((أبو مرتضى)) وا رحيلاه

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) }





} ‭ ‬عندما‭ ‬وصفنا‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬المحرق‭ ‬والنجمة‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬من‭ ‬فوضى‭ ‬واعتراضات‭ ‬إما‭ ‬على‭ ‬قرارات‭ ‬الحكام‭ ‬وإما‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تعطيه‭ ‬تقنية‭ ‬فيديو‭ ‬التحدي‭ ‬‮«‬الجلنج‮»‬‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬المعنيين‭ ‬في‭ ‬الفريقين،‭ ‬وزاد‭ ‬الطين‭ ‬بلة‭ ‬التوقفات‭ ‬الكثيرة‭ ‬والاستغراق‭ ‬الوقتي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يأخذه‭ ‬‮«‬الجلنج‮»‬‭ ‬وهذا‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يقتل‭ ‬المباراة‭ ‬وحماستها،‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬قلناه،‭ ‬ولم‭ ‬نجد‭ ‬من‭ ‬يخالفنا‭ ‬في‭ ‬الأمر،‭ ‬لأنه‭ ‬كان‭ ‬واقعا‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬صاحب‭ ‬هذه‭ ‬السطور‭ ‬وحده‭ ‬من‭ ‬عاشه،‭ ‬إذ‭ ‬كانت‭ ‬صالة‭ ‬اللعب‭ ‬مكتظة‭ ‬بالحضور‭. ‬أحد‭ ‬العارفين‭ ‬بالأمر‭ ‬الذين‭ ‬نثق‭ ‬في‭ ‬قولهم‭ ‬قال‭ ‬لنا‭ ‬إنّ‭ ‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬طبيعي‭ ‬طالما‭ ‬تجربة‭ ‬تقنية‭ ‬‮«‬فيديو‭ ‬التحدي‮»‬‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬في‭ ‬بداياتها،‭ ‬وهذا‭ ‬فعلا‭ ‬ما‭ ‬نتمناه،‭ ‬ولا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬تتكرّر‭ ‬الفوضى‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬جانب،‭ ‬فعلى‭ ‬كل‭ ‬طرف‭ ‬من‭ ‬الأطراف‭ ‬أن‭ ‬يلتزم‭ ‬بمهمته‭ ‬واختصاصه،‭ ‬فاللاعب‭ ‬لاعب‭ ‬والمدرب‭ ‬مدرب‭ ‬والحكم‭ ‬حكم،‭ ‬والذي‭ ‬يشتغل‭ ‬على‭ ‬التقنية‭ ‬له‭ ‬مهمته‭ ‬الخاصة،‭ ‬والفوضى‭ ‬تحصل‭ ‬عندما‭ ‬تتداخل‭ ‬المهمات،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬المذكورة‭.‬





} ‭ ‬في‭ ‬قرارة‭ ‬النفس‭ ‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أنّ‭ ‬هناك‭ ‬مدربا‭ ‬يضمر‭ ‬عداوة‭ ‬شخصية‭ ‬لأيّ‭ ‬لاعب‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬فريقه‭ ‬وخاصة‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬اللاعب‭ ‬ملتزما‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭ ‬ويملك‭ ‬شيئا‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬المهاري،‭ ‬ويضطر‭ ‬المدرب‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬النظرة‭ ‬العدوانية‭ ‬ألا‭ ‬يشركه‭ ‬في‭ ‬المباريات،‭ ‬وإن‭ ‬أشركه‭ ‬فقد‭ ‬يشركه‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬حرجة‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬بهدف‭ ‬إحراجه‭ ‬أمام‭ ‬الآخرين،‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬أستبعده،‭ ‬لأنّ‭ ‬من‭ ‬الغباء‭ ‬الفني‭ ‬أن‭ ‬أترك‭ ‬لاعبا‭ ‬بإمكانه‭ ‬مساعدة‭ ‬الفريق‭ ‬وخدمة‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭ ‬لمجرّد‭ ‬أنني‭ ‬أختلف‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭.‬