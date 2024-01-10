محاكمة فتاة أشعلت النار في كراسي مقهى واعتدت على شرطية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بدأت المحكمة الكبرى الجنائية محاكمة فتاة آسيوية بتهمة الاعتداء على شرطية، حيث حاولت الأخيرة السيطرة على حالة المتهم أثناء وجودها بأحد المقاهي بمنطقة القضيبية وإثارتها الفوضى وإشعال النار في كراسي المقهى، حيث بررت الواقعة أنها كانت تحاول الدفاع عن نفسها، حيث قررت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى تأجيل الجلسة القادمة إلى 16 يناير للاطلاع والرد مع استمرار حبس المتهمة والسماح لدفاع المتهمة بالاطلاع على المقطع المصور الخاص بالواقعة.
وكانت النيابة العامة قد وجهت إليها إنها في 19 نوفمبر 2023 اعتدت على سلامة جسم عضو من قوات الأمن وهي المجني عليها نائب عريف وكان ذلك أثناء وبسبب تأديتها لوظيفتها وأحدثت بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي ولم يفض فعل الاعتداء إلى مرضها أو عجزها عن أعمالها الشخصية مده تزيد على 20 يوما، كما أشعلت عمدا حريقا في المنقولات المبينة بالوصف والنوع وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر.
وكانت المجني عليها على واجب عملها بدوريات النجدة وتلقت بلاغا يطلب الدعم بمحل الواقعة بسبب وجود فتاة آسيوية بحالة غير طبيعية وتحاول إيذاء نفسها بمقهى بمنطقه القضيبية وعليه توجهت إلى الموقع، وشاهدت المتهمة تضع سكينا على رقبتها، وذلك بعد أن أغلقت أبواب المقهى بالكراسي وقامت بإشعال النار بأحد الكراسي الخاصة بالمقهى وتحاول الاعتداء على المارة والزبائن. وأضافت الشاهدة أنها فور وصولها قامت بتصوير المتهمة لإثبات الحالة وحاوت تهدئة المتهمة، إلا أن الأخيرة قامت بلكمها على وجهها وأسقطت نظارتها، وأشارت إلى أنها همت لأخذ النظارة فقامت المتهمة بضربها بيدها وتسببت لها بخدوش بيدها اليمنى وألم بعد أن قامت بدفعها، وبعد السيطرة على المتهمة أشهرت أله حادة كانت بيدها وهددت أنها ستقوم بالانتحار.
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