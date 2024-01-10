نتنياهو: ليس لدى إسرائيل أي نية لاحتلال غزة بشكل دائم

نتنياهو: ليس لدى إسرائيل أي نية لاحتلال غزة بشكل دائم
التاريخ
1/10/2024 7:14:45 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انه ليس لدى إسرائيل أي نية لاحتلال غزة بشكل دائم أو تهجير سكانها المدنيين .
وتابع : نحارب حماس وليس السكان الفلسطينيين ونفعل ذلك مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي .
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