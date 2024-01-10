وقفة تضامنية في الزرقاء نصرة للأهل في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -نظمت فعاليات حزبية وشعبية على دوار البتراوي في منطقة الزرقاء الجديدة، اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية نصرة للاهل في قطاع غزة، ضد ما يشهده من حرب إبادة جماعية على يد الاحتلال منذ أكثر من تسعين يوماً.



ودعا المشاركون في الوقفة إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته إزاء ما يحصل من جرائم حرب بحق أهلنا الصامدين في غزة، ووقف هذا العدوان الغاشم على غزة إلى جانب الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ القرارات الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية الحرة وعودة اللاجئين إلى الأراضي والقرى والبلدات التي هجروا منها.

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