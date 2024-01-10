وزير النخوة والفزعة.. والإنجاز

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) خلال جائحة كورونا، كان أول من أطلق على «فريق البحرين» كلمة (الأبطال) هو معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني.. أذكر ذلك جدا، وقيل علنا، وعلى الهواء مباشرة، وخلال جلسة مجلس النواب في سنوات ماضية.
وقد راح ذلك الوصف (الأبطال) كعلامة مسجلة لفريق البحرين على ما بذلوه من أعمال وتضحيات، وجهود وإنجازات، وعلى ما سطروه من قصص نجاح رائدة، لا نزال نفتخر بها، ولا يزال العالم يتذكرها جيدا حتى اليوم.
وبالأمس تكرر مشهد وطني جديد لأبطال فريق البحرين، ولكن هذه المرة كان معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني من ضمنهم وبل في مقدمتهم، حينما استجاب مشكورا لطلب سعادة النائب جليلة السيد لزيارة منطقة سترة، واصفة معالي الوزير بعبارة بحرينية من أدق العبارات وأجملها وأنبلها «وزير النخوة والفزعة».
وقد زار معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني منطقة سترة، مع وزير شؤون مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان، وعدد من المسؤولين، تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها من النائب جليلة السيد خلال انعقاد جلسة مجلس النواب أمس الأول. وتم اللقاء بالنائب جليلة السيد والنائب محسن العسبول، وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في المنطقة، وتم الاطلاع على احتياجات وتطلعات ومطالب المنطقة، خاصة الخدماتية منها.
وكنت قد اتصلت بالنائب جليلة السيد وسألتها عن شعورها وتعليقها لما حصل؟ فقالت: إن سرعة استجابة معالي الوزير لتلبية الدعوة، بل وبصحبة عدد من الوزراء والمسؤولين، تؤكد أن معالي الوزير فعلا «وزير النخوة والفزعة»، وأن الحكومة الموقرة ومؤسساتها وهيئاتها، تزخر بالشخصيات والقيادات أصحاب «النخوة والفزعة» لسبب واحد، وهو حبهم لمملكة البحرين وشعبها، وولاؤهم التام والمخلص لقيادتها وأرضها، وبالتالي يكون العمل والإنجاز مضاعفا ومتميزا من أجل خدمة الوطن والمواطنين.
وأشارت النائب جليلة السيد إلى أن زيارة معالي الوزير والوزراء والمسؤولين تعكس الحرص على التواصل مع المواطنين، دون تفرقة بين منطقة وأخرى، أو مواطن وآخر، والاستماع إليهم، ودراسة وتحقيق احتياجاتهم، وذلك انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأضافت النائب جليلة السيد أن الزيارة الكريمة أثلجت صدور جميع أهالي سترة كبارًا وصغارًا، وهي زيارة فريدة من نوعها، تعكس الشخصية المتميزة للوزير، والحس الوطني النبيل الذي يحمله تجاه أبناء مملكة البحرين، مع حرصه على الاستماع إلى الجميع وبابتسامته المعهودة وصدره الرحب، وهي زيارة مشكورة ومقدّرة، أدخلت الفرحة في المنطقة، وبعثت الحيوية والنشاط لتنفيذ المزيد من المشاريع التنموية في سترة.
ختاما.. ما قام به معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني، عمل يستحق الإشادة والتقدير، ونثق تمام الثقة أن الزيارة الكريمة سيعقبها مشاريع وخدمات على أرض الواقع.. فكل الشكر والامتنان لوزير النخوة والفزعة.. والإنجاز والتميز كذلك.. وكل الشكر والتقدير للنائب جليلة السيد.
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