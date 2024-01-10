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الأفنيوز - البحرين يطلق فعالية وينترلاند من تاريخ 10 يناير إلى 17 فبراير

1/10/2024 7:12:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬الأفنيوز‭ - ‬البحرين،‭ ‬أكبر‭ ‬مركز‭ ‬تجاري‭ ‬على‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬ونترلاند‭ ‬الأفنيوز‭ ‬ابتداءً‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬يناير‭ ‬ويستمر‭ ‬حتى‭ ‬17‭ ‬فبراير‭ ‬2024‭.‬

ويوفر‭ ‬ونترلاند‭ ‬الأفنيوز‭ ‬للزوار‭ ‬فرصة‭ ‬الاستمتاع‭ ‬بالأجواء‭ ‬والطقوس‭ ‬الشتوية‭ ‬التي‭ ‬تتجسد‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الديكورات‭ ‬والزخارف‭ ‬والإضاءات‭ ‬التي‭ ‬تزين‭ ‬بها‭ ‬الأفنيوز‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬منطقة‭ ‬مخصصة‭ ‬للعب‭ ‬بالثلج‭ ‬للأطفال‭ ‬ليستمتعوا‭ ‬بتجربة‭ ‬شتوية‭ ‬أصيلة‭. ‬وتشمل‭ ‬الأنشطة‭ ‬الأخرى‭ ‬محطة‭ ‬للفنون،‭ ‬الرسم‭ ‬على‭ ‬الوجه‭ ‬وإتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬للأطفال‭ ‬لمقابلة‭ ‬شخصيات‭ ‬كرتونيه‭ ‬محبوبة‭.‬

وتأتي‭ ‬فعالية‭ ‬ونترلاند‭ ‬الأفنيوز‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬والفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تحرص‭ ‬إدارة‭ ‬الأفنيوز‭ - ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬إطلاقها‭ ‬للاحتفال‭ ‬بالمناسبات،‭ ‬ولإضافة‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المتعة‭ ‬وتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬تسوق‭ ‬وترفيه‭ ‬متجددة‭ ‬للزوار‭.‬

وقال‭ ‬السيد‭ ‬فراس‭ ‬بركات،‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجمع‭ ‬الأفنيوز‭ - ‬البحرين‭ ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نبدأ‭ ‬العام‭ ‬بإطلاق‭ ‬ونترلاند‭ ‬الأفنيوز‭. ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬هو‭ ‬شهادة‭ ‬على‭ ‬التزامنا‭ ‬بتوفير‭ ‬تجربة‭ ‬متنوعة‭ ‬وممتعة‭ ‬لزوارنا‭. ‬ونحن‭ ‬ندعو‭ ‬العائلات‭ ‬للانضمام‭ ‬إلينا‭ ‬في‭ ‬الاحتفال‭ ‬بموسم‭ ‬الشتاء‮»‬‭.‬

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