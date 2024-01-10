رئيس الأركان الإسرائيلي يقر بصعوبة الوضع في غزة

رئيس الأركان الإسرائيلي يقر بصعوبة الوضع في غزة
التاريخ
1/10/2024 7:14:45 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقرّ رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي بصعوبة الوضع الذي تواجهه قواته في قطاع غزة.
وقال هاليفي إن القتال "يتم في منطقة معقدة تحت الأرض وفوقها، وهناك عدو استعدّ منذ فترة طويلة بشكل منظم"، وفق تعبيره.
وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي أن هذه الحرب ستكون "طويلة".
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