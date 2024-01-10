ألبا يتخطى بابكو للاستكشاف

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
واصل فريق ألبا تقدمه في دوري الشركات والمؤسسات لكرة القدم بعد الفوز على فريق بابكو للاستكشاف والإنتاج بأربعة أهداف لهدف. في المباراة التي جمعتهما أمس الأول في ختام الأسبوع الثامن. وأقيمت المباراة على ملعب نادي ألبا بالرفاع. ووضع فريق ألبا بهذا الفوز نفسه في خانة الفرق المستفيدة من النتائج الأخيرة في المسابقة، الذي عزز حظوظه في الحفاظ على اللقب الذي حققه الموسم الماضي، ورفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني مع وجود لقاء مؤجل له مع فريق جيبك سيقام الأسبوع المقبل، مباراة دخلها الفريق الأسود بشكل منظم وهادئ مع رغبة في تحقيق الفوز الرابع في المسابقة واستطاع أخذ الأفضلية والتقدم في الشوط الأول بهدفين دون رد، وجاء الهدف الأول بواسطة اللاعب سلمان فؤاد عند الدقيقة «18» والهدف الثاني عن طريق اللاعب مصعب الشاعر في الدقيقة «40».
وفي الشوط الثاني حاول فريق بابكو للاستكشاف والإنتاج العودة ولملمة الأوراق واستطاع تحقيق بداية جيدة بتسجيل هدف تقليص الفارق عن طريق اللاعب أحمد المقلة في الدقيقة «55». لكن فريق ألبا مع مواصلة التركيز مع وجود عناصر الحسم والخبرة استطاع إحراز هدفين بواسطة اللاعب راشد عدنان عند الدقيقة «65» واللاعب المتألق مصعب الشاعر في الوقت المحتسب بدل الضائع ليخرج فائزا بأربعة أهداف لهدف.
أدار اللقاء الحكم محمد إبراهيم وعاونه محمد سعيد وفاضل عباس، ومراقب المباراة الحكم الرابع شاكر عبدالله.
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