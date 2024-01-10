بالبطيخ.. مصممون عالميون يتضامنون مع غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أصدرت‭ ‬المصممة‭ ‬الباكستانية‭ ‬فايقة‭ ‬عباس‭ ‬صاحبة‭ ‬علامة‭ ‬‮«‬أكتوبر‭ ‬13‮»‬‭ ‬للمجوهرات‭ ‬الراقية‭ ‬عقدا‭ ‬من‭ ‬الذهب‭ ‬الأصفر‭ ‬أخذ‭ ‬شكل‭ ‬البطيخة‭ ‬وجاء‭ ‬مرصعا‭ ‬بأحجار‭ ‬الألماس‭ ‬السوداء‭. ‬وعلقت‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬ليست‭ ‬الفاكهة‭ ‬فكرة‭ ‬جمالية‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬قوتها‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬رمزيتها،‭ ‬فهي‭ ‬تحمل‭ ‬ألف‭ ‬كلمة‮»‬‭. ‬

وأضافت‭: ‬‮«‬تم‭ ‬شراء‭ ‬هذه‭ ‬القلادة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عملاء‭ ‬أرادوا‭ ‬دعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بصريا‭ ‬وماديا‮»‬‭. ‬وأكدت‭ ‬عباس‭ ‬أن‭ ‬30‭% ‬من‭ ‬مبيعات‭ ‬هذه‭ ‬القلادة‭ ‬ذهبت‭ ‬لمؤسسات‭ ‬خيرية‭ ‬هدفها‭ ‬دعم‭ ‬المتضررين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭.‬