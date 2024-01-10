المنامة يجتاز الاتحاد ويحقق العلامة الكاملة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬الذهبة‮

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أنهى‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬مبارياته‭ ‬في‭ ‬القسم‭ ‬التمهيدي‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬الفوز‭ ‬العاشر‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬منافسه‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭ ‬بنتيجة‭ ‬97‭/‬88‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬24/17‭)‬،‭ (‬32/20‭)‬،‭ (‬22/20‭)‬،‭ (‬19/31‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬المنامة‭ ‬محترفه‭ ‬الأمريكي‭ ‬ترافين‭ ‬بتسجيله‭ ‬33‭ ‬نقطة‭ ‬وعلي‭ ‬جابر‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬وعلي‭ ‬حسين‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬والأمريكي‭ ‬دومنيك‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬وحسين‭ ‬شاكر‭ ‬8‭ ‬نقاط،‭ ‬بينما‭ ‬تألق‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬السيد‭ ‬كاظم‭ ‬ماجد‭ ‬27‭ ‬نقطة‭ ‬والأمريكي‭ ‬جوردن‭ ‬واشنغتون‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬وعلي‭ ‬جاسم‭ ‬16‭ ‬نقطة‭ ‬وحسين‭ ‬محمد‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬وحسن‭ ‬فهد‭ ‬9‭ ‬نقاط‭.‬

وخاض‭ ‬الاتحاد‭ ‬المواجهة‭ ‬بمحترف‭ ‬واحد‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬فضل‭ ‬المدرب‭ ‬رؤوف‭ ‬حبيل‭ ‬عدم‭ ‬المجازفة‭ ‬بمشاركة‭ ‬المحترف‭ ‬ايرلي‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬تعرضه‭ ‬للإيقاف‭ ‬وخسارته‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الأهم‭ ‬الذي‭ ‬يجمع‭ ‬بين‭ ‬الفريقين‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬يناير‭ ‬الجاري‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬ربع‭ ‬النهائي‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭.‬

وكما‭ ‬كانت‭ ‬التوقعات‭ ‬فقد‭ ‬جاءت‭ ‬المواجهة‭ ‬هادئة‭ ‬من‭ ‬الجانبين،‭ ‬وشهدت‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الصغار،‭ ‬وبالتأكيد‭ ‬استفاد‭ ‬كل‭ ‬فريق‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬الاستعداد‭ ‬للقادم‭.‬

ورفع‭ ‬المنامة‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬محققا‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬بفوزه‭ ‬في‭ ‬عشر‭ ‬مباريات‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬هزيمة،‭ ‬بينما‭ ‬تلقى‭ ‬الاتحاد‭ ‬الخسارة‭ ‬الثالثة‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬نقطة‭.‬





مباريات‭ ‬اليوم‮

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وتقام‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬مباراتان‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الحادية‭ ‬عشرة‭ ‬والأخيرة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024،‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬والنصف‭ ‬مساءً‭ ‬وتجمع‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬النويدرات‭ ‬وسماهيج،‭ ‬وتليها‭ ‬عند‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساء‭ ‬مواجهة‭ ‬ثانية‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬فريقي‭ ‬سترة‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭.‬