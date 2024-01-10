((جيمس)) خاض نصف تمرين
التاريخ
1/10/2024 7:12:23 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) خاض محترف فريق المحرق لكرة السلة الأمريكي رشاد جيمس نصف تمرين يوم أمس بسبب الإصابة التي تعرض إليها مؤخرا في الكويت وحرمته من المشاركة في المباراة، وبحسب توصيات الطبيب فإن إصابة جيمس في كاحل القدم خفيفة وغير مقلقة، وغدا سيخوض تمرين كامل مع الفريق بقيادة المدرب الوطني صالح الحداد وذلك استعدادا للمواجهة المصيرية أمام الحالة يوم غدا الجمعة.
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