محمد 11 نقطة وحسن فهد 9 نقاط.
وخاض الاتحاد المواجهة بمحترف واحد بعد ان فضل المدرب رؤوف حبيل عدم المجازفة بمشاركة المحترف ايرلي خوفا من تعرضه للإيقاف وخسارته في اللقاء الأهم الذي يجمع بين الفريقين في 19 يناير الجاري وذلك في الدور ربع النهائي من بطولة كأس خليفة بن سلمان.
وكما كانت التوقعات فقد جاءت المواجهة هادئة من الجانبين، وشهدت مشاركة واسعة من اللاعبين الصغار، وبالتأكيد استفاد كل فريق منها في الاستعداد للقادم.
ورفع المنامة رصيده إلى 20 نقطة محققا العلامة الكاملة بفوزه في عشر مباريات دون أي هزيمة، بينما تلقى الاتحاد الخسارة الثالثة ورفع رصيده إلى 17 نقطة.
مباريات اليوم
وتقام اليوم الخميس مباراتان على صالة اتحاد السلة بأم الحصم ضمن الجولة الحادية عشرة والأخيرة من دوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024، المباراة الأولى تنطلق في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً وتجمع بين فريقي النويدرات وسماهيج، وتليها عند السابعة والنصف مساء مواجهة ثانية تجمع بين فريقي سترة ومدينة عيسى.
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