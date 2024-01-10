وزير الإعـلام يـتـسـلـم نسخة من ديوان ((الحمديات)) للشاعر محمد هادي الحلواجي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬رحب‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬بالشاعر‭ ‬محمد‭ ‬الحلواجي،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بهذا‭ ‬الإهداء،‭ ‬وما‭ ‬يتضمنه‭ ‬الديوان‭ ‬الشعري‭ ‬من‭ ‬قصائد‭ ‬وطنية‭ ‬متميزة‭ ‬ولوحات‭ ‬فنية‭ ‬تسلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬ملامح‭ ‬مهمة‭ ‬من‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بقيادة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬حفظه‭ ‬الله‭ ‬ورعاه،‭ ‬وما‭ ‬يتمتع‭ ‬به‭ ‬جلالته‭ ‬من‭ ‬حكمة‭ ‬وفكر‭ ‬مستنير‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬الوطن‭ ‬وتعزيز‭ ‬نهضته‭ ‬الشاملة‭.‬

وأشاد‭ ‬وزير‭ ‬الإعلام‭ ‬بعطاء‭ ‬الشاعر‭ ‬الحلواجي،‭ ‬وما‭ ‬قدمه‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬الأدبية‭ ‬من‭ ‬نتاج‭ ‬شعري‭ ‬متميز،‭ ‬كان‭ ‬له‭ ‬بالغ‭ ‬الأثر‭ ‬في‭ ‬إثراء‭ ‬الحراك‭ ‬الشعري‭ ‬والأدبي‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مثمنًا‭ ‬سعادته‭ ‬دور‭ ‬الشعر‭ ‬والأدب‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬روح‭ ‬المواطنة‭ ‬ومشاعر‭ ‬الولاء‭ ‬والانتماء‭ ‬الوطني‭ ‬لدى‭ ‬المجتمع،‭ ‬متمنيًا‭ ‬له‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬