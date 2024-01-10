ألبا يتخطى بابكو للاستكشاف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

واصل‭ ‬فريق‭ ‬ألبا‭ ‬تقدمه‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬للاستكشاف‭ ‬والإنتاج‭ ‬بأربعة‭ ‬أهداف‭ ‬لهدف‭. ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الأسبوع‭ ‬الثامن‭. ‬وأقيمت‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭ ‬بالرفاع‭. ‬ووضع‭ ‬فريق‭ ‬ألبا‭ ‬بهذا‭ ‬الفوز‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬خانة‭ ‬الفرق‭ ‬المستفيدة‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬المسابقة،‭ ‬الذي‭ ‬عزز‭ ‬حظوظه‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬اللقب‭ ‬الذي‭ ‬حققه‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬ورفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬لقاء‭ ‬مؤجل‭ ‬له‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬جيبك‭ ‬سيقام‭ ‬الأسبوع‭ ‬المقبل،‭ ‬مباراة‭ ‬دخلها‭ ‬الفريق‭ ‬الأسود‭ ‬بشكل‭ ‬منظم‭ ‬وهادئ‭ ‬مع‭ ‬رغبة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬الرابع‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬واستطاع‭ ‬أخذ‭ ‬الأفضلية‭ ‬والتقدم‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بهدفين‭ ‬دون‭ ‬رد،‭ ‬وجاء‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬بواسطة‭ ‬اللاعب‭ ‬سلمان‭ ‬فؤاد‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬18‮»‬‭ ‬والهدف‭ ‬الثاني‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬اللاعب‭ ‬مصعب‭ ‬الشاعر‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬40‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬حاول‭ ‬فريق‭ ‬بابكو‭ ‬للاستكشاف‭ ‬والإنتاج‭ ‬العودة‭ ‬ولملمة‭ ‬الأوراق‭ ‬واستطاع‭ ‬تحقيق‭ ‬بداية‭ ‬جيدة‭ ‬بتسجيل‭ ‬هدف‭ ‬تقليص‭ ‬الفارق‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬اللاعب‭ ‬أحمد‭ ‬المقلة‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬55‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬فريق‭ ‬ألبا‭ ‬مع‭ ‬مواصلة‭ ‬التركيز‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬عناصر‭ ‬الحسم‭ ‬والخبرة‭ ‬استطاع‭ ‬إحراز‭ ‬هدفين‭ ‬بواسطة‭ ‬اللاعب‭ ‬راشد‭ ‬عدنان‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬65‮»‬‭ ‬واللاعب‭ ‬المتألق‭ ‬مصعب‭ ‬الشاعر‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬ليخرج‭ ‬فائزا‭ ‬بأربعة‭ ‬أهداف‭ ‬لهدف‭.‬

أدار‭ ‬اللقاء‭ ‬الحكم‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬وعاونه‭ ‬محمد‭ ‬سعيد‭ ‬وفاضل‭ ‬عباس،‭ ‬ومراقب‭ ‬المباراة‭ ‬الحكم‭ ‬الرابع‭ ‬شاكر‭ ‬عبدالله‭.‬