فاتورة الكهرباء تقود آسيويين إلى مشاجرة تنتهي بعاهة مستديمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) حجزت المحكمة الكبرى الجنائية قضية شاب آسيوي 24 عاما إلى جلسة 29 للحكمة بعد اتهامه بإصابة زميله في السكن بعاهة مستديمة قدرتها اللجان الطبية بـ 5
% بعد أن ضربه بسكين على وجهه بسبب خلافات دفع فاتورة الكهرباء الخاصة بالسكن.
وكان المجني عليه قد قدم بلاغا ضد المتهم أشار فيه إلى أنه يسكن في سكن مشترك مع المتهم، حيث إن فاتورة الكهرباء مشتركة بينهما وبتاريخ الواقعة طلب من المتهم أن يقوم بدفع المبلغ المترتب عليه تجنبا لقطع الكهرباء لكنه لم يقم بذلك، وتم قطع الكهرباء عن الشقة، حيث نشب بينهما شجار بسبب الواقعة قام على أثرها المتهم بإخراج سكين وضربه على خده الأيمن وفقد الوعي بعدها، وعلى أثر الإصابة تم عرضه على اللجان الطبية التي قدرت إصابته بعاهة مستديمة قدرتها التقارير الطبية بـنسبة 5 % بعد تخلف ندبة على وجهه.
حيث أسندت النيابة العامة للمتهم أنه اعتدى على سلامة جسم المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي، والتي أفضت إلى تخلف ندب بالوجه تعتبر مستديمة تقدر بحوالي 5 % دون أن يقصد إحداثها.
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