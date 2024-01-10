((الألعاب المدرسية)) توقع اتفاقية مع فندق الخليج

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بمثابة‭ ‬دعم‭ ‬قوي‭ ‬لاستضافة‭ ‬المملكة‭ ‬لأكبر‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬مدرسية‭ ‬في‭ ‬تاريخها،‭ ‬والتي‭ ‬تحظى‭ ‬برعاية‭ ‬ملكية‭ ‬سامية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ويهدف‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬مريحة‭ ‬ومناسبة‭ ‬للمشاركين‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬تجربتهم‭ ‬الرياضية‭ ‬وإقامتهم‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وثمّن‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬السكن‭ ‬والضيافة‭ ‬أحمد‭ ‬فريد‭ ‬رعاية‭ ‬فندق‭ ‬الخليج‭ ‬للدورة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬الرعاية‭ ‬تعكس‭ ‬حرص‭ ‬الفندق‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية،‭ ‬وتسخير‭ ‬الدعم‭ ‬الرياضيين‭ ‬الشبان‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالمنظومة‭ ‬الرياضية‭ ‬الشبابية،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬لما‭ ‬يملكه‭ ‬الفندق‭ ‬من‭ ‬سجل‭ ‬حافل‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬والشبابي‭ ‬بالبحرين،‭ ‬وتسخيره‭ ‬للإمكانات‭ ‬كافة‭ ‬لإنجاح‭ ‬استضافة‭ ‬المملكة‭ ‬للدورة‭.‬

وأكد‭ ‬فريد‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬وفندق‭ ‬الخليج‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬أسباب‭ ‬النجاح‭ ‬لأكبر‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬مدرسية‭ ‬في‭ ‬التاريخ‭.‬

ومن‭ ‬جانبها،‭ ‬أعربت‭ ‬فوزية‭ ‬زباري‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للدورة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬استضافة‭ ‬المملكة‭ ‬للدورة،‭ ‬مؤكدتاً‭ ‬أن‭ ‬دعم‭ ‬الفندق‭ ‬للرياضيين‭ ‬والفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬يعد‭ ‬واجبًا‭ ‬وطنيًا‭ ‬ومسؤولية‭ ‬مجتمعية،‭ ‬وتعزيزاً‭ ‬لسبل‭ ‬التعاون‭ ‬لخدمة‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬والشباب‭ ‬البحريني‭ ‬ف‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭.‬

وأشادت‭ ‬بالجهود‭ ‬المخلصة‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتعاون‭ ‬الكبير‭ ‬التي‭ ‬تلقته‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬كافة‭ ‬العقبات،‭ ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬الفندق‭ ‬سيسعى‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬للوفود‭ ‬المشاركة‭ ‬والزوار‭ ‬بهدف‭ ‬إبراز‭ ‬اسم‭ ‬المملكة‭ ‬وانجاز‭ ‬الدورة‭.‬