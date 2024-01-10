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((أبو مرتضى)) وا رحيلاه

1/10/2024 7:12:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) } ‭ ‬لا‭ ‬نقول‭ ‬إلا‭ ‬‮«‬إنا‭ ‬لله‭ ‬وإنا‭ ‬إليه‭ ‬راجعون»؛‭ ‬لأنها‭ ‬البلسم‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬يخفّف‭ ‬وطأ‭ ‬ألم‭ ‬الفقد،‭ ‬لقد‭ ‬فاجأنا‭ ‬رحيلك‭ ‬يا‭ ‬يونس‭ ‬منصور‭ ‬‮«‬أبو‭ ‬مرتضى‮»‬‭ ‬الأخ‭ ‬وزميل‭ ‬المهنة‭ ‬النظيف،‭ ‬وخاصة‭ ‬أنّ‭ ‬الخبر‭ ‬وقع‭ ‬على‭ ‬مسمعي‭ ‬بعد‭ ‬ست‭ ‬دقائق‭ ‬من‭ ‬مغادرتك‭ ‬دنيانا،‭ ‬وكنت‭ ‬حينها‭ ‬في‭ ‬زحمة‭ ‬دوامة‭ ‬العمل‭ ‬المسائي،‭ ‬لم‭ ‬أستوعب‭ ‬الخبر‭ ‬ابتداء،‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬شريط‭ ‬الذكريات‭ ‬لم‭ ‬يمهلن‭ ‬إذ‭ ‬أعادني‭ ‬سريعا‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬عندما‭ ‬كنا‭ ‬معا‭ ‬ضمن‭ ‬وفد‭ ‬الفريق‭ ‬الإعلامي‭ ‬المرافق‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬خلال‭ ‬مشاركته‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العرب‭ ‬الذي‭ ‬استضافته‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬كبروفة‭ ‬تنظيمية‭ ‬لاستضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬حينها‭ ‬عرفتك‭ ‬من‭ ‬قرب،‭ ‬وغابت‭ ‬عني‭ ‬أشياء‭ ‬لا‭ ‬يعرفها‭ ‬ولا‭ ‬يحسدك‭ ‬عليها‭ ‬إلا‭ ‬المقرّبون‭ ‬والملتصقون‭ ‬بك،‭ ‬نم‭ ‬قرير‭ ‬العين‭ ‬يا‭ ‬‮«‬أبا‭ ‬مرتضى‮»‬‭ ‬في‭ ‬لحدك،‭ ‬لقد‭ ‬وفدت‭ ‬على‭ ‬رحمن‭ ‬رحيم،‭ ‬وتركت‭ ‬وراءك‭ ‬من‭ ‬تحبّ‭ ‬وتعزّ‭ ‬لهمّ‭ ‬الدنيا‭ ‬وغمّها‭.. ‬إنا‭ ‬لله‭ ‬وإنا‭ ‬إليه‭ ‬راجعون‭.‬


} ‭ ‬عندما‭ ‬وصفنا‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬المحرق‭ ‬والنجمة‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬من‭ ‬فوضى‭ ‬واعتراضات‭ ‬إما‭ ‬على‭ ‬قرارات‭ ‬الحكام‭ ‬وإما‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تعطيه‭ ‬تقنية‭ ‬فيديو‭ ‬التحدي‭ ‬‮«‬الجلنج‮»‬‭ ‬من‭ ‬نتائج‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬المعنيين‭ ‬في‭ ‬الفريقين،‭ ‬وزاد‭ ‬الطين‭ ‬بلة‭ ‬التوقفات‭ ‬الكثيرة‭ ‬والاستغراق‭ ‬الوقتي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يأخذه‭ ‬‮«‬الجلنج‮»‬‭ ‬وهذا‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يقتل‭ ‬المباراة‭ ‬وحماستها،‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬قلناه،‭ ‬ولم‭ ‬نجد‭ ‬من‭ ‬يخالفنا‭ ‬في‭ ‬الأمر،‭ ‬لأنه‭ ‬كان‭ ‬واقعا‭ ‬ولم‭ ‬يكن‭ ‬صاحب‭ ‬هذه‭ ‬السطور‭ ‬وحده‭ ‬من‭ ‬عاشه،‭ ‬إذ‭ ‬كانت‭ ‬صالة‭ ‬اللعب‭ ‬مكتظة‭ ‬بالحضور‭. ‬أحد‭ ‬العارفين‭ ‬بالأمر‭ ‬الذين‭ ‬نثق‭ ‬في‭ ‬قولهم‭ ‬قال‭ ‬لنا‭ ‬إنّ‭ ‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬طبيعي‭ ‬طالما‭ ‬تجربة‭ ‬تقنية‭ ‬‮«‬فيديو‭ ‬التحدي‮»‬‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬في‭ ‬بداياتها،‭ ‬وهذا‭ ‬فعلا‭ ‬ما‭ ‬نتمناه،‭ ‬ولا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬تتكرّر‭ ‬الفوضى‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬جانب،‭ ‬فعلى‭ ‬كل‭ ‬طرف‭ ‬من‭ ‬الأطراف‭ ‬أن‭ ‬يلتزم‭ ‬بمهمته‭ ‬واختصاصه،‭ ‬فاللاعب‭ ‬لاعب‭ ‬والمدرب‭ ‬مدرب‭ ‬والحكم‭ ‬حكم،‭ ‬والذي‭ ‬يشتغل‭ ‬على‭ ‬التقنية‭ ‬له‭ ‬مهمته‭ ‬الخاصة،‭ ‬والفوضى‭ ‬تحصل‭ ‬عندما‭ ‬تتداخل‭ ‬المهمات،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬المذكورة‭.‬


} ‭ ‬في‭ ‬قرارة‭ ‬النفس‭ ‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أنّ‭ ‬هناك‭ ‬مدربا‭ ‬يضمر‭ ‬عداوة‭ ‬شخصية‭ ‬لأيّ‭ ‬لاعب‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬فريقه‭ ‬وخاصة‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬اللاعب‭ ‬ملتزما‭ ‬في‭ ‬التدريبات‭ ‬ويملك‭ ‬شيئا‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬المهاري،‭ ‬ويضطر‭ ‬المدرب‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬النظرة‭ ‬العدوانية‭ ‬ألا‭ ‬يشركه‭ ‬في‭ ‬المباريات،‭ ‬وإن‭ ‬أشركه‭ ‬فقد‭ ‬يشركه‭ ‬في‭ ‬أوقات‭ ‬حرجة‭ ‬من‭ ‬المباريات‭ ‬بهدف‭ ‬إحراجه‭ ‬أمام‭ ‬الآخرين،‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الموقف‭ ‬أستبعده،‭ ‬لأنّ‭ ‬من‭ ‬الغباء‭ ‬الفني‭ ‬أن‭ ‬أترك‭ ‬لاعبا‭ ‬بإمكانه‭ ‬مساعدة‭ ‬الفريق‭ ‬وخدمة‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬على‭ ‬مقاعد‭ ‬البدلاء‭ ‬لمجرّد‭ ‬أنني‭ ‬أختلف‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭.‬

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