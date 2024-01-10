تقرير يكشف الفرق بين أعراض كوفيد والإنفلونزا ونزلة البرد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬الأطباء‭ ‬للصحيفة‭ ‬إن‭ ‬انتشار‭ ‬العدوى‭ ‬سببه‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬المتدنية،‭ ‬التي‭ ‬أجبرت‭ ‬الأفراد‭ ‬على‭ ‬التجمع‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬المغلقة،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬ازدحام‭ ‬الصفوف‭ ‬المدرسية‭ ‬والجامعية‭ ‬ومكاتب‭ ‬العمل‭. ‬

ما‭ ‬أعراض‭ ‬عدوى‭ ‬كوفيد؟‭ ‬

في‭ ‬بداية‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬كانت‭ ‬العلامات‭ ‬الثلاث‭ ‬المنذرة‭ ‬للفيروس‭ ‬تتضمن‭ ‬فقدان‭ ‬حاسة‭ ‬التذوق‭ ‬أو‭ ‬الشم،‭ ‬والسعال‭ ‬المستمر‭ ‬والحمى‭. ‬لكن‭ ‬مع‭ ‬تطور‭ ‬الفيروس‭ ‬وتوفير‭ ‬اللقاحات‭ ‬توسعت‭ ‬قائمة‭ ‬الأعراض،‭ ‬لتشمل‭ ‬الصداع‭ ‬وسيلان‭ ‬الأنف‭ ‬والسعال،‭ ‬وآلام‭ ‬العضلات‭ ‬والتهاب‭ ‬الحلق‭ ‬والتعب‭ ‬وضيق‭ ‬التنفس‭. ‬أما‭ ‬مضاعفات‭ ‬كوفيد‭ ‬الأكثر‭ ‬خطورة‭ ‬والتي‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬رعاية‭ ‬طبية‭ ‬فهي‭ ‬ألم‭ ‬الصدر‭ ‬والارتباك‭ ‬وتغير‭ ‬لون‭ ‬الشفاه‭ ‬أو‭ ‬الوجه‭ ‬للأزرق‭. ‬

ماذا‭ ‬عن‭ ‬أعراض‭ ‬الإنفلونزا؟

عادةً‭ ‬ما‭ ‬ينتج‭ ‬عن‭ ‬المرض‭ ‬الذي‭ ‬تسببه‭ ‬فيروسات‭ ‬الإنفلونزا‭ ‬سعال‭ ‬وحمى‭ ‬وصداع،‭ ‬ويؤكد‭ ‬الأطباء‭ ‬أن‭ ‬الإنفلونزا‭ ‬تكون‭ ‬أكثر‭ ‬شدة‭ ‬من‭ ‬نزلات‭ ‬البرد،‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تسبب‭ ‬اضطرابات‭ ‬في‭ ‬المعدة‭ ‬كالقيء‭ ‬والإسهال‭. ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬الإنفلونزا‭ ‬قاتلة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬التهاب‭ ‬رئوي،‭ ‬وخاصة‭ ‬بين‭ ‬الأشخاص‭ ‬الأكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للخطر‭.‬

نزلات‭ ‬البرد

تعد‭ ‬فيروسات‭ ‬الأنف‭ ‬المسبب‭ ‬الأول‭ ‬لنزلات‭ ‬البرد،‭ ‬وبحسب‭ ‬الأطباء‭ ‬فإن‭ ‬أعراضها‭ ‬مقتصرة‭ ‬في‭ ‬الغالب‭ ‬على‭ ‬المسالك‭ ‬الهوائية‭ ‬العلوية‭ ‬كسيلان‭ ‬الأنف‭ ‬وانسداده‭ ‬والعطس‭ ‬والتهاب‭ ‬الحلق‭. ‬

ويؤكد‭ ‬الأطباء‭ ‬أن‭ ‬الطقس‭ ‬البارد‭ ‬وحده‭ ‬لا‭ ‬يسبب‭ ‬نزلات‭ ‬البرد،‭ ‬لكن‭ ‬الجسم‭ ‬يصبح‭ ‬أكثر‭ ‬عرضة‭ ‬للإصابة‭ ‬بالعدوى‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬جهاز‭ ‬المناعة‭ ‬أضعف‭. ‬كما‭ ‬أشاروا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬نزلات‭ ‬البرد‭ ‬قد‭ ‬تتطور‭ ‬تدريجيًّا،‭ ‬إذ‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تسبب‭ ‬السعال‭ ‬والاحتقان‭ ‬والتعب‭. ‬

والفرق‭ ‬الواضح‭ ‬بين‭ ‬نزلات‭ ‬البرد‭ ‬والإنفلونزا‭ ‬بحسب‭ ‬المختصين‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬الأولى‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬‮«‬مصدر‭ ‬إزعاج‮»‬‭ ‬على‭ ‬عكس‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تطيح‭ ‬بك‭ ‬وتبقيك‭ ‬في‭ ‬الفراش‭ ‬أياما‭.‬