التمييز تقر إلزام طبيب وعيادته تعويض زوجين بـ30 ألف دينار بسبب خطأ طبي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتعود‭ ‬وقائع‭ ‬القضية‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قررت‭ ‬وكيلة‭ ‬المطعون‭ ‬ضدهما‭ ‬المحامية‭ ‬زهرة‭ ‬البقالي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬موكلتها‭ ‬لجأت‭ ‬إلى‭ ‬طبيب‭ ‬مشهور‭ ‬بخصوص‭ ‬الحمل‭ ‬والذي‭ ‬قرر‭ ‬خضوعها‭ ‬لعملية‭ ‬تخصيب‭ ‬للبويضات‭ ‬وزرع‭ ‬الأجنة‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الأنابيب،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬زراعة‭ ‬ثلاث‭ ‬أجنة‭ ‬في‭ ‬رحمها‭ ‬وأخضعها‭ ‬لعملية‭ ‬ربط‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأجنة‭ ‬نجم‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬انفجار‭ ‬الرحم‭ ‬بعد‭ ‬الشهر‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬الحمل‭ ‬وترتب‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬تعريض‭ ‬حياتها‭ ‬للخطر‭.‬

حيث‭ ‬تم‭ ‬نقلها‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬بين‭ ‬الحياة‭ ‬والموت‭ ‬وخضعت‭ ‬لعدة‭ ‬جراحات‭ ‬وتم‭ ‬إنقاذ‭ ‬حياتها‭ ‬واستئصال‭ ‬الرحم،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬عليه‭ ‬تم‭ ‬إقامة‭ ‬الدعوى‭ ‬للمطالبة‭ ‬بالتعويض‭ ‬عن‭ ‬الخطأ‭ ‬الطبي‭ ‬الذي‭ ‬ثبت‭ ‬بموجب‭ ‬التقرير‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬نهرا‭.‬

وقد‭ ‬استخلصت‭ ‬محكمة‭ ‬أول‭ ‬درجة‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬حكمها‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الطبيب‭ ‬كان‭ ‬يتعين‭ ‬عليه‭ ‬تبصير‭ ‬المريضة‭ ‬بالمخاطر‭ ‬المرتبطة‭ ‬بتكرار‭ ‬الحمل‭ ‬وأنه‭ ‬أخفق‭ ‬في‭ ‬تشخيص‭ ‬علامات‭ ‬تعرضها‭ ‬للإجهاض‭ ‬وأنها‭ ‬كانت‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬نزيف‭ ‬طفيف‭ ‬في‭ ‬المهبل‭ ‬مما‭ ‬يكون‭ ‬معه‭ ‬قد‭ ‬ثبت‭ ‬للمحكمة‭ ‬جليا‭ ‬تقصير‭ ‬الطبيب‭ ‬المعالج‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬واجبه‭ ‬المهني‭ ‬والطبي‭ ‬بأن‭ ‬قام‭ ‬بتشخيص‭ ‬علامات‭ ‬تعرض‭ ‬المريضة‭ ‬للإجهاض‭ ‬عند‭ ‬مراجعتها‭ ‬إياه،‭ ‬وهي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬نزيف‭ ‬طفيف‭ ‬في‭ ‬المهبل‭ ‬مصحوبا‭ ‬بألم‭ ‬في‭ ‬البطن‭ ‬مما‭ ‬ترتب‭ ‬عليه‭ ‬تعرض‭ ‬حياة‭ ‬المريضة‭ ‬للخطر‭ ‬نتيجة‭ ‬هذا‭ ‬التشخيص‭ ‬الخاطئ‭ ‬مما‭ ‬نجم‭ ‬عنه‭ ‬انفجار‭ ‬الرحم‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬جانبه،‭ ‬لاسيما‭ ‬أنه‭ ‬بدرجة‭ ‬علمية‭ ‬تحتم‭ ‬عليه‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬الطبي‭ ‬المناسب‭ ‬لحالة‭ ‬المريضة،‭ ‬وكان‭ ‬هذا‭ ‬الخطأ‭ ‬قد‭ ‬ترتبت‭ ‬عليه‭ ‬أضرار‭ ‬مادية‭ ‬وأدبية‭ ‬متمثلة‭ ‬في‭ ‬المساس‭ ‬بجسدها‭ ‬بانفجار‭ ‬رحمها‭ ‬وما‭ ‬آلم‭ ‬بها‭ ‬من‭ ‬حزن‭ ‬وأسى‭ ‬لما‭ ‬آل‭ ‬إليه‭ ‬وضعها‭ ‬الصحي‭ ‬وما‭ ‬كان‭ ‬لتلك‭ ‬الأضرار‭ ‬أن‭ ‬تحدث‭ ‬لولا‭ ‬ذلك‭ ‬الخطأ،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬تتوافر‭ ‬معه‭ ‬عناصر‭ ‬المسؤولية‭ ‬التقصيرية‭ ‬الموجبة‭ ‬للتعويض‭ ‬قبله‭.‬

وقد‭ ‬أيدت‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬الحكم‭ ‬الصادر‭ ‬بالتعويض‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الطبيب‭ ‬والمستشفى‭ ‬المملوكة‭ ‬له‭ ‬قد‭ ‬قررا‭ ‬الطعن‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬أمام‭ ‬محكمة‭ ‬التمييز‭ ‬التي‭ ‬قررت‭ ‬في‭ ‬حكمها‭ ‬الصادر‭ ‬بعدم‭ ‬قبول‭ ‬الطعن‭ ‬وتأييد‭ ‬الحكم‭ ‬وإلزام‭ ‬الطاعنين‭ ‬بمبلغ‭ ‬100‭ ‬دينار‭ ‬أتعاب‭ ‬المحاماة‭ ‬ومصادرة‭ ‬الكفالة‭. ‬