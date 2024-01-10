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بالبطيخ.. مصممون عالميون يتضامنون مع غزة

1/10/2024 7:12:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أطلقت‭ ‬مصممة‭ ‬الجرافيك‭ ‬الإمارتية‭ ‬فاطمة‭ ‬الملا‭ ‬مجموعة‭ ‬أزياء‭ ‬جديدة‭ ‬أطلقت‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬من‭ ‬أجل‭ ‬فلسطين‮»‬،‭ ‬ضمت‭ ‬سلسلة‭ ‬تصاميم‭ ‬تميزت‭ ‬بطبعات‭ ‬البطيخ،‭ ‬التي‭ ‬بات‭ ‬رواد‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬يستعملونها‭ ‬تضامنًا‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين‭. ‬وتؤكد‭ ‬الملا‭ ‬أنها‭ ‬تتبرع‭ ‬بجزء‭ ‬من‭ ‬أرباح‭ ‬مجموعتها‭ ‬الجديدة‭ ‬للجمعيات‭ ‬الخيرية‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬المتضررين‭ ‬من‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬وقالت‭ ‬الملا‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬ناشونال‮»‬‭: ‬أردت‭ ‬فقط‭ ‬إنشاء‭ ‬رسم‭ ‬توضيحي‭ ‬مستوحى‭ ‬من‭ ‬أحداث‭ ‬اليوم،‭ ‬لم‭ ‬أرد‭ ‬أن‭ ‬أجعل‭ ‬الأمر‭ ‬مزعجا‭ ‬أو‭ ‬محبطا،‭ ‬أردت‭ ‬توجيه‭ ‬رسالة‭ ‬تشجيع‭ ‬ودعم‭. ‬أما‭ ‬المصمم‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الأردني‭ ‬زيد‭ ‬فاروقي،‭ ‬فعبر‭ ‬عن‭ ‬دعمه‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬صنع‭ ‬دبابيس‭ ‬مطرزة‭ ‬أخذت‭ ‬شكل‭ ‬بطيخ‭. ‬وشدد‭ ‬فاروقي‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬الفاكهة‭ ‬لها‭ ‬معنى‭ ‬عميق‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬موضحا‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬ذا‭ ‬ناشونال‮»‬‭: ‬البطيخ‭ ‬‮«‬رمز‭ ‬قوي‭ ‬في‭ ‬الثقافة‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬حيث‭ ‬يمثل‭ ‬ألوان‭ ‬العلم‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ويتجاوز‭ ‬حظر‭ ‬عرض‭ ‬العلم‭ ‬اليوم‮»‬‭. ‬وأضاف‭: ‬‮«‬تم‭ ‬حظر‭ ‬العلم‭ ‬الفلسطيني‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عام‭ ‬1967،‭ ‬وأصبح‭ ‬البطيخ‭ ‬رمزا‭ ‬للمقاومة‭ ‬منذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬فخور‭ ‬كفلسطيني،‭ ‬فتراثي‭ ‬وخلفيتي‭ ‬الثقافية‭ ‬مصدران‭ ‬رئيسيان‭ ‬للإلهام‭ ‬في‭ ‬عملي‮»‬‭. ‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أصدرت‭ ‬المصممة‭ ‬الباكستانية‭ ‬فايقة‭ ‬عباس‭ ‬صاحبة‭ ‬علامة‭ ‬‮«‬أكتوبر‭ ‬13‮»‬‭ ‬للمجوهرات‭ ‬الراقية‭ ‬عقدا‭ ‬من‭ ‬الذهب‭ ‬الأصفر‭ ‬أخذ‭ ‬شكل‭ ‬البطيخة‭ ‬وجاء‭ ‬مرصعا‭ ‬بأحجار‭ ‬الألماس‭ ‬السوداء‭. ‬وعلقت‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬ليست‭ ‬الفاكهة‭ ‬فكرة‭ ‬جمالية‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬إن‭ ‬قوتها‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬رمزيتها،‭ ‬فهي‭ ‬تحمل‭ ‬ألف‭ ‬كلمة‮»‬‭. ‬

وأضافت‭: ‬‮«‬تم‭ ‬شراء‭ ‬هذه‭ ‬القلادة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عملاء‭ ‬أرادوا‭ ‬دعم‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بصريا‭ ‬وماديا‮»‬‭. ‬وأكدت‭ ‬عباس‭ ‬أن‭ ‬30‭% ‬من‭ ‬مبيعات‭ ‬هذه‭ ‬القلادة‭ ‬ذهبت‭ ‬لمؤسسات‭ ‬خيرية‭ ‬هدفها‭ ‬دعم‭ ‬المتضررين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭.‬

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