يغادر اليوم إلى قطر استعدادا للنهائيات الآسيويةمنتخبنا يخسر أمام أنغولا وديا بالثلاثة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخاض‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬مناورة‭ ‬تدريبية‭ ‬بالتشكيلة‭ ‬الاحتياطية،‭ ‬التي‭ ‬جمعته‭ ‬بنظيره‭ ‬منتخب‭ ‬أنغولا‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬استاد‭ ‬ضباط‭ ‬شرطة‭ ‬دبي،‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬نتيجتها‭ ‬لصالح‭ ‬المنتخب‭ ‬الأنغولي‭ ‬بـ3‭ ‬أهداف‭ ‬دون‭ ‬رد‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يشد‭ ‬وفد‭ ‬المنتخب‭ ‬رحاله‭ ‬إلى‭ ‬الدوحة‭ ‬عصر‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس،‭ ‬وذلك‭ ‬للاستعداد‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭ ‬الآسيوية‭.‬

ويخوض‭ ‬الأحمر‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منتخبات‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وماليزيا‭ ‬والأردن،‭ ‬حيث‭ ‬يستهل‭ ‬المنتخب‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬بملاقاة‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬يوم‭ ‬15‭ ‬يناير‭ ‬ضمن‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬فيما‭ ‬يلتقي‭ ‬المنتخب‭ ‬الماليزي‭ ‬يوم‭ ‬20‭ ‬يناير‭ ‬ضمن‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬ويواجه‭ ‬نظيره‭ ‬المنتخب‭ ‬الأردني‭ ‬يوم‭ ‬25‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته‭ ‬ضمن‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬والأخيرة‭ ‬لحساب‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬سعيد‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬خاض‭ ‬معسكرا‭ ‬إيجابيا‭ ‬بمدينة‭ ‬دبي‭ ‬الإماراتية‭ ‬استعدادا‭ ‬لمشاركته‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬جاهز‭ ‬لخوض‭ ‬غمار‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬بكل‭ ‬عزيمة‭ ‬وإصرار‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭.‬

وقال‭: ‬بداية،‭ ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أوجه‭ ‬شكري‭ ‬وتقديري‭ ‬للجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوان‭ ‬انطونيو‭ ‬بيتزي،‭ ‬الذي‭ ‬منحني‭ ‬فرصة‭ ‬تاريخية‭ ‬بالمشاركة‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬النهائيات‭ ‬الآسيوية،‭ ‬التي‭ ‬ستكون‭ ‬بكل‭ ‬تأكيد‭ ‬محفورة‭ ‬في‭ ‬أذهاني‭ ‬خلال‭ ‬مسيرتي‭ ‬الكروية‭.‬

وتابع‭ ‬قائلا‭: ‬إن‭ ‬المنتخب‭ ‬استطاع‭ ‬الاستفادة‭ ‬بصورة‭ ‬إيجابية‭ ‬من‭ ‬معسكره‭ ‬التدريبي‭ ‬بمدينة‭ ‬دبي،‭ ‬حيث‭ ‬خاض‭ ‬وديتين‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الاسترالي‭ ‬وأمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الأنغولي،‭ ‬حيث‭ ‬طبق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوانب‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬اعتمدها‭ ‬المدرب‭ ‬بيتزي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الوديتين؛‭ ‬فالهدف‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المعسكر‭ ‬هو‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬جاهزية‭ ‬بدنية‭ ‬وفنية‭ ‬وذهنية،‭ ‬قبل‭ ‬خوض‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬القارية‭.‬

وأضاف‭: ‬مستعدون‭ ‬وجاهزون‭ ‬لخوض‭ ‬منافسات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا،‭ ‬فجميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬تعاهدوا‭ ‬على‭ ‬بذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدهم‭ ‬خلال‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬الأول،‭ ‬لتحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬المطلوب‭ ‬في‭ ‬العبور‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬سيخوض‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬على‭ ‬حدة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التركيز‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬ونتيجتها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الهدف‭ ‬المنشود،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حظوظ‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬متساوية‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬المنتخبات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة،‭ ‬وأن‭ ‬المنتخب‭ ‬لديه‭ ‬الفرصة‭ ‬لحصد‭ ‬التأهل‭ ‬للمرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭.‬

وختم‭ ‬حديثه‭ ‬قائلا‭: ‬أوجه‭ ‬الدعوة‭ ‬لجميع‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬للحضور‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوقوف‭ ‬خلف‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬الكروي‭ ‬الآسيوي؛‭ ‬فالجمهور‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬الدافع‭ ‬المعنوي‭ ‬الحقيقي‭ ‬للاعبين،‭ ‬وهم‭ ‬يستمدون‭ ‬قوتهم‭ ‬من‭ ‬الجماهير،‭ ‬متمنيا‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬للمشاركة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬الكبيرة‭.‬