وزير الصناعة والتجارة يجتمع بنظيره الأردني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬توسيع‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬برفد‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬وبالأخص‭ ‬منها‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيزها‭ ‬وتطويرها‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬





.. ويجتمع بنظيره المصري

اجتمع‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بالمهندس‭ ‬أحمد‭ ‬سمير‭ ‬صالح‭ ‬وزير‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بحضور‭ ‬سفيرة‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬ريهام‭ ‬عبدالحميد‭ ‬محمود،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اجتماعات‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للشراكة‭ ‬الصناعية‭ ‬التكاملية‭ ‬لتنمية‭ ‬اقتصادية‭ ‬مستدامة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأكد‭ ‬فخرو‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الثنائية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬منوهاً‭ ‬بأهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬منها‭ ‬إثراء‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وتبادل‭ ‬التجارب‭ ‬والخبرات‭ ‬الثنائية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الصناعي‭ ‬والتجاري‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬الدعم‭ ‬والاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬البلدان‭ ‬الشقيقان‭ ‬لتنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي‭ ‬والتجاري،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬الخطوات‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذها‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لدعم‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬ونموه‭.‬