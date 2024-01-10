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((الجامعة الأمريكية بالبحرين)) تنظم هاكاثون لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مجال التعليم

1/10/2024 7:12:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تنظم‭ ‬كلية‭ ‬الهندسة‭ ‬والحوسبة‭ ‬بالجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬هاكاثون‭ ‬لتطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬مدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬إلى‭ ‬23‭ ‬يناير‭ ‬2024‭ ‬برعاية‭ ‬آي‭ ‬ورلد‭ ‬كونكت،‭ ‬خدمات‭ ‬أمازون‭ ‬ويب،‭ ‬نورثستار‭ ‬للتكنولوجيا،‭ ‬بزنس‭ ‬انترناشونال‭ ‬و Reboot ‭ ‬ Coding ‭ ‬ Institute ،‭ ‬حيث‭ ‬يتمحور‭ ‬الهاكاثون‭ ‬حول‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتأثيره‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭.‬

وسيشهد‭ ‬‮«‬الهاكاثون‮»‬‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬التدريبية‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬لمناقشة‭ ‬تحديات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭ ‬وتطبيقاته‭ ‬المتنوعة‭ ‬داخل‭ ‬المشهد‭ ‬التعليمي‭. ‬وستشمل‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬أيضا‭ ‬التدريب‭ ‬العملي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خدمات‭ ‬أمازون‭ ‬ويب‭ ‬لبناء‭ ‬نماذج‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تصميم‭ ‬هذه‭ ‬الورش‭ ‬لتزويد‭ ‬المشاركين‭ ‬بالمهارات‭ ‬والمعرفة‭ ‬اللازمة‭ ‬لتسخير‭ ‬إمكانات‭ ‬هذه‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الرائدة‭.‬

أما‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬فسيكوّن‭ ‬الطلاب‭ ‬مجموعات‭ ‬لتطوير‭ ‬تطبيقات‭ ‬الويب‭ ‬باستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭. ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الهاكاثون،‭ ‬يتم‭ ‬تشجيع‭ ‬الطلاب‭ ‬على‭ ‬الابتكار‭ ‬والتعاون‭ ‬وتلقي‭ ‬الإرشاد‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬وتحويل‭ ‬أفكارهم‭ ‬إلى‭ ‬مشاريع‭ ‬ملموسة‭.‬

وسيشهد‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭ ‬تتويجًا‭ ‬للإبداع‭ ‬والعمل‭ ‬الجاد،‭ ‬حيث‭ ‬ستقوم‭ ‬الفرق‭ ‬بعرض‭ ‬مشاريعها‭ ‬على‭ ‬لجنة‭ ‬من‭ ‬الحكام‭ ‬المتميزين‭. ‬وسيختتم‭ ‬اليوم‭ ‬بحفل‭ ‬توزيع‭ ‬الجوائز،‭ ‬مع‭ ‬الاعتراف‭ ‬بالمساهمات‭ ‬البارزة‭ ‬والحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تعرض‭ ‬قوة‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭ ‬في‭ ‬تشكيل‭ ‬مستقبل‭ ‬التعليم‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬علق‭ ‬د‭. ‬حسن‭ ‬كاظم،‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬عميد‭ ‬كلية‭ ‬الهندسة‭ ‬والحوسبة‭ ‬‮«‬يعد‭ ‬هذا‭ ‬الهاكاثون‭ ‬منصة‭ ‬لتعزيز‭ ‬روح‭ ‬التعاون‭ ‬والابتكار‭ ‬بين‭ ‬الطلاب‭ ‬ويهدف‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬المجتمعي‭ ‬بأهمية‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭. ‬هذه‭ ‬الفعالية‭ ‬أيضًا‭ ‬بدورها‭ ‬ترسخ‭ ‬دور‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬كمؤسسة‭ ‬تعليمية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬بذل‭ ‬الجهود‭ ‬لاستكشاف‭ ‬مجال‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وتقاطعه‭ ‬مع‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‮»‬‭.‬

يُعد‭ ‬‮«‬هاكاثون‭ ‬تطبيقات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬التوليدي‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‮»‬‭ ‬أحد‭ ‬الفعاليات‭ ‬التي‭ ‬تقيمها‭ ‬الجامعة‭ ‬تزامنًا‭ ‬مع‭ ‬إقامتها‭ ‬لأسبوع‭ ‬التعليم،‭ ‬حيث‭ ‬يتضمن‭ ‬الأسبوع‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬النقاشات،‭ ‬ورش‭ ‬العمل،‭ ‬وفعاليات‭ ‬أخرى‭.‬

ويشهد‭ ‬الهاكاثون‭ ‬نجاحُا‭ ‬ملموسًا‭ ‬بمشاركة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الطلاب‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الجامعات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مثل‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬الجامعة‭ ‬البريطانية‭ ‬بالبحرين،‭ ‬الجامعة‭ ‬الأهلية‭ ‬وغيرهم‭.‬

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