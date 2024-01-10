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عاصفة ثلجية في تركيا توقف حركة السفن

1/10/2024 7:12:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أغلقت‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬مضيق‭ ‬جناق‭ ‬قلعة‭ ‬‮«‬الدردنيل‮»‬‭ ‬أمام‭ ‬السفن‭ ‬العابرة‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬الاتجاهين،‭ ‬بسبب‭ ‬العاصفة‭ ‬الثلجية‭ ‬وانخفاض‭ ‬الرؤية‭. ‬ووفق‭ ‬وكالة‭ ‬‮«‬الأناضول‮»‬،‭ ‬تشهد‭ ‬الولاية‭ ‬الواقعة‭ ‬غرب‭ ‬تركيا‭ ‬كثافة‭ ‬في‭ ‬تساقط‭ ‬الثلوج‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬بعد‭ ‬ظهر‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وزاد‭ ‬تأثير‭ ‬فعاليته‭ ‬ليلا‭. ‬

وبسبب‭ ‬العاصفة‭ ‬وتدني‭ ‬مدى‭ ‬الرؤية‭ ‬أوقف‭ ‬عبور‭ ‬السفن‭ ‬في‭ ‬مضيق‭ ‬الدردنيل‭ ‬في‭ ‬الاتجاهين‭ ‬ذهابا‭ ‬وإيابا‭.‬

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