رئيس الوزراء: العراق يسعى إلى خروج سريع للقوات الأمريكية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬السوداني‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬رويترز‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬لإعادة‭ ‬ترتيب‭ ‬هذه‭ ‬العلاقة‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬هدفا‭ ‬وملفا‭ ‬ومبررا‭ ‬لأي‭ ‬جهة‭ ‬داخلية‭ ‬أو‭ ‬خارجية‭ ‬للعبث‭ ‬باستقرار‭ ‬العراق‭ ‬والمنطقة‮»‬‭.‬

وبعد‭ ‬إفصاحه‭ ‬عن‭ ‬التفاصيل‭ ‬الأولى‭ ‬لأفكاره‭ ‬بشأن‭ ‬مستقبل‭ ‬التحالف‭ ‬منذ‭ ‬إعلانه‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬أن‭ ‬العراق‭ ‬سيبدأ‭ ‬عملية‭ ‬إنهاء‭ ‬مهامه،‭ ‬قال‭ ‬السوداني‭ ‬إن‭ ‬الخروج‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬التفاوض‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬تفاهم‭ ‬وحوار‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬‮«‬نتفاهم‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬زمني‭ ‬متفق‭ ‬عليه‭ ‬يكون‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سريع‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬نطيل‭ ‬أمد‭ ‬التواجد‭ ‬وتبقى‭ ‬الهجمات‭ ‬مستمرة‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحل‭ ‬الوحيد‭ ‬لعدم‭ ‬اتساع‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬حاليا‭ ‬هو‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬مع‭ ‬تكثيف‭ ‬جهود‭ ‬إدخال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬بأسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬هو‭ ‬الحل‭ ‬الوحيد،‭ ‬وإلا‭ ‬سوف‭ ‬نشهد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬اتساع‭ ‬ساحة‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬حساسة‭ ‬للعالم‭ ‬تمثل‭ ‬ثقلا‭ ‬لإمدادات‭ ‬الطاقة،‭ ‬وأيضا‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬برمته‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬التطرف‭ ‬والعنف،‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة،‭ ‬بل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬دول‭ ‬العالم‮»‬‭. ‬

ومن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬الانسحاب‭ ‬الأمريكي‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬القلق‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬بشأن‭ ‬نفوذ‭ ‬العدو‭ ‬اللدود‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬النخبة‭ ‬الحاكمة‭ ‬في‭ ‬العراق‭. ‬واكتسبت‭ ‬الجماعات‭ ‬الشيعية‭ ‬المتحالفة‭ ‬مع‭ ‬إيران‭ ‬قوة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بعد‭ ‬الغزو‭ ‬الذي‭ ‬قادته‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬عام‭ ‬2003‭. ‬وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأمريكية‭ (‬البنتاجون‭) ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬إنها‭ ‬لا‭ ‬تخطط‭ ‬لسحب‭ ‬القوات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬دعوة‭ ‬من‭ ‬حكومته‭. ‬

وكان‭ ‬العراق،‭ ‬ثاني‭ ‬أكبر‭ ‬منتج‭ ‬للنفط‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬أوبك،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أشد‭ ‬المنتقدين‭ ‬للحملة‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬ووصف‭ ‬القتل‭ ‬الجماعي‭ ‬وتهجير‭ ‬المدنيين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬بأنه‭ ‬حالة‭ ‬نموذجية‭ ‬من‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تنفيه‭ ‬إسرائيل‭ ‬بشدة‭. ‬لكن‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬قالت‭ ‬مرارا‭ ‬إن‭ ‬الهجمات‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬الجماعات‭ ‬المسلحة‭ ‬على‭ ‬القوات‭ ‬الأجنبية‭ ‬والبعثات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬وتتعارض‭ ‬مع‭ ‬مصالح‭ ‬البلاد،‭ ‬وتقول‭ ‬إنها‭ ‬ألقت‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الجناة‭ ‬ومنعت‭ ‬هجمات‭. ‬