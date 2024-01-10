الأفنيوز - البحرين يطلق فعالية وينترلاند من تاريخ 10 يناير إلى 17 فبراير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن الأفنيوز - البحرين، أكبر مركز تجاري على الواجهة البحرية في مملكة البحرين، عن إطلاق ونترلاند الأفنيوز ابتداءً من 10 يناير ويستمر حتى 17 فبراير 2024.
ويوفر ونترلاند الأفنيوز للزوار فرصة الاستمتاع بالأجواء والطقوس الشتوية التي تتجسد من خلال الديكورات والزخارف والإضاءات التي تزين بها الأفنيوز الى جانب منطقة مخصصة للعب بالثلج للأطفال ليستمتعوا بتجربة شتوية أصيلة. وتشمل الأنشطة الأخرى محطة للفنون، الرسم على الوجه وإتاحة الفرصة للأطفال لمقابلة شخصيات كرتونيه محبوبة.
وتأتي فعالية ونترلاند الأفنيوز كجزء من الأنشطة والفعاليات التي تحرص إدارة الأفنيوز - البحرين على إطلاقها للاحتفال بالمناسبات، ولإضافة المزيد من المتعة وتقديم تجربة تسوق وترفيه متجددة للزوار.
وقال السيد فراس بركات، المدير التنفيذي لمجمع الأفنيوز - البحرين «يسعدنا أن نبدأ العام بإطلاق ونترلاند الأفنيوز. هذا الحدث هو شهادة على التزامنا بتوفير تجربة متنوعة وممتعة لزوارنا. ونحن ندعو العائلات للانضمام إلينا في الاحتفال بموسم الشتاء».
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