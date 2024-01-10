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وزير النخوة والفزعة.. والإنجاز

1/10/2024 7:12:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) خلال‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا،‭ ‬كان‭ ‬أول‭ ‬من‭ ‬أطلق‭ ‬على‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬البحرين‮»‬‭ ‬كلمة‭ (‬الأبطال‭) ‬هو‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭.. ‬أذكر‭ ‬ذلك‭ ‬جدا،‭ ‬وقيل‭ ‬علنا،‭ ‬وعلى‭ ‬الهواء‭ ‬مباشرة،‭ ‬وخلال‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬سنوات‭ ‬ماضية‭.‬

وقد‭ ‬راح‭ ‬ذلك‭ ‬الوصف‭ (‬الأبطال‭) ‬كعلامة‭ ‬مسجلة‭ ‬لفريق‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬بذلوه‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬وتضحيات،‭ ‬وجهود‭ ‬وإنجازات،‭ ‬وعلى‭ ‬ما‭ ‬سطروه‭ ‬من‭ ‬قصص‭ ‬نجاح‭ ‬رائدة،‭ ‬لا‭ ‬نزال‭ ‬نفتخر‭ ‬بها،‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬العالم‭ ‬يتذكرها‭ ‬جيدا‭ ‬حتى‭ ‬اليوم‭.‬

وبالأمس‭ ‬تكرر‭ ‬مشهد‭ ‬وطني‭ ‬جديد‭ ‬لأبطال‭ ‬فريق‭ ‬البحرين،‭ ‬ولكن‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬كان‭ ‬معالي‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬ضمنهم‭ ‬وبل‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم،‭ ‬حينما‭ ‬استجاب‭ ‬مشكورا‭ ‬لطلب‭ ‬سعادة‭ ‬النائب‭ ‬جليلة‭ ‬السيد‭ ‬لزيارة‭ ‬منطقة‭ ‬سترة،‭ ‬واصفة‭ ‬معالي‭ ‬الوزير‭ ‬بعبارة‭ ‬بحرينية‭ ‬من‭ ‬أدق‭ ‬العبارات‭ ‬وأجملها‭ ‬وأنبلها‭ ‬‮«‬وزير‭ ‬النخوة‭ ‬والفزعة‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬زار‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬منطقة‭ ‬سترة،‭ ‬مع‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬ووزيرة‭ ‬الإسكان،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين،‭ ‬تلبية‭ ‬للدعوة‭ ‬الكريمة‭ ‬التي‭ ‬تلقاها‭ ‬من‭ ‬النائب‭ ‬جليلة‭ ‬السيد‭ ‬خلال‭ ‬انعقاد‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭. ‬وتم‭ ‬اللقاء‭ ‬بالنائب‭ ‬جليلة‭ ‬السيد‭ ‬والنائب‭ ‬محسن‭ ‬العسبول،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬ممثلي‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتم‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬احتياجات‭ ‬وتطلعات‭ ‬ومطالب‭ ‬المنطقة،‭ ‬خاصة‭ ‬الخدماتية‭ ‬منها‭.‬

وكنت‭ ‬قد‭ ‬اتصلت‭ ‬بالنائب‭ ‬جليلة‭ ‬السيد‭ ‬وسألتها‭ ‬عن‭ ‬شعورها‭ ‬وتعليقها‭ ‬لما‭ ‬حصل؟‭ ‬فقالت‭: ‬إن‭ ‬سرعة‭ ‬استجابة‭ ‬معالي‭ ‬الوزير‭ ‬لتلبية‭ ‬الدعوة،‭ ‬بل‭ ‬وبصحبة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوزراء‭ ‬والمسؤولين،‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬معالي‭ ‬الوزير‭ ‬فعلا‭ ‬‮«‬وزير‭ ‬النخوة‭ ‬والفزعة‮»‬،‭ ‬وأن‭ ‬الحكومة‭ ‬الموقرة‭ ‬ومؤسساتها‭ ‬وهيئاتها،‭ ‬تزخر‭ ‬بالشخصيات‭ ‬والقيادات‭ ‬أصحاب‭ ‬‮«‬النخوة‭ ‬والفزعة‮»‬‭ ‬لسبب‭ ‬واحد،‭ ‬وهو‭ ‬حبهم‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وشعبها،‭ ‬وولاؤهم‭ ‬التام‭ ‬والمخلص‭ ‬لقيادتها‭ ‬وأرضها،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يكون‭ ‬العمل‭ ‬والإنجاز‭ ‬مضاعفا‭ ‬ومتميزا‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭. ‬

وأشارت‭ ‬النائب‭ ‬جليلة‭ ‬السيد‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬زيارة‭ ‬معالي‭ ‬الوزير‭ ‬والوزراء‭ ‬والمسؤولين‭ ‬تعكس‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬المواطنين،‭ ‬دون‭ ‬تفرقة‭ ‬بين‭ ‬منطقة‭ ‬وأخرى،‭ ‬أو‭ ‬مواطن‭ ‬وآخر،‭ ‬والاستماع‭ ‬إليهم،‭ ‬ودراسة‭ ‬وتحقيق‭ ‬احتياجاتهم،‭ ‬وذلك‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬التوجيهات‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬ودعم‭ ‬ومتابعة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭.‬

وأضافت‭ ‬النائب‭ ‬جليلة‭ ‬السيد‭ ‬أن‭ ‬الزيارة‭ ‬الكريمة‭ ‬أثلجت‭ ‬صدور‭ ‬جميع‭ ‬أهالي‭ ‬سترة‭ ‬كبارًا‭ ‬وصغارًا،‭ ‬وهي‭ ‬زيارة‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬نوعها،‭ ‬تعكس‭ ‬الشخصية‭ ‬المتميزة‭ ‬للوزير،‭ ‬والحس‭ ‬الوطني‭ ‬النبيل‭ ‬الذي‭ ‬يحمله‭ ‬تجاه‭ ‬أبناء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مع‭ ‬حرصه‭ ‬على‭ ‬الاستماع‭ ‬إلى‭ ‬الجميع‭ ‬وبابتسامته‭ ‬المعهودة‭ ‬وصدره‭ ‬الرحب،‭ ‬وهي‭ ‬زيارة‭ ‬مشكورة‭ ‬ومقدّرة،‭ ‬أدخلت‭ ‬الفرحة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وبعثت‭ ‬الحيوية‭ ‬والنشاط‭ ‬لتنفيذ‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التنموية‭ ‬في‭ ‬سترة‭.‬

ختاما‭.. ‬ما‭ ‬قام‭ ‬به‭ ‬معالي‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬عمل‭ ‬يستحق‭ ‬الإشادة‭ ‬والتقدير،‭ ‬ونثق‭ ‬تمام‭ ‬الثقة‭ ‬أن‭ ‬الزيارة‭ ‬الكريمة‭ ‬سيعقبها‭ ‬مشاريع‭ ‬وخدمات‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭.. ‬فكل‭ ‬الشكر‭ ‬والامتنان‭ ‬لوزير‭ ‬النخوة‭ ‬والفزعة‭.. ‬والإنجاز‭ ‬والتميز‭ ‬كذلك‭.. ‬وكل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬للنائب‭ ‬جليلة‭ ‬السيد‭. ‬

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