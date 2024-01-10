اتحاد الشطرنج يبحث التعاون مع ((الشويفات الدولية))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

ناقش‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للشطرنج‭ ‬مع‭ ‬مدرسة‭ ‬الشويفات‭ ‬الدولية‭ ‬أطر‭ ‬التعاون‭ ‬والسعي‭ ‬نحو‭ ‬استغلال‭ ‬الفرص‭ ‬المتبادلة‭ ‬بأفضل‭ ‬شكل‭ ‬ممكن‭. ‬كما‭ ‬تمت‭ ‬مناقشة‭ ‬إمكانية‭ ‬تنظيم‭ ‬عدة‭ ‬فعاليات‭ ‬شطرنجية‭ ‬مشتركة،‭ ‬مستفيدين‭ ‬من‭ ‬جودة‭ ‬المرافق‭ ‬التعليمية‭ ‬بالمدرسة‭ ‬وحماس‭ ‬طلابها‭ ‬لرياضة‭ ‬الشطرنج‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬تلبية‭ ‬الاتحاد‭ ‬دعوة‭ ‬المدرسة‭ ‬لحضور‭ ‬فعالية‭ ‬شطرنجية‭ ‬خاصة‭ ‬بدعوة‭ ‬من‭ ‬مدرسة‭ ‬الشويفات‭ ‬الدولية‭ ‬تضم‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬الشطرنج‭ ‬بالمدرسة‭.‬

وعبّر‭ ‬مدير‭ ‬مدرسة‭ ‬الشويفات‭ ‬الدولية،‭ ‬سمير‭ ‬زكاك،‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬للاتحاد‭ ‬لتلبيتهم‭ ‬الدعوة‭ ‬ومشاركتهم‭ ‬في‭ ‬تشجيع‭ ‬الطلاب‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬الشطرنج‭ ‬جزءاً‭ ‬هاماً‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬تحصيلهم‭ ‬العلمي‭ ‬وأهمية‭ ‬توظيف‭ ‬الشطرنج‭ ‬في‭ ‬صقل‭ ‬مهاراتهم‭ ‬في‭ ‬آليات‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬والقيام‭ ‬بالعمليات‭ ‬الحسابية‭. ‬

المهندس‭ ‬إبراهيم‭ ‬البورشيد‭- ‬لاعب‭ ‬منتخب‭ ‬البحرين‭- ‬ممثل‭ ‬الاتحاد،‭ ‬أشاد‭ ‬بجودة‭ ‬التنظيم‭ ‬وحسن‭ ‬الاستقبال،‭ ‬وشارك‭ ‬في‭ ‬مباريات‭ ‬شطرنج‭ ‬متزامنة‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشباب‭ ‬لتقييم‭ ‬مستوياتهم،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬إعجابه‭ ‬بالمستوى‭ ‬العالي‭ ‬الذي‭ ‬أظهروه‭ ‬وتفاؤله‭ ‬بمستقبل‭ ‬رياضة‭ ‬الشطرنج‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تواصل‭ ‬مدرسة‭ ‬الشويفات‭ ‬تركيزها‭ ‬على‭ ‬الشطرنج،‭ ‬بدراسة‭ ‬مبادرات‭ ‬متعددة‭ ‬تشمل‭ ‬إقامة‭ ‬أكاديمية‭ ‬للشطرنج‭ ‬واستضافة‭ ‬بطولات‭ ‬مصنفة‭ ‬دولياً‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المدرسة،‭ ‬مما‭ ‬يعد‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬الرياضة‭ ‬في‭ ‬التعليم‭ ‬وتطوير‭ ‬المواهب‭ ‬الشابة‭.‬