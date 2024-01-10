السبت انطلاق فعالية جديدة من فعاليات ((الحلبة لك))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬عن‭ ‬انطلاق‭ ‬فعالية‭ ‬جديدة‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬الحلبة‭ ‬لك‮»‬‭ ‬للسيارات‭ ‬والدراجات‭ ‬النارية‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬القادم،‭ ‬ودعت‭ ‬محبي‭ ‬وعشاق‭ ‬رياضة‭ ‬السيارات‭ ‬للمشاركة‭ ‬ضمن‭ ‬الفعالية‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬برعاية‭ ‬ Orange ‭ ‬ media ‭.‬

وتجرى‭ ‬الفعالية‭ ‬على‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬الـ‭ ‬11‭ ‬صباحا‭ ‬حتى‭ ‬7‭ ‬مساء‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬الجائزة‭ ‬الكبرى‭.‬

وأعلنت‭ ‬الحلبة‭ ‬عن‭ ‬رسوم‭ ‬الاشتراك‭ ‬في‭ ‬الفعالية‭ ‬وفقًا‭ ‬للتالي‭: ‬82‭.‬5‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬وذلك‭ ‬ليوم‭ ‬كامل،‭ ‬ونصف‭ ‬يوم‭ ‬بـ‭ ‬55‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا،‭ ‬والجولة‭ ‬الواحدة‭ ‬بـ‭ ‬22‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬فقط‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الحجز‭ ‬المسبق‭. ‬أما‭ ‬الحجز‭ ‬بنفس‭ ‬اليوم‭ ‬ستكون‭ ‬الأسعار‭ ‬كالتالي‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬بـ‭ ‬93‭.‬5‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬ليوم‭ ‬كامل،‭ ‬و66‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬لنصف‭ ‬يوم،‭ ‬27‭.‬5‭ ‬دينارا‭ ‬بحرينيا‭ ‬للحصة‭ ‬الواحدة‭. ‬

وأشارت‭ ‬الحلبة‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬الحجز‭ ‬المسبق‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬الفعالية،‭ ‬لافتة‭ ‬لمحدودية‭ ‬المقاعد‭.‬