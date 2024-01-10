Thursday, 11 January 2024 05:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((جيمس)) خاض نصف تمرين

1/10/2024 7:12:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) خاض‭ ‬محترف‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬الأمريكي‭ ‬رشاد‭ ‬جيمس‭ ‬نصف‭ ‬تمرين‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬إليها‭ ‬مؤخرا‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬وحرمته‭ ‬من‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬وبحسب‭ ‬توصيات‭ ‬الطبيب‭ ‬فإن‭ ‬إصابة‭ ‬جيمس‭ ‬في‭ ‬كاحل‭ ‬القدم‭ ‬خفيفة‭ ‬وغير‭ ‬مقلقة،‭ ‬وغدا‭ ‬سيخوض‭ ‬تمرين‭ ‬كامل‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬صالح‭ ‬الحداد‭ ‬وذلك‭ ‬استعدادا‭ ‬للمواجهة‭ ‬المصيرية‭ ‬أمام‭ ‬الحالة‭ ‬يوم‭ ‬غدا‭ ‬الجمعة‭.‬

MENAFN10012024000055011008ID1107706514

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث