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ختام مسابقة الضاحية العسكرية

1/10/2024 7:12:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اختتمت‭ ‬مسابقة‭ ‬الضاحية‭ ‬العسكرية‭ ‬للضباط‭ ‬لمسافة‭ ‬5‭ ‬كيلومترات‭ ‬لأسلحة‭ ‬ووحدات‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬بحضور‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬غانم‭ ‬إبراهيم‭ ‬الفضالة‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬للعمليات‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الرياضي‭ ‬العسكري‭ ‬بقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭.‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬المسابقة‭ ‬قام‭ ‬مساعد‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬للعمليات‭ ‬بتسليم‭ ‬الكؤوس‭ ‬والميداليات‭ ‬على‭ ‬الفائزين‭.‬

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