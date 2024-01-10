6 أفرع فـي عام واحد نستو تفتتح أحدث فروعها في المحرق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭ ‬ - محمد‭ ‬سرحان

افتتحت‭ ‬مجموعة‭ ‬نستو‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ (‬10‭ ‬يناير‭ ‬2024‭) ‬أحدث‭ ‬هايبرماركت‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬قلب‭ ‬مدينة‭ ‬المحرق،‭ ‬وبالتحديد‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬بوماهر،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬كشفت‭ ‬المجموعة‭ ‬عن‮

«‬افتتاح‭ ‬6‭ ‬فروع‭ ‬جديدة‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الحالي‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬سند‭ ‬وسترة‭ ‬ومدينة‭ ‬حمد‭ ‬ومدينة‭ ‬عيسى‭ ‬والبسيتين‭ ‬وعسكر‭.‬

وافتتح‭ ‬الفرع‭ ‬الجديد

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق

سلمان‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬هندي‭ ‬المناعي،‭ ‬وبحضور

العميد‭ ‬عبدالله‭ ‬خليفة‭ ‬الجيران‭ ‬نائب‭ ‬محافظ‭ ‬محافظة‭ ‬المحرق

والدكتور

هشام‭ ‬العشيري‮

‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬ورئيس‭ ‬المجلس‭ ‬بلدي‭ ‬المحرق

عبد‭ ‬العزيز‭ ‬النعار،‭ ‬ومسؤولو‭ ‬نستو‭.‬

ويعد‭ ‬هذا‭ ‬الفرع

السابع‭ ‬عشر

لـ‭ ‬‮«‬نستو‮»‬‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والفرع‭ ‬رقم‮

‬121‮

‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬

وتبلغ‭ ‬مساحة‭ ‬الفرع‭ ‬نحو‭ ‬3000‭ ‬قدم‭ ‬مربع‭. ‬ويتميز‭ ‬بوفرة‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭. ‬وأعلنت‭ ‬المجموعة‭ ‬عن‭ ‬عروض‭ ‬وتنزيلات‭ ‬خاصة‭ ‬بمناسبة‭ ‬الافتتاح‭ ‬يقدم‭ ‬هايبرماركت‭ ‬نستو

مجموعة‭ ‬مختارة‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬عالية‭ ‬الجودة‭ ‬وبأسعار‭ ‬مناسبة

تحت‭ ‬سقف‭ ‬واحد‭.‬

وقال‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬نستو،‮

‬أرشاد‭ ‬هاشم‭ ‬كي‭ ‬بي‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬سعداء‭ ‬بافتتاح‭ ‬هايبرماركت‭ ‬نستو‭ ‬في‭ ‬المحرق‭. ‬يعكس

هذا‭ ‬المتجر‭ ‬ثقة‭ ‬مجموعة‭ ‬نستو‭ ‬في‭ ‬رؤية

التطور

التي‭ ‬وضعتها‭ ‬قيادة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين

الحكيمة،‭ ‬واعتقادها‭ ‬بتفوق‭ ‬البحرينيين‭ ‬كشركاء‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬النجاح،‭ ‬ويحافظ‭ ‬على‭ ‬توسُّعنا‭ ‬وفقًا‭ ‬لمسيرة‭ ‬التطور‭ ‬الحضري‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

يضم‭ ‬المتجر‭ ‬مزايا‭ ‬التسوق‭ ‬المعروفة‭ ‬لدى‭ ‬نستو،‭ ‬حيث‭ ‬يتميز‭ ‬بسوبرماركت‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬قسم‭ ‬بقالة‭ ‬حديث‭ ‬وسهل

التسوق‭. ‬ويقدم‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬المنتجات‭ ‬عالية‭ ‬الجودة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬المنتجات‭ ‬الطازجة،‭ ‬واللحوم،‭ ‬ومنتجات‭ ‬الألبان،‭ ‬والبقالة‭. ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬المتجر‭ ‬بشكل‭ ‬يسهل‭ ‬حركة‭ ‬الزبائن‭ ‬ويمنح‭ ‬خدمة‭ ‬عملاء‭ ‬ممتازة،‭ ‬كما‭ ‬يوفر‭ ‬وسائل‭ ‬ملائمة‭ ‬للزبائن‭ ‬مثل‭ ‬مواقف‭ ‬سيارات‭ ‬وعمليات‭ ‬الدفع‮

‬الفعالة

عند‭ ‬الخروج‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬نمونا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬رؤية‭ ‬القيادة‭ ‬والبيئة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الودية‭ ‬للأعمال‭. ‬نشكر‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وشعب‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬العظيم‭ ‬على‭ ‬تشجيعهم‭ ‬لنا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬استراتيجيات‭ ‬التوسع‭ ‬والجهود‭ ‬في‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬‮«‬مع‭ ‬التزامه‭ ‬بالجودة‭ ‬والتنوع‭ ‬ورضا‭ ‬العملاء،‭ ‬يعتبر‭ ‬نستو‭ ‬جاهزا‭ ‬تمامًا‭ ‬ليصبح‭ ‬الوجهة‭ ‬المفضلة‭ ‬لجميع‭ ‬احتياجات‭ ‬التسوق‭ ‬الخاصة‭ ‬بك‮»‬‭.‬