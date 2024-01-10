اتحاد الشطرنج يبحث التعاون مع ((الشويفات الدولية))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
ناقش الاتحاد البحريني للشطرنج مع مدرسة الشويفات الدولية أطر التعاون والسعي نحو استغلال الفرص المتبادلة بأفضل شكل ممكن. كما تمت مناقشة إمكانية تنظيم عدة فعاليات شطرنجية مشتركة، مستفيدين من جودة المرافق التعليمية بالمدرسة وحماس طلابها لرياضة الشطرنج.
جاء ذلك على هامش تلبية الاتحاد دعوة المدرسة لحضور فعالية شطرنجية خاصة بدعوة من مدرسة الشويفات الدولية تضم نخبة من لاعبي الشطرنج بالمدرسة.
وعبّر مدير مدرسة الشويفات الدولية، سمير زكاك، عن شكره للاتحاد لتلبيتهم الدعوة ومشاركتهم في تشجيع الطلاب على اعتبار الشطرنج جزءاً هاماً ينعكس على تحصيلهم العلمي وأهمية توظيف الشطرنج في صقل مهاراتهم في آليات اتخاذ القرار والقيام بالعمليات الحسابية.
المهندس إبراهيم البورشيد- لاعب منتخب البحرين- ممثل الاتحاد، أشاد بجودة التنظيم وحسن الاستقبال، وشارك في مباريات شطرنج متزامنة مع عدد من اللاعبين الشباب لتقييم مستوياتهم، معرباً عن إعجابه بالمستوى العالي الذي أظهروه وتفاؤله بمستقبل رياضة الشطرنج في المدرسة.
ومن المتوقع أن تواصل مدرسة الشويفات تركيزها على الشطرنج، بدراسة مبادرات متعددة تشمل إقامة أكاديمية للشطرنج واستضافة بطولات مصنفة دولياً على أرض المدرسة، مما يعد خطوة مهمة نحو تعزيز دور الرياضة في التعليم وتطوير المواهب الشابة.
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