السبت انطلاق فعالية جديدة من فعاليات ((الحلبة لك))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت حلبة البحرين الدولية عن انطلاق فعالية جديدة ضمن فعاليات «الحلبة لك» للسيارات والدراجات النارية يوم السبت القادم، ودعت محبي وعشاق رياضة السيارات للمشاركة ضمن الفعالية الجديدة التي تقام برعاية Orange media .
وتجرى الفعالية على في الفترة من الـ 11 صباحا حتى 7 مساء على مضمار الجائزة الكبرى.
وأعلنت الحلبة عن رسوم الاشتراك في الفعالية وفقًا للتالي: 82.5 دينارا بحرينيا وذلك ليوم كامل، ونصف يوم بـ 55 دينارا بحرينيا، والجولة الواحدة بـ 22 دينارا بحرينيا فقط وذلك خلال الحجز المسبق. أما الحجز بنفس اليوم ستكون الأسعار كالتالي حيث ستكون بـ 93.5 دينارا بحرينيا ليوم كامل، و66 دينارا بحرينيا لنصف يوم، 27.5 دينارا بحرينيا للحصة الواحدة.
وأشارت الحلبة إلى ضرورة الحجز المسبق للمشاركة في الفعالية، لافتة لمحدودية المقاعد.
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