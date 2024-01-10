البتروكيماويات راعيا للبطولة الآسيوية الـ21

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

قدمت‭ ‬شركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬رعايتها‭ ‬البرونزية‭ ‬للبطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬الحادية‭ ‬والعشرين‭ ‬والتي‭ ‬تنطلق‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬القادم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬والمؤهلة‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2025‭.‬

وأكد‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬د‭. ‬خالد‭ ‬الحيدان‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬حرص‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬قطاع‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬بالمملكة‭ ‬وتقديم‭ ‬كافة‭ ‬سبل‭ ‬الدعم‭ ‬لشباب‭ ‬الوطن،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬ومساهماتها‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬إنجاح‭ ‬كافة‭ ‬الأحداث‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬المردود‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬الحادية‭ ‬والعشرين‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬البطولات‭ ‬القارية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭.‬

وأشار‭ ‬د‭. ‬الحيدان‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الشراكة‭ ‬القائمة‭ ‬بين‭ ‬اتحاد‭ ‬اليد‭ ‬وشركة‭ ‬الخليج‭ ‬لصناعة‭ ‬البتروكيماويات‭ ‬والتي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬وبالصورة‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬برامج‭ ‬الاتحاد‭ ‬وأنشطته‭ ‬الرياضية،‭ ‬ومنها‭ ‬استضافة‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬الحادية‭ ‬والعشرين،‭ ‬حيث‭ ‬ستسهم‭ ‬هذه‭ ‬الرعاية‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬البطولة‭ ‬على‭ ‬المستويات‭ ‬التنظيمية‭ ‬والجماهيرية‭ ‬والإعلامية،‭ ‬شاكرا‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬البنك‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬والحرص‭ ‬الكبيرين‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬ومبادراتهم‭ ‬الإيجابية‭ ‬التي‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬صالح‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭.‬