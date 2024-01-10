Thursday, 11 January 2024 05:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس الأركان الإسرائيلي يقر بصعوبة الوضع في غزة

1/10/2024 7:14:45 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقرّ رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي بصعوبة الوضع الذي تواجهه قواته في قطاع غزة.

وقال هاليفي إن القتال "يتم في منطقة معقدة تحت الأرض وفوقها، وهناك عدو استعدّ منذ فترة طويلة بشكل منظم"، وفق تعبيره.
وأضاف رئيس الأركان الإسرائيلي أن هذه الحرب ستكون "طويلة".

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN10012024000208011052ID1107706535

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث