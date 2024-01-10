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اليوم آخر فرصة لشراء تذاكر الدارتس ماسترز المخفضة

1/10/2024 7:20:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

تواصل‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬موطن‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‮»‬‭ ‬عروضها‭ ‬المبكرة‭ ‬على‭ ‬تذاكر‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للدارتس‭ ‬ماسترز‭ ‬وذلك‭ ‬بخصم‭ ‬يبلغ‭ ‬20 ‭%‬ ‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬11‭ ‬يناير‭ ‬الجاري،‭ ‬حيث‭ ‬يعتبر‭ ‬اليوم‭ ‬الفرصة‭ ‬الأخيرة‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬العروض‭ ‬المبكرة‭.‬

وأعلنت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬مؤخرا‭ ‬مشاركة‭ ‬16‭ ‬لاعبًا‭ ‬يتنافسون‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للدارتس‭ ‬ماسترز‭ ‬2024،‭ ‬يتقدمهم‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬المتوج‭ ‬حديثًا‭ ‬لوك‭ ‬همفريز‭ ‬والواعد‭ ‬لوك‭ ‬ليتلر‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬المرتقبة،‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬ستنطلق‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬القادم‭ ‬يومي‭ ‬الخميس‭ ‬والجمعة‭ ‬الموافقين‭ ‬18‭ ‬و19‭ ‬يناير‭ ‬كأولى‭ ‬جولات‭ ‬البطولة‭ ‬العالمية‭ ‬للدارتس‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭.‬

ويواجه‭ ‬همفريز‭ ‬وليتلر‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬ثمانية‭ ‬نجوم‭ ‬عالميين‭ ‬وثمانية‭ ‬ممثلين‭ ‬آسيويين‭ ‬خلال‭ ‬الفعالية‭ ‬التي‭ ‬تستمر‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين‭ ‬متتاليين‭.‬

تذاكر‭ ‬البطولة‭ ‬متوافرة‭ ‬للبيع‭ ‬الآن‭ ‬مع‭ ‬خصم‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬20 ‭%‬ ‭ ‬وذلك‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس،‭ ‬تبدأ‭ ‬أسعار‭ ‬التذاكر‭ ‬للبطولة‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ (‬بعد‭ ‬خصم‭ ‬العروض‭ ‬المبكرة‭) ‬مدة‭ ‬يومين،‭ ‬وتذاكر‭ ‬مع‭ ‬مقاعد‭ ‬متميزة‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬32‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬فقط‭ ‬ليومي‭ ‬البطولة،‭ ‬وتتوافر‭ ‬ضيافة‭ ‬كبار‭ ‬الشخصيات،‭ ‬جميع‭ ‬أنواع‭ ‬التذاكر‭ ‬متاحة‭ ‬على‭ ‬ bahraingp ‭.‬ com ‭ ‬أو‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الاتصال‭ ‬بالخط‭ ‬الساخن‭ ‬لحلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬على‭ ‬الرقم‭ +‬97317450000‭. ‬

اجتذبت‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للدارتس‭ ‬خلال‭ ‬الافتتاحية‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬أعدادا‭ ‬جماهيرية‭ ‬كبيرة،‭ ‬كما‭ ‬شهدت‭ ‬البطولة‭ ‬مشاركة‭ ‬16‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬الأسماء‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬الدارتس‭. ‬وحصل‭ ‬مايكل‭ ‬سميث‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬نهائي‭ ‬مشوق،‭ ‬وتم‭ ‬بث‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬الهواء‭ ‬مباشرة‭ ‬لجماهير‭ ‬التلفزيون‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

ستقام‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للدارتس‭ ‬ماسترز‭ ‬2024‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬خيمة‭ ‬القبة‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية،‭ ‬التي‭ ‬ستستضيف‭ ‬أجواء‭ ‬مميزة‭ ‬وممتعة‭ ‬للبطولة،‭ ‬كما‭ ‬تقام‭ ‬البطولة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬ CBX ‭ ‬المروجة‭ ‬للرياضة،‭ ‬وبدعم‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض،‭ ‬وستكون‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للجولة‭ ‬العالمية‭ ‬لبطولة‭ ‬الدارتس‭ ‬لعام‭ ‬2024‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬شركة‭ ‬بروفيشنال‭ ‬دارتس‭ ‬كوربوريشن‭ (‬ PDC ‭) ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬بعد‭ ‬ظهورها‭ ‬المذهل‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬ماسترز‭ ‬للدارتس‭ ‬2024‭ ‬بحسب‭ ‬الأسماء‭ ‬الآتية‭: ‬

ممثلو‭ ‬ PDC ‭ ‬العالميون‭: ‬لوك‭ ‬همفريز‭ (‬إنجلترا‭)‬،‭ ‬مايكل‭ ‬فان‭ ‬جيروين‭ (‬هولندا‭)‬،‭ ‬مايكل‭ ‬سميث‭ (‬إنجلترا‭)‬،‭ ‬ناثان‭ ‬أسبينال‭ (‬إنجلترا‭)‬،‭ ‬جيروين‭ ‬برايس‭ (‬ويلز‭)‬،‭ ‬روب‭ ‬كروس‭ (‬إنجلترا‭)‬،‭ ‬بيتر‭ ‬رايت‭ (‬اسكتلندا‭)‬،‭ ‬لوك‭ ‬ليتلر‭ (‬إنجلترا‭).‬

الممثلون‭ ‬الآسيويون‭: ‬لورانس‭ ‬إيلاجان‭ (‬الفلبين‭)‬،‭ ‬باولو‭ ‬نيبريدا‭ (‬الفلبين‭)‬،‭ ‬رينالدو‭ ‬ريفيرا‭ (‬الفلبين‭)‬،‭ ‬مان‭ ‬لوك‭ ‬ليونج‭ (‬هونج‭ ‬كونج‭)‬،‭ ‬هاروكي‭ ‬موراماتسو‭ (‬اليابان‭)‬،‭ ‬تومويا‭ ‬جوتو‭ (‬اليابان‭)‬،‭ ‬عبدالله‭ ‬سعيد‭ (‬البحرين‭)‬،‭ ‬حسن‭ ‬حاجي‭ (‬البحرين‭).‬

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