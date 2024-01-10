((الجامعة الأمريكية بالبحرين)) تنظم هاكاثون لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال التعليم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تنظم كلية الهندسة والحوسبة بالجامعة الأمريكية بالبحرين هاكاثون لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال التعليم مدة ثلاثة أيام من 21 إلى 23 يناير 2024 برعاية آي ورلد كونكت، خدمات أمازون ويب، نورثستار للتكنولوجيا، بزنس انترناشونال و
Reboot
Coding
Institute ، حيث يتمحور الهاكاثون حول الذكاء الاصطناعي وتأثيره في مجال التعليم.
وسيشهد «الهاكاثون» العديد من ورش العمل التدريبية في اليوم الأول لمناقشة تحديات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتطبيقاته المتنوعة داخل المشهد التعليمي. وستشمل ورش العمل أيضا التدريب العملي من خلال خدمات أمازون ويب لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث تم تصميم هذه الورش لتزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة اللازمة لتسخير إمكانات هذه التكنولوجيا الرائدة.
أما في اليوم الثاني فسيكوّن الطلاب مجموعات لتطوير تطبيقات الويب باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. ومن خلال هذا الهاكاثون، يتم تشجيع الطلاب على الابتكار والتعاون وتلقي الإرشاد من خبراء في المجال وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ملموسة.
وسيشهد اليوم الأخير تتويجًا للإبداع والعمل الجاد، حيث ستقوم الفرق بعرض مشاريعها على لجنة من الحكام المتميزين. وسيختتم اليوم بحفل توزيع الجوائز، مع الاعتراف بالمساهمات البارزة والحلول المبتكرة التي تعرض قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي في تشكيل مستقبل التعليم.
وبهذه المناسبة علق د. حسن كاظم، القائم بأعمال عميد كلية الهندسة والحوسبة «يعد هذا الهاكاثون منصة لتعزيز روح التعاون والابتكار بين الطلاب ويهدف إلى زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الذكاء الاصطناعي في مجال التعليم. هذه الفعالية أيضًا بدورها ترسخ دور الجامعة الأمريكية بالبحرين كمؤسسة تعليمية رائدة في بذل الجهود لاستكشاف مجال الذكاء الاصطناعي وتقاطعه مع مجال التعليم».
يُعد «هاكاثون تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال التعليم» أحد الفعاليات التي تقيمها الجامعة تزامنًا مع إقامتها لأسبوع التعليم، حيث يتضمن الأسبوع العديد من النقاشات، ورش العمل، وفعاليات أخرى.
ويشهد الهاكاثون نجاحُا ملموسًا بمشاركة عدد من الطلاب من مختلف الجامعات في مملكة البحرين مثل جامعة البحرين، الجامعة البريطانية بالبحرين، الجامعة الأهلية وغيرهم.
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