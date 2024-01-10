حماس تنفي طرح مبادرة قطرية تشمل خروج قادتها من غزة
التاريخ
1/10/2024 7:14:46 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفت حركة المقاومة الإسلامية حماس ، طرح مبادرة قطرية تتضمن إحدى بنودها خروج قادة الحركة من قطاع غزة .
جاء ذلك وفق القيادي في الحركة أسامة حمدان خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء، بالعاصمة اللبنانية بيروت .
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