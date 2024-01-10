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شهداء ومصابون بقصف الاحتلال مواقع جنوب غزة

1/10/2024 7:14:46 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت مصادر إعلامية بسقوط شهداء ومصابين في قصف الاحتلال منزلا شمال غرب رفح جنوبي قطاع غزة.
كما أفادت مصادر طبية بسقوط 19 شهيدا في قصف الاحتلال الإسرائيلي مواقع في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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