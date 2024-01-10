Thursday, 11 January 2024 05:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السبت انطلاق فعالية جديدة من فعاليات ((الحلبة لك))

1/10/2024 7:20:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬عن‭ ‬انطلاق‭ ‬فعالية‭ ‬جديدة‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬الحلبة‭ ‬لك‮»‬‭ ‬للسيارات‭ ‬والدراجات‭ ‬النارية‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬القادم،‭ ‬ودعت‭ ‬محبي‭ ‬وعشاق‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬للمشاركة‭ ‬ضمن‭ ‬الفعالية‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬برعاية‭ ‬ Orange ‭ ‬ media ‭.‬

وتجرى‭ ‬الفعالية‭ ‬على‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬الـ‭ ‬11‭ ‬صباحا‭ ‬حتى‭ ‬7‭ ‬مساء‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭.‬

وأعلنت‭ ‬الحلبة‭ ‬عن‭ ‬رسوم‭ ‬الاشتراك‭ ‬في‭ ‬الفعالية‭ ‬وفقًا‭ ‬للتالي‭: ‬82‭.‬5‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬وذلك‭ ‬ليوم‭ ‬كامل،‭ ‬ونصف‭ ‬يوم‭ ‬بـ‭ ‬55‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا،‭ ‬والجولة‭ ‬الواحدة‭ ‬بـ‭ ‬22‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬فقط‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الحجز‭ ‬المسبق‭. ‬أما‭ ‬الحجز‭ ‬بنفس‭ ‬اليوم‭ ‬ستكون‭ ‬الأسعار‭ ‬كالتالي‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬بـ‭ ‬93‭.‬5‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬ليوم‭ ‬كامل،‭ ‬و66‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬لنصف‭ ‬يوم،‭ ‬27‭.‬5‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬للحصة‭ ‬الواحدة‭. ‬

وأشارت‭ ‬الحلبة‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬الحجز‭ ‬المسبق‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الفعالية،‭ ‬لافتة‭ ‬لمحدودية‭ ‬المقاعد‭.‬

MENAFN10012024000055011008ID1107706581

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث