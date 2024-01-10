وزير الصناعة والتجارة يجتمع بنظيره الأردني

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- Akhbar Al Khaleej) اجتمع عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة مع يوسف محمود الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بحضور سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مملكة البحرين السيد رامي صالح وريكات العدوان، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة التي تقام في مملكة البحرين.
وفي مستهل اللقاء أكد وزير الصناعة والتجارة عمق العلاقات الثنائية التي تربط مملكة البحرين بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مشيراً إلى أهمية توسيع آفاق التعاون والعمل المشترك بين البلدين الشقيقين، ولا سيما فيما يتعلق برفد القطاعات الاقتصادية بشكل عام.
كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبالأخص منها التي تركز على العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وسبل تعزيزها وتطويرها بالشكل الذي يحقق الأهداف المشتركة بين البلدين الشقيقين.
.. ويجتمع بنظيره المصري
اجتمع عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بالمهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، بحضور سفيرة جمهورية مصر العربية ريهام عبدالحميد محمود، وذلك على هامش اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة التي تقام في مملكة البحرين.
وأكد فخرو عمق العلاقات الأخوية الثنائية التي تربط مملكة البحرين بجمهورية مصر العربية، منوهاً بأهمية تعزيز آفاق التعاون والعمل المشترك في مختلف القطاعات، منها إثراء القطاعات الاقتصادية وتبادل التجارب والخبرات الثنائية في المجال الصناعي والتجاري.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الدعم والاهتمام الكبير الذي يوليه البلدان الشقيقان لتنمية وتطوير القطاع الصناعي والتجاري، إلى جانب الوقوف على الخطوات والبرامج التي يتم تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم هذا القطاع ونموه.
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