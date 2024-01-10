Thursday, 11 January 2024 05:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


يغادر اليوم إلى قطر استعدادا للنهائيات الآسيويةمنتخبنا يخسر أمام أنغولا وديا بالثلاثة

1/10/2024 7:12:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اختتم‭ ‬منتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬معسكره‭ ‬التدريبي‭ ‬بمدينة‭ ‬دبي‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة،‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬استعدادات‭ ‬المنتخب‭ ‬لخوض‭ ‬مشاركته‭ ‬المرتقبة‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬المقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬12‭ ‬يناير‭- ‬10‭ ‬فبراير‭ ‬المقبل‭ ‬بالعاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭. ‬

وخاض‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬مناورة‭ ‬تدريبية‭ ‬بالتشكيلة‭ ‬الاحتياطية،‭ ‬التي‭ ‬جمعته‭ ‬بنظيره‭ ‬منتخب‭ ‬أنغولا‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬استاد‭ ‬ضباط‭ ‬شرطة‭ ‬دبي،‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬نتيجتها‭ ‬لصالح‭ ‬المنتخب‭ ‬الأنغولي‭ ‬بـ3‭ ‬أهداف‭ ‬دون‭ ‬رد‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يشد‭ ‬وفد‭ ‬المنتخب‭ ‬رحاله‭ ‬إلى‭ ‬الدوحة‭ ‬عصر‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس،‭ ‬وذلك‭ ‬للاستعداد‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬النهائيات‭ ‬الآسيوية‭.‬

ويخوض‭ ‬الأحمر‭ ‬مباريات‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭ ‬منافسات‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منتخبات‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية،‭ ‬وماليزيا‭ ‬والأردن،‭ ‬حيث‭ ‬يستهل‭ ‬المنتخب‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬بملاقاة‭ ‬المنتخب‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬يوم‭ ‬15‭ ‬يناير‭ ‬ضمن‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬فيما‭ ‬يلتقي‭ ‬المنتخب‭ ‬الماليزي‭ ‬يوم‭ ‬20‭ ‬يناير‭ ‬ضمن‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬ويواجه‭ ‬نظيره‭ ‬المنتخب‭ ‬الأردني‭ ‬يوم‭ ‬25‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته‭ ‬ضمن‭ ‬مباريات‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬والأخيرة‭ ‬لحساب‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أكد‭ ‬لاعب‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬علي‭ ‬حسن‭ ‬سعيد‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬خاض‭ ‬معسكرا‭ ‬إيجابيا‭ ‬بمدينة‭ ‬دبي‭ ‬الإماراتية‭ ‬استعدادا‭ ‬لمشاركته‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬جاهز‭ ‬لخوض‭ ‬غمار‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬بكل‭ ‬عزيمة‭ ‬وإصرار‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭.‬

وقال‭: ‬بداية،‭ ‬أود‭ ‬أن‭ ‬أوجه‭ ‬شكري‭ ‬وتقديري‭ ‬للجهاز‭ ‬الفني‭ ‬للمنتخب‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬خوان‭ ‬انطونيو‭ ‬بيتزي،‭ ‬الذي‭ ‬منحني‭ ‬فرصة‭ ‬تاريخية‭ ‬بالمشاركة‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬النهائيات‭ ‬الآسيوية،‭ ‬التي‭ ‬ستكون‭ ‬بكل‭ ‬تأكيد‭ ‬محفورة‭ ‬في‭ ‬أذهاني‭ ‬خلال‭ ‬مسيرتي‭ ‬الكروية‭.‬

وتابع‭ ‬قائلا‭: ‬إن‭ ‬المنتخب‭ ‬استطاع‭ ‬الاستفادة‭ ‬بصورة‭ ‬إيجابية‭ ‬من‭ ‬معسكره‭ ‬التدريبي‭ ‬بمدينة‭ ‬دبي،‭ ‬حيث‭ ‬خاض‭ ‬وديتين‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الاسترالي‭ ‬وأمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الأنغولي،‭ ‬حيث‭ ‬طبق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوانب‭ ‬الفنية‭ ‬التي‭ ‬اعتمدها‭ ‬المدرب‭ ‬بيتزي‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الوديتين؛‭ ‬فالهدف‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المعسكر‭ ‬هو‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬جاهزية‭ ‬بدنية‭ ‬وفنية‭ ‬وذهنية،‭ ‬قبل‭ ‬خوض‭ ‬هذه‭ ‬المشاركة‭ ‬القارية‭.‬

وأضاف‭: ‬مستعدون‭ ‬وجاهزون‭ ‬لخوض‭ ‬منافسات‭ ‬كأس‭ ‬آسيا،‭ ‬فجميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬تعاهدوا‭ ‬على‭ ‬بذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدهم‭ ‬خلال‭ ‬مباريات‭ ‬الدور‭ ‬الأول،‭ ‬لتحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬المطلوب‭ ‬في‭ ‬العبور‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬الثاني،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬المنتخب‭ ‬سيخوض‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬على‭ ‬حدة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التركيز‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مباراة‭ ‬ونتيجتها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الهدف‭ ‬المنشود،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حظوظ‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬متساوية‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬المنتخبات‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة،‭ ‬وأن‭ ‬المنتخب‭ ‬لديه‭ ‬الفرصة‭ ‬لحصد‭ ‬التأهل‭ ‬للمرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭.‬

وختم‭ ‬حديثه‭ ‬قائلا‭: ‬أوجه‭ ‬الدعوة‭ ‬لجميع‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬للحضور‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوقوف‭ ‬خلف‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المحفل‭ ‬الكروي‭ ‬الآسيوي؛‭ ‬فالجمهور‭ ‬دائما‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬الدافع‭ ‬المعنوي‭ ‬الحقيقي‭ ‬للاعبين،‭ ‬وهم‭ ‬يستمدون‭ ‬قوتهم‭ ‬من‭ ‬الجماهير،‭ ‬متمنيا‭ ‬كل‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬للمشاركة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬القارية‭ ‬الكبيرة‭.‬

MENAFN10012024000055011008ID1107706511

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث