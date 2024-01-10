جنوب إفريقيا تحارب بالنيابة عنا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

بهذه‭ ‬القضية‭ ‬تخوض‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬حربا‭ ‬قانونية‭ ‬وسياسية‭ ‬لها‭ ‬أهمية‭ ‬تاريخية‭ ‬بالغة‭ ‬مع‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭. ‬هي‭ ‬تخوض‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬بالنيابة‭ ‬عنا‭ ‬نحن‭ ‬العرب‭. ‬فمن‭ ‬الغريب‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬تفكر‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬هذه‭ ‬القضية،‭ ‬ولم‭ ‬تفكر‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬التضامن‭ ‬مع‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا،‭ ‬باستثناء‭ ‬الأردن‭.‬

جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬قدمت‭ ‬إلى‭ ‬محكمة‭ ‬العدل‭ ‬الدولية‭ ‬مذكرة‭ ‬تقع‭ ‬في‭ ‬84‭ ‬صفحة‭ ‬تشرح‭ ‬فيها‭ ‬تفصيلا‭ ‬حيثيات‭ ‬دعواها‭ ‬بارتكاب‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬جرائم‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭. ‬وجاء‭ ‬بالمذكرة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬أفعال‭ ‬إسرائيل‭ ‬وقتل‭ ‬الفلسطينيين‮»‬‭ ‬تعد‭ ‬ذات‭ ‬طابع‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية،‭ ‬لأنها‭ ‬ترتكب‭ ‬بالقصد‭ ‬المحدد‭ ‬المطلوب‭ ‬لتدمير‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬القومية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الأوسع‭ ‬والمجموعة‭ ‬العرقية‭ ‬والإثنية‭. ‬كما‭ ‬تؤكد‭ ‬الدعوى‭ ‬‮«‬سلوك‭ ‬إسرائيل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أجهزة‭ ‬الدولة‭ ‬ووكلاء‭ ‬الدولة‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬والكيانات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬تعليماتها‭ ‬أو‭ ‬تحت‭ ‬توجيهها‭ ‬أو‭ ‬سيطرتها‭ ‬أو‭ ‬نفوذها‮»‬،‭ ‬يشكل‭ ‬انتهاكا‭ ‬لالتزاماتها‭ ‬تجاه‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاقية‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية،‭ ‬وإن‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬فشلت‭ ‬في‭ ‬منع‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬وفشلت‭ ‬في‭ ‬مقاضاة‭ ‬التحريض‭ ‬المباشر‭ ‬والعلني‭ ‬على‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‮»‬‭.‬

جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬تطلب‭ ‬في‭ ‬دعواها‭ ‬أمرين‭ ‬من‭ ‬المحكمة‭:‬

الأول‭: ‬إدانة‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬بارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

والبت‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬يستغرق‭ ‬أشهرا‭ ‬طويلة‭ ‬وربما‭ ‬سنوات‭.‬

والثاني‭: ‬اتخاذ‭ ‬تدابير‭ ‬مؤقتة‭ ‬عاجلة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حماية‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬ويعني‭ ‬هذا‭ ‬أن‭ ‬تصدر‭ ‬المحكمة‭ ‬قرارا‭ ‬بالوقف‭ ‬الفوري‭ ‬للحرب‭. ‬

القضية‭ ‬تثير‭ ‬رعب‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬لأسباب‭ ‬كثيرة‭ ‬معروفة‭. ‬صحيح‭ ‬إن‭ ‬أي‭ ‬حكم‭ ‬للمحكمة‭ ‬سواء‭ ‬بوقف‭ ‬الحرب‭ ‬أو‭ ‬بإدانة‭ ‬الكيان‭ ‬بارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬الإبادة‭ ‬لن‭ ‬يلتزم‭ ‬به‭ ‬العدو‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭. ‬وقد‭ ‬سبق‭ ‬للمحكمة‭ ‬أن‭ ‬أصدرت‭ ‬حكما‭ ‬بهدم‭ ‬الجدار‭ ‬العازل‭ ‬ولم‭ ‬ينفذه‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭.‬

ومع‭ ‬هذا،‭ ‬فمجرد‭ ‬أن‭ ‬تقبل‭ ‬المحكمة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬اتهام‭ ‬ارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يفضح‭ ‬العدو‭ ‬ويهدم‭ ‬كل‭ ‬أركان‭ ‬دعايته‭ ‬الصهيونية‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬ليس‭ ‬هذا‭ ‬فحسب‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬إصدار‭ ‬حكم‭ ‬بإدانة‭ ‬العدو‭ ‬بارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬إبادة‭ ‬يعني‭ ‬بالضرورة‭ ‬حكما‭ ‬بمحاكمة‭ ‬كل‭ ‬مسئوليه‭ ‬وقادته‭ ‬كمجرمي‭ ‬حرب‭ ‬وإبادة‭. ‬وستكون‭ ‬هذه‭ ‬سابقة‭ ‬تاريخية‭ ‬تقوض‭ ‬كل‭ ‬أركان‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭.‬

لهذا‭ ‬أصدرت‭ ‬حكومة‭ ‬العدو‭ ‬أوامر‭ ‬لكل‭ ‬دبلوماسييها‭ ‬في‭ ‬الخارج‭ ‬بممارسة‭ ‬كل‭ ‬الضغوط‭ ‬وأوجه‭ ‬الابتزاز‭ ‬لدفع‭ ‬مختلف‭ ‬الدول‭ ‬إلى‭ ‬إدانة‭ ‬ما‭ ‬فعلته‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬ولجوئها‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭.‬

أيضا‭ ‬تثير‭ ‬القضية‭ ‬رعبا‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬أمريكا‭.‬

أي‭ ‬إدانة‭ ‬للكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬ستكون‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬وبنفس‭ ‬القدر‭ ‬إدانة‭ ‬للدول‭ ‬الغربية‭ ‬وقادتها‭. ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬شريكة‭ ‬شراكة‭ ‬كاملة‭ ‬مع‭ ‬العدو‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها،‭ ‬وهي‭ ‬حتى‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬ترفض‭ ‬أي‭ ‬وقف‭ ‬للحرب‭. ‬وإذا‭ ‬أصدرت‭ ‬المحكمة‭ ‬حكما‭ ‬بوقف‭ ‬الحرب‭ ‬سيكون‭ ‬هذا‭ ‬حكما‭ ‬ملزما‭ ‬للدول‭ ‬الغربية‭ ‬أيضا‭ ‬بأن‭ ‬توقف‭ ‬أي‭ ‬شكل‭ ‬من‭ ‬أشكال‭ ‬الدعم‭ ‬للكيان‭ ‬الصهيوني‭. ‬وأي‭ ‬حكم‭ ‬بارتكاب‭ ‬جرائم‭ ‬إبادة‭ ‬سيكون‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬حكما‭ ‬باعتبار‭ ‬قادة‭ ‬ومسئولي‭ ‬الدول‭ ‬الشريكة‭ ‬مع‭ ‬العدو‭ ‬مجرمي‭ ‬حرب‭ ‬وإبادة‭.‬

ولهذا‭ ‬ليس‭ ‬غريبا‭ ‬أن‭ ‬تصر‭ ‬أمريكا‭ ‬على‭ ‬إصدار‭ ‬البيانات‭ ‬التي‭ ‬تزعم‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬اتهام‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬بجرائم‭ ‬الإبادة‭ ‬لا‭ ‬أساس‭ ‬لها‭. ‬هي‭ ‬لا‭ ‬تدافع‭ ‬عن‭ ‬جرائم‭ ‬العدو‭ ‬فقط،‭ ‬وإنما‭ ‬تدافع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬إذ‭ ‬تعلم‭ ‬مدى‭ ‬شراكتها‭ ‬في‭ ‬ارتكاب‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭.‬

في‭ ‬كل‭ ‬الأحوال‭ ‬وأيا‭ ‬كانت‭ ‬تطورات‭ ‬القضية‭ ‬وما‭ ‬سوف‭ ‬تصدره‭ ‬المحكمة‭ ‬من‭ ‬أحكام‭ ‬فقد‭ ‬حققت‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬انتصارا‭ ‬تاريخيا‭ ‬بالفعل‭ ‬إذ‭ ‬وضعت‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬في‭ ‬قفص‭ ‬الاتهام‭ ‬بارتكاب‭ ‬أبشع‭ ‬الجرائم‭ ‬التي‭ ‬عرفتها‭ ‬البشرية‭.‬

كل‭ ‬تعبيرات‭ ‬التقدير‭ ‬والاحترام‭ ‬لا‭ ‬تكفي‭ ‬لشكر‭ ‬جنوب‭ ‬إفريقيا‭ ‬ليس‭ ‬لانتصارها‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الجريح‭ ‬فقط‭ ‬وحقوقه‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬أبشع‭ ‬حرب‭ ‬إبادة‭ ‬عرفها

العالم،‭ ‬وإنما‭ ‬لانتصارها‭ ‬للقيم‭ ‬الإنسانية‭ ‬ومبادئ‭ ‬العدالة‭ ‬الدولية‭.‬