ختام مسابقة الضاحية العسكرية
التاريخ
1/10/2024 7:12:23 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اختتمت مسابقة الضاحية العسكرية للضباط لمسافة 5 كيلومترات لأسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين بحضور اللواء الركن غانم إبراهيم الفضالة مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات في الاتحاد الرياضي العسكري بقوة دفاع البحرين صباح أمس الأربعاء.
وفي نهاية المسابقة قام مساعد رئيس هيئة الأركان للعمليات بتسليم الكؤوس والميداليات على الفائزين.
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