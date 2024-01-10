شهداء ومصابون بقصف الاحتلال مواقع جنوب غزة
التاريخ
1/10/2024 7:14:46 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مصادر إعلامية بسقوط شهداء ومصابين في قصف الاحتلال منزلا شمال غرب رفح جنوبي قطاع غزة.
كما أفادت مصادر طبية بسقوط 19 شهيدا في قصف الاحتلال الإسرائيلي مواقع في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
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