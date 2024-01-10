((البحرين الوطني)) راعيًا لأغلى الكؤوس ودوري ناصر بن حمد الممتاز

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ - 02:00

قدم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬رعايته‭ ‬الفضية‭ ‬لكأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬ودوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬2023-2024‭.‬

وأكد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أن‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ينتهج‭ ‬خطوات‭ ‬مثالية‭ ‬ورائدة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬دعم‭ ‬الحركة‭ ‬الشبابية‭ ‬والرياضية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والدخول‭ ‬في‭ ‬شراكة‭ ‬حقيقية‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المسؤولة‭ ‬عن‭ ‬هذين‭ ‬القطاعين‭ ‬ليكون‭ ‬ضمن‭ ‬المنظومة‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬الارتقاء‭ ‬بشباب‭ ‬البحرين‭ ‬وتهيئة‭ ‬الطريق‭ ‬أمامهم‭ ‬لتطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وقدراتهم‭ ‬لمواصلة‭ ‬طريق‭ ‬الإنجازات‭ ‬والمحافظة‭ ‬على‭ ‬المنجزات‭.‬

ورحب‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬باستمرارية‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬كشريك‭ ‬فاعل‭ ‬وراع‭ ‬رئيسي‭ ‬بدعم‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬أغلى‭ ‬الكؤوس‭) ‬ودوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬البحرينية‭ ‬أكثر‭ ‬تطورًا‭ ‬ونماءً‭ ‬ومنحها‭ ‬الثقة‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬التنافس‭ ‬المحلي‭ ‬بين‭ ‬الأندية‭ ‬الوطنية،‭ ‬والظهور‭ ‬المتميز‭ ‬إقليميًا‭ ‬وعالميًا‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬رعايته‭ ‬لكأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬ودوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وحرص‭ ‬البنك‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يسهم‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬‮«‬أغلى‭ ‬الكؤوس‮»‬،‭ ‬والمساهمة‭ ‬بنجاح‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬يستحق‭ ‬كل‭ ‬التقدير‭ ‬والإشادة‭ ‬على‭ ‬دوره،‭ ‬وحرصه‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والرعاية،‭ ‬متمنيًا‭ ‬مزيدا‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والازدهار‭ ‬للبنك،‭ ‬والاستمرار‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭.‬

وأشاد‭ ‬بدعم‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لكأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬ودوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بصورة‭ ‬خاصة‭ ‬وللشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬بصورة‭ ‬عامة،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬أسباب‭ ‬النجاح‭ ‬التنظيمي‭ ‬للمسابقتين‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاتصالات‭ ‬المؤسسية‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬هشام‭ ‬أبوالفتح‭ ‬إن‭ ‬دعم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لكأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬ودوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬نابع‭ ‬من‭ ‬التفاعل‭ ‬الإيجابي‭ ‬مع‭ ‬الأنشطة‭ ‬الرياضية‭ ‬عمومًا‭ ‬وكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬شراكات‭ ‬متميزة‭ ‬للارتقاء‭ ‬بالجانب‭ ‬الشبابي‭ ‬والرياضي‭.‬

وبيّن‭ ‬هشام‭ ‬أبوالفتح‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬وجد‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬ودوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مكانًا‭ ‬مثاليًا‭ ‬ومناسبًا‭ ‬لتأكيد‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬التي‭ ‬اختطها‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬البحريني‭ ‬ومشاركته‭ ‬المباشرة‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الارتقاء‭ ‬به‭ ‬بصورة‭ ‬عامة‭ ‬وكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭.‬

وأعرب‭ ‬أبو‭ ‬الفتح‭ ‬عن‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لرئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬الاتحاد‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬تطوير‭ ‬مسابقاته‭ ‬بما‭ ‬ينعكس‭ ‬على‭ ‬منظومة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬للرياضيين‭ ‬والفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬يعد‭ ‬مسؤولية‭ ‬وطنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تفعيل‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬مضيفًا‭ ‬أن‭ ‬رعاية‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬والمسابقات‭ ‬الكروية‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬الخصوص‭ ‬هو‭ ‬نهج‭ ‬راسخ‭ ‬لدى‭ ‬إدارة‭ ‬البنك‭.‬