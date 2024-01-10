وزير الإعـلام يـتـسـلـم نسخة من ديوان ((الحمديات)) للشاعر محمد هادي الحلواجي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام، في مكتبه أمس، الشاعر محمد هادي الحلواجي، حيث أهداه نسخة من ديوانه الشعري «الحمديات»، الذي يتضمن القصائد الشعرية التي ألقاها في حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، في مختلف المناسبات.
وقد رحب وزير الإعلام بالشاعر محمد الحلواجي، معربًا عن فخره واعتزازه بهذا الإهداء، وما يتضمنه الديوان الشعري من قصائد وطنية متميزة ولوحات فنية تسلط الضوء على ملامح مهمة من المسيرة التنموية لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وما يتمتع به جلالته من حكمة وفكر مستنير في قيادة الوطن وتعزيز نهضته الشاملة.
وأشاد وزير الإعلام بعطاء الشاعر الحلواجي، وما قدمه خلال مسيرته الأدبية من نتاج شعري متميز، كان له بالغ الأثر في إثراء الحراك الشعري والأدبي بمملكة البحرين، مثمنًا سعادته دور الشعر والأدب في تعزيز روح المواطنة ومشاعر الولاء والانتماء الوطني لدى المجتمع، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح.
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