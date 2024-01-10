عاصفة ثلجية في تركيا توقف حركة السفن
التاريخ
1/10/2024 7:12:24 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أغلقت السلطات التركية أمس الأربعاء مضيق جناق قلعة «الدردنيل» أمام السفن العابرة في كلا الاتجاهين، بسبب العاصفة الثلجية وانخفاض الرؤية. ووفق وكالة «الأناضول»، تشهد الولاية الواقعة غرب تركيا كثافة في تساقط الثلوج الذي بدأ بعد ظهر أمس الأول في المنطقة، وزاد تأثير فعاليته ليلا.
وبسبب العاصفة وتدني مدى الرؤية أوقف عبور السفن في مضيق الدردنيل في الاتجاهين ذهابا وإيابا.
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