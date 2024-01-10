مشاجرة جماعية في عمان
التاريخ
1/10/2024 7:14:45 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أصيب شخص خلال مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص في منطقة النزهة بالعاصمة عمّان اثر خلاف بينهم، بحسب مصدر أمني.
وقال المصدر إنه تم اسعاف المصاب الى مستشفى الأمير حمزة وحالته العامة متوسطة ، فيما تم ضبط اطراف المشاجرة وبوشر بالتحقيقات.
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