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عبد الله المناعي مديرا تنفيذيا لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي

1/10/2024 7:12:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬الدكتور‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬مركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي‭ ‬تعيين‭ ‬عبدالله‭ ‬عيسى‭ ‬المناعي‭ ‬مديرًا‭ ‬تنفيذيًا‭ ‬للمركز‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قدم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬التهنئة‭ ‬لعبدالله‭ ‬المناعي‭ ‬على‭ ‬توليه‭ ‬منصب‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي،‭ ‬مُبديًا‭ ‬كامل‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬له،‭ ‬لمواصلة‭ ‬ترسيخ‭ ‬المكانة‭ ‬الدولية‭ ‬الرفيعة‭ ‬لمركز‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬العالمي‭ ‬للتعايش‭ ‬السلمي،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬دوره‭ ‬وجدارته‭ ‬كمؤسسة‭ ‬عالمية‭ ‬التوجه‭ ‬والهدف‭.‬

كما‭ ‬أشاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمناء‭ ‬بما‭ ‬قدمه‭ ‬الشيخ‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬للمركز‭ ‬من‭ ‬عطاء‭ ‬مشهود‭ ‬وجهد‭ ‬كبير،‭ ‬وما‭ ‬تركه‭ ‬من‭ ‬بصمات‭ ‬مهنية‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬العمل،‭ ‬متمنيًا‭ ‬له‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬عبدالله‭ ‬عيسى‭ ‬المناعي‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬بناء‭ ‬سيرة‭ ‬ذاتية‭ ‬متميزة،‭ ‬تتضمن‭ ‬تجارب‭ ‬متنوعة‭ ‬وإنجازات‭ ‬مشرفة،‭ ‬إذ‭ ‬يتمتع‭ ‬بخبرة‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الدولي‭ ‬متعدد‭ ‬الثقافات،‭ ‬فقد‭ ‬شغل‭ ‬مناصب‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬العليا‭ ‬للأخوة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وجائزة‭ ‬زايد‭ ‬للأخوة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬ومجلس‭ ‬حكماء‭ ‬المسلمين،‭ ‬كما‭ ‬عمل‭ ‬مستشارًا‭ ‬إعلاميًا،‭ ‬ورئيسًا‭ ‬للجنة‭ ‬الحريات‭ ‬في‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬البحرينية‭.‬

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