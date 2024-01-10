Thursday, 11 January 2024 05:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الصناعة والتجارة يجتمع بنظيره الأردني

1/10/2024 7:12:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬مع‭ ‬يوسف‭ ‬محمود‭ ‬الشمالي‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬والتموين‭ ‬بالمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بحضور‭ ‬سفير‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬السيد‭ ‬رامي‭ ‬صالح‭ ‬وريكات‭ ‬العدوان،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اجتماعات‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للشراكة‭ ‬الصناعية‭ ‬التكاملية‭ ‬لتنمية‭ ‬اقتصادية‭ ‬مستدامة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬توسيع‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬برفد‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬

كما‭ ‬جرى‭ ‬بحث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الاهتمام‭ ‬المشترك،‭ ‬وبالأخص‭ ‬منها‭ ‬التي‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وسبل‭ ‬تعزيزها‭ ‬وتطويرها‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يحقق‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬


.. ويجتمع بنظيره المصري

اجتمع‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬بالمهندس‭ ‬أحمد‭ ‬سمير‭ ‬صالح‭ ‬وزير‭ ‬التجارة‭ ‬والصناعة‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬بحضور‭ ‬سفيرة‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭ ‬ريهام‭ ‬عبدالحميد‭ ‬محمود،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬اجتماعات‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للشراكة‭ ‬الصناعية‭ ‬التكاملية‭ ‬لتنمية‭ ‬اقتصادية‭ ‬مستدامة‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وأكد‭ ‬فخرو‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬الأخوية‭ ‬الثنائية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بجمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية،‭ ‬منوهاً‭ ‬بأهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬آفاق‭ ‬التعاون‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات،‭ ‬منها‭ ‬إثراء‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬وتبادل‭ ‬التجارب‭ ‬والخبرات‭ ‬الثنائية‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الصناعي‭ ‬والتجاري‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬استعراض‭ ‬الدعم‭ ‬والاهتمام‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬البلدان‭ ‬الشقيقان‭ ‬لتنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬القطاع‭ ‬الصناعي‭ ‬والتجاري،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬الخطوات‭ ‬والبرامج‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذها‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لدعم‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬ونموه‭.‬

MENAFN10012024000055011008ID1107706505

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث