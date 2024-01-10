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فاتورة الكهرباء تقود آسيويين إلى مشاجرة تنتهي بعاهة مستديمة

1/10/2024 7:12:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) حجزت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬قضية‭ ‬شاب‭ ‬آسيوي‭ ‬24‭ ‬عاما‭ ‬إلى‭ ‬جلسة‭ ‬29‭ ‬للحكمة‭ ‬بعد‭ ‬اتهامه‭ ‬بإصابة‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬السكن‭ ‬بعاهة‭ ‬مستديمة‭ ‬قدرتها‭ ‬اللجان‭ ‬الطبية‭ ‬بـ‭ ‬5 ‭%‬ ‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ضربه‭ ‬بسكين‭ ‬على‭ ‬وجهه‭ ‬بسبب‭ ‬خلافات‭ ‬دفع‭ ‬فاتورة‭ ‬الكهرباء‭ ‬الخاصة‭ ‬بالسكن‭.‬

وكان‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬قد‭ ‬قدم‭ ‬بلاغا‭ ‬ضد‭ ‬المتهم‭ ‬أشار‭ ‬فيه‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يسكن‭ ‬في‭ ‬سكن‭ ‬مشترك‭ ‬مع‭ ‬المتهم،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬فاتورة‭ ‬الكهرباء‭ ‬مشتركة‭ ‬بينهما‭ ‬وبتاريخ‭ ‬الواقعة‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬المتهم‭ ‬أن‭ ‬يقوم‭ ‬بدفع‭ ‬المبلغ‭ ‬المترتب‭ ‬عليه‭ ‬تجنبا‭ ‬لقطع‭ ‬الكهرباء‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬يقم‭ ‬بذلك،‭ ‬وتم‭ ‬قطع‭ ‬الكهرباء‭ ‬عن‭ ‬الشقة،‭ ‬حيث‭ ‬نشب‭ ‬بينهما‭ ‬شجار‭ ‬بسبب‭ ‬الواقعة‭ ‬قام‭ ‬على‭ ‬أثرها‭ ‬المتهم‭ ‬بإخراج‭ ‬سكين‭ ‬وضربه‭ ‬على‭ ‬خده‭ ‬الأيمن‭ ‬وفقد‭ ‬الوعي‭ ‬بعدها،‭ ‬وعلى‭ ‬أثر‭ ‬الإصابة‭ ‬تم‭ ‬عرضه‭ ‬على‭ ‬اللجان‭ ‬الطبية‭ ‬التي‭ ‬قدرت‭ ‬إصابته‭ ‬بعاهة‭ ‬مستديمة‭ ‬قدرتها‭ ‬التقارير‭ ‬الطبية‭ ‬بـنسبة‭ ‬5 ‭%‬ ‭ ‬بعد‭ ‬تخلف‭ ‬ندبة‭ ‬على‭ ‬وجهه‭.‬

حيث‭ ‬أسندت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬للمتهم‭ ‬أنه‭ ‬اعتدى‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬جسم‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬فأحدث‭ ‬به‭ ‬الإصابات‭ ‬الموصوفة‭ ‬بالتقرير‭ ‬الطبي،‭ ‬والتي‭ ‬أفضت‭ ‬إلى‭ ‬تخلف‭ ‬ندب‭ ‬بالوجه‭ ‬تعتبر‭ ‬مستديمة‭ ‬تقدر‭ ‬بحوالي‭ ‬5 ‭%‬ ‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يقصد‭ ‬إحداثها‭.‬

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