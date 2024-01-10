6 أفرع فـي عام واحد نستو تفتتح أحدث فروعها في المحرق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تصوير - محمد سرحان
افتتحت مجموعة نستو أمس الأربعاء (10 يناير 2024) أحدث هايبرماركت لها في قلب مدينة المحرق، وبالتحديد في حالة بوماهر، في الوقت الذي كشفت المجموعة عن
«افتتاح 6 فروع جديدة خلال العام الحالي»، وذلك في كل من سند وسترة ومدينة حمد ومدينة عيسى والبسيتين وعسكر.
وافتتح الفرع الجديد
تحت رعاية محافظ محافظة المحرق
سلمان بن عيسى بن هندي المناعي، وبحضور
العميد عبدالله خليفة الجيران نائب محافظ محافظة المحرق
والدكتور
هشام العشيري
عضو مجلس النواب، ورئيس المجلس بلدي المحرق
عبد العزيز النعار، ومسؤولو نستو.
ويعد هذا الفرع
السابع عشر
لـ «نستو» في المملكة والفرع رقم
121
في الشرق الأوسط.
وتبلغ مساحة الفرع نحو 3000 قدم مربع. ويتميز بوفرة مواقف السيارات. وأعلنت المجموعة عن عروض وتنزيلات خاصة بمناسبة الافتتاح يقدم هايبرماركت نستو
مجموعة مختارة من المنتجات عالية الجودة وبأسعار مناسبة
تحت سقف واحد.
وقال المدير التنفيذي لمجموعة نستو،
أرشاد هاشم كي بي: «نحن سعداء بافتتاح هايبرماركت نستو في المحرق. يعكس
هذا المتجر ثقة مجموعة نستو في رؤية
التطور
التي وضعتها قيادة مملكة البحرين
الحكيمة، واعتقادها بتفوق البحرينيين كشركاء لنا في النجاح، ويحافظ على توسُّعنا وفقًا لمسيرة التطور الحضري في البحرين».
يضم المتجر مزايا التسوق المعروفة لدى نستو، حيث يتميز بسوبرماركت يحتوي على قسم بقالة حديث وسهل
التسوق. ويقدم مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة، بما في ذلك المنتجات الطازجة، واللحوم، ومنتجات الألبان، والبقالة. تم تصميم المتجر بشكل يسهل حركة الزبائن ويمنح خدمة عملاء ممتازة، كما يوفر وسائل ملائمة للزبائن مثل مواقف سيارات وعمليات الدفع
الفعالة
عند الخروج.
وأضاف «نمونا في البحرين يعتمد على رؤية القيادة والبيئة الاقتصادية الودية للأعمال. نشكر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمملكة البحرين، وشعب هذا البلد العظيم على تشجيعهم لنا في جميع استراتيجيات التوسع والجهود في البحرين».
وأشار «مع التزامه بالجودة والتنوع ورضا العملاء، يعتبر نستو جاهزا تمامًا ليصبح الوجهة المفضلة لجميع احتياجات التسوق الخاصة بك».
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