((الألعاب المدرسية)) توقع اتفاقية مع فندق الخليج

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أبرمت اللجنة التنفيذية لدورة الألعاب المدرسية البحرين 2024 اتفاقية تعاون مشترك مع فندق الخليج، لدعم ورعاية الدورة المقرر إقامتها خلال شهر أكتوبر من العام الجاري، وجرت مراسم توقيع مذكرة التعاون بين عضو اللجنة التنفيذية رئيس لجنة السكن والضيافة أحمد فريد الريس، وفوزية زباري استشاري المبيعات في الفندق.
وتأتي هذه الاتفاقية بمثابة دعم قوي لاستضافة المملكة لأكبر دورة ألعاب مدرسية في تاريخها، والتي تحظى برعاية ملكية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ويهدف هذا التعاون إلى توفير بيئة مريحة ومناسبة للمشاركين في الدورة، وتعزيز تجربتهم الرياضية وإقامتهم في مملكة البحرين.
وثمّن رئيس لجنة السكن والضيافة أحمد فريد رعاية فندق الخليج للدورة، مشيراً إلى الرعاية تعكس حرص الفندق على تطبيق الشراكة المجتمعية، وتسخير الدعم الرياضيين الشبان من أجل الارتقاء بالمنظومة الرياضية الشبابية، وخصوصًا لما يملكه الفندق من سجل حافل في دعم القطاع الرياضي والشبابي بالبحرين، وتسخيره للإمكانات كافة لإنجاح استضافة المملكة للدورة.
وأكد فريد أن العمل المشترك بين اللجنة التنفيذية وفندق الخليج سيسهم في توفير أسباب النجاح لأكبر دورة ألعاب مدرسية في التاريخ.
ومن جانبها، أعربت فوزية زباري عن سعادتها بالتعاون مع اللجنة التنفيذية للدورة في سبيل المساهمة في نجاح استضافة المملكة للدورة، مؤكدتاً أن دعم الفندق للرياضيين والفعاليات الرياضية يعد واجبًا وطنيًا ومسؤولية مجتمعية، وتعزيزاً لسبل التعاون لخدمة الرياضة البحرينية والشباب البحريني ف مختلف المجالات.
وأشادت بالجهود المخلصة التي تبذلها اللجنة التنفيذية والتعاون الكبير التي تلقته من جانب اللجنة في تسهيل كافة العقبات، وأضافت أن الفندق سيسعى إلى تقديم أفضل الخدمات للوفود المشاركة والزوار بهدف إبراز اسم المملكة وانجاز الدورة.
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