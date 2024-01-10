اليوم آخر فرصة لشراء تذاكر الدارتس ماسترز المخفضة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
تواصل حلبة البحرين الدولية «موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط» عروضها المبكرة على تذاكر بطولة البحرين للدارتس ماسترز وذلك بخصم يبلغ 20 % حتى اليوم الخميس 11 يناير الجاري، حيث يعتبر اليوم الفرصة الأخيرة للاستفادة من العروض المبكرة.
وأعلنت حلبة البحرين مؤخرا مشاركة 16 لاعبًا يتنافسون في بطولة البحرين للدارتس ماسترز 2024، يتقدمهم بطل العالم المتوج حديثًا لوك همفريز والواعد لوك ليتلر في البطولة المرتقبة، في البطولة التي ستنطلق نهاية الأسبوع القادم يومي الخميس والجمعة الموافقين 18 و19 يناير كأولى جولات البطولة العالمية للدارتس لهذا العام.
ويواجه همفريز وليتلر من بين ثمانية نجوم عالميين وثمانية ممثلين آسيويين خلال الفعالية التي تستمر على مدى يومين متتاليين.
تذاكر البطولة متوافرة للبيع الآن مع خصم يصل إلى 20 % وذلك حتى اليوم الخميس، تبدأ أسعار التذاكر للبطولة من 20 دينارا بحرينيا (بعد خصم العروض المبكرة) مدة يومين، وتذاكر مع مقاعد متميزة ابتداءً من 32 دينارا بحرينيا فقط ليومي البطولة، وتتوافر ضيافة كبار الشخصيات، جميع أنواع التذاكر متاحة على bahraingp . com أو عن طريق الاتصال بالخط الساخن لحلبة البحرين الدولية على الرقم +97317450000.
اجتذبت بطولة البحرين للدارتس خلال الافتتاحية العام الماضي أعدادا جماهيرية كبيرة، كما شهدت البطولة مشاركة 16 من أكبر الأسماء في العالم ضمن بطولة الدارتس. وحصل مايكل سميث على اللقب في نهائي مشوق، وتم بث البطولة على الهواء مباشرة لجماهير التلفزيون في جميع أنحاء العالم.
ستقام بطولة البحرين للدارتس ماسترز 2024 مرة أخرى في خيمة القبة في حلبة البحرين الدولية، التي ستستضيف أجواء مميزة وممتعة للبطولة، كما تقام البطولة بالتعاون مع شركة CBX المروجة للرياضة، وبدعم من هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وستكون الجولة الافتتاحية للجولة العالمية لبطولة الدارتس لعام 2024 التي تنظمها شركة بروفيشنال دارتس كوربوريشن ( PDC ) التي تعود إلى المملكة بعد ظهورها المذهل العام الماضي.
وجدير بالذكر أن المشاركين في بطولة البحرين ماسترز للدارتس 2024 بحسب الأسماء الآتية:
ممثلو PDC العالميون: لوك همفريز (إنجلترا)، مايكل فان جيروين (هولندا)، مايكل سميث (إنجلترا)، ناثان أسبينال (إنجلترا)، جيروين برايس (ويلز)، روب كروس (إنجلترا)، بيتر رايت (اسكتلندا)، لوك ليتلر (إنجلترا).
الممثلون الآسيويون: لورانس إيلاجان (الفلبين)، باولو نيبريدا (الفلبين)، رينالدو ريفيرا (الفلبين)، مان لوك ليونج (هونج كونج)، هاروكي موراماتسو (اليابان)، تومويا جوتو (اليابان)، عبدالله سعيد (البحرين)، حسن حاجي (البحرين).
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