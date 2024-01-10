البتروكيماويات راعيا للبطولة الآسيوية الـ21

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
قدمت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات رعايتها البرونزية للبطولة الآسيوية الحادية والعشرين والتي تنطلق يوم الخميس القادم في مملكة البحرين، والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2025.
وأكد النائب الأول لرئيس الاتحاد د. خالد الحيدان أن هذه الرعاية تأتي في إطار حرص الشركة على دعم قطاع الشباب والرياضة بالمملكة وتقديم كافة سبل الدعم لشباب الوطن، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل مجلس الإدارة ومساهماتها الوطنية في سبيل إنجاح كافة الأحداث الرياضية التي تقام في البحرين، مشيراً إلى أن هذه الرعاية سيكون لها المردود الإيجابي في تنظيم البطولة الآسيوية الحادية والعشرين والتي تعد من أهم البطولات القارية على مستوى لعبة كرة اليد.
وأشار د. الحيدان إلى أهمية الشراكة القائمة بين اتحاد اليد وشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات والتي تصب في صالح الرياضة البحرينية وبالصورة التي تعزز برامج الاتحاد وأنشطته الرياضية، ومنها استضافة البطولة الآسيوية الحادية والعشرين، حيث ستسهم هذه الرعاية في نجاح البطولة على المستويات التنظيمية والجماهيرية والإعلامية، شاكرا مجلس إدارة البنك والرئيس التنفيذي على الاهتمام والحرص الكبيرين على تقديم الدعم ومبادراتهم الإيجابية التي تصب في صالح الرياضة البحرينية.
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