يغادر اليوم إلى قطر استعدادا للنهائيات الآسيويةمنتخبنا يخسر أمام أنغولا وديا بالثلاثة

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- Akhbar Al Khaleej) اختتم منتخب الوطني الأول لكرة القدم معسكره التدريبي بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يأتي ضمن استعدادات المنتخب لخوض مشاركته المرتقبة في نهائيات كأس آسيا المقرر إقامتها في الفترة 12 يناير- 10 فبراير المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.
وخاض المنتخب الوطني مناورة تدريبية بالتشكيلة الاحتياطية، التي جمعته بنظيره منتخب أنغولا أمس الأربعاء على ملعب استاد ضباط شرطة دبي، التي انتهت نتيجتها لصالح المنتخب الأنغولي بـ3 أهداف دون رد.
ومن المقرر أن يشد وفد المنتخب رحاله إلى الدوحة عصر اليوم الخميس، وذلك للاستعداد للمشاركة في النهائيات الآسيوية.
ويخوض الأحمر مباريات المجموعة الخامسة منافسات الدور الأول إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية، وماليزيا والأردن، حيث يستهل المنتخب مشواره في هذه المجموعة بملاقاة المنتخب الكوري الجنوبي يوم 15 يناير ضمن مباريات الجولة الأولى، فيما يلتقي المنتخب الماليزي يوم 20 يناير ضمن مباريات الجولة الثانية ويواجه نظيره المنتخب الأردني يوم 25 من الشهر ذاته ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لحساب هذه المجموعة.
من جهته، أكد لاعب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم علي حسن سعيد أن المنتخب خاض معسكرا إيجابيا بمدينة دبي الإماراتية استعدادا لمشاركته نهائيات كأس آسيا، مضيفا أن المنتخب جاهز لخوض غمار البطولة القارية بكل عزيمة وإصرار على تحقيق النتائج الإيجابية.
وقال: بداية، أود أن أوجه شكري وتقديري للجهاز الفني للمنتخب تحت قيادة المدرب الأرجنتيني خوان انطونيو بيتزي، الذي منحني فرصة تاريخية بالمشاركة الأولى مع المنتخب الوطني الأول في هذه النسخة من النهائيات الآسيوية، التي ستكون بكل تأكيد محفورة في أذهاني خلال مسيرتي الكروية.
وتابع قائلا: إن المنتخب استطاع الاستفادة بصورة إيجابية من معسكره التدريبي بمدينة دبي، حيث خاض وديتين أمام المنتخب الاسترالي وأمام المنتخب الأنغولي، حيث طبق العديد من الجوانب الفنية التي اعتمدها المدرب بيتزي في هذه الوديتين؛ فالهدف من هذا المعسكر هو الوصول إلى أفضل جاهزية بدنية وفنية وذهنية، قبل خوض هذه المشاركة القارية.
وأضاف: مستعدون وجاهزون لخوض منافسات كأس آسيا، فجميع اللاعبين تعاهدوا على بذل قصارى جهدهم خلال مباريات الدور الأول، لتحقيق الهدف المطلوب في العبور إلى الدور الثاني، مضيفا أن المنتخب سيخوض كل مباراة في المجموعة على حدة، من أجل التركيز في كل مباراة ونتيجتها من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، مشيرا إلى أن حظوظ المنتخب الوطني متساوية بين جميع المنتخبات في هذه المجموعة، وأن المنتخب لديه الفرصة لحصد التأهل للمرحلة الثانية من المنافسات.
وختم حديثه قائلا: أوجه الدعوة لجميع الجماهير البحرينية للحضور إلى العاصمة القطرية الدوحة من أجل الوقوف خلف المنتخب الوطني في هذا المحفل الكروي الآسيوي؛ فالجمهور دائما ما يشكل الدافع المعنوي الحقيقي للاعبين، وهم يستمدون قوتهم من الجماهير، متمنيا كل التوفيق والنجاح للمشاركة البحرينية في هذه البطولة القارية الكبيرة.
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