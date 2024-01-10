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محاكمة فتاة أشعلت النار في كراسي مقهى واعتدت على شرطية

1/10/2024 7:12:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بدأت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬محاكمة‭ ‬فتاة‭ ‬آسيوية‭ ‬بتهمة‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬شرطية،‭ ‬حيث‭ ‬حاولت‭ ‬الأخيرة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬حالة‭ ‬المتهم‭ ‬أثناء‭ ‬وجودها‭ ‬بأحد‭ ‬المقاهي‭ ‬بمنطقة‭ ‬القضيبية‭ ‬وإثارتها‭ ‬الفوضى‭ ‬وإشعال‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬كراسي‭ ‬المقهى،‭ ‬حيث‭ ‬بررت‭ ‬الواقعة‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬تحاول‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها،‭ ‬حيث‭ ‬قررت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الأولى‭ ‬تأجيل‭ ‬الجلسة‭ ‬القادمة‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬يناير‭ ‬للاطلاع‭ ‬والرد‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬حبس‭ ‬المتهمة‭ ‬والسماح‭ ‬لدفاع‭ ‬المتهمة‭ ‬بالاطلاع‭ ‬على‭ ‬المقطع‭ ‬المصور‭ ‬الخاص‭ ‬بالواقعة‭.‬

وكانت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬وجهت‭ ‬إليها‭ ‬إنها‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬اعتدت‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬جسم‭ ‬عضو‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬وهي‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬نائب‭ ‬عريف‭ ‬وكان‭ ‬ذلك‭ ‬أثناء‭ ‬وبسبب‭ ‬تأديتها‭ ‬لوظيفتها‭ ‬وأحدثت‭ ‬بها‭ ‬الإصابات‭ ‬المبينة‭ ‬بالتقرير‭ ‬الطبي‭ ‬ولم‭ ‬يفض‭ ‬فعل‭ ‬الاعتداء‭ ‬إلى‭ ‬مرضها‭ ‬أو‭ ‬عجزها‭ ‬عن‭ ‬أعمالها‭ ‬الشخصية‭ ‬مده‭ ‬تزيد‭ ‬على‭ ‬20‭ ‬يوما،‭ ‬كما‭ ‬أشعلت‭ ‬عمدا‭ ‬حريقا‭ ‬في‭ ‬المنقولات‭ ‬المبينة‭ ‬بالوصف‭ ‬والنوع‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬ذلك‭ ‬تعريض‭ ‬حياة‭ ‬الناس‭ ‬وأموالهم‭ ‬للخطر‭.‬

وكانت‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬على‭ ‬واجب‭ ‬عملها‭ ‬بدوريات‭ ‬النجدة‭ ‬وتلقت‭ ‬بلاغا‭ ‬يطلب‭ ‬الدعم‭ ‬بمحل‭ ‬الواقعة‭ ‬بسبب‭ ‬وجود‭ ‬فتاة‭ ‬آسيوية‭ ‬بحالة‭ ‬غير‭ ‬طبيعية‭ ‬وتحاول‭ ‬إيذاء‭ ‬نفسها‭ ‬بمقهى‭ ‬بمنطقه‭ ‬القضيبية‭ ‬وعليه‭ ‬توجهت‭ ‬إلى‭ ‬الموقع،‭ ‬وشاهدت‭ ‬المتهمة‭ ‬تضع‭ ‬سكينا‭ ‬على‭ ‬رقبتها،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أغلقت‭ ‬أبواب‭ ‬المقهى‭ ‬بالكراسي‭ ‬وقامت‭ ‬بإشعال‭ ‬النار‭ ‬بأحد‭ ‬الكراسي‭ ‬الخاصة‭ ‬بالمقهى‭ ‬وتحاول‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬المارة‭ ‬والزبائن‭. ‬وأضافت‭ ‬الشاهدة‭ ‬أنها‭ ‬فور‭ ‬وصولها‭ ‬قامت‭ ‬بتصوير‭ ‬المتهمة‭ ‬لإثبات‭ ‬الحالة‭ ‬وحاوت‭ ‬تهدئة‭ ‬المتهمة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الأخيرة‭ ‬قامت‭ ‬بلكمها‭ ‬على‭ ‬وجهها‭ ‬وأسقطت‭ ‬نظارتها،‭ ‬وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬همت‭ ‬لأخذ‭ ‬النظارة‭ ‬فقامت‭ ‬المتهمة‭ ‬بضربها‭ ‬بيدها‭ ‬وتسببت‭ ‬لها‭ ‬بخدوش‭ ‬بيدها‭ ‬اليمنى‭ ‬وألم‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬قامت‭ ‬بدفعها،‭ ‬وبعد‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬المتهمة‭ ‬أشهرت‭ ‬أله‭ ‬حادة‭ ‬كانت‭ ‬بيدها‭ ‬وهددت‭ ‬أنها‭ ‬ستقوم‭ ‬بالانتحار‭.‬

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