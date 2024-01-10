عبد الله المناعي مديرا تنفيذيا لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد بن عبدالله آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي تعيين عبدالله عيسى المناعي مديرًا تنفيذيًا للمركز.
وبهذه المناسبة، قدم رئيس مجلس الأمناء التهنئة لعبدالله المناعي على توليه منصب المدير التنفيذي، مُبديًا كامل الدعم والمساندة له، لمواصلة ترسيخ المكانة الدولية الرفيعة لمركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، بما يسهم في تعزيز دوره وجدارته كمؤسسة عالمية التوجه والهدف.
كما أشاد رئيس مجلس الأمناء بما قدمه الشيخ عبدالله بن أحمد بن سلمان آل خليفة الأمين العام السابق للمركز من عطاء مشهود وجهد كبير، وما تركه من بصمات مهنية واضحة في منظومة العمل، متمنيًا له دوام التوفيق والسداد.
الجدير بالذكر أن عبدالله عيسى المناعي تمكن من بناء سيرة ذاتية متميزة، تتضمن تجارب متنوعة وإنجازات مشرفة، إذ يتمتع بخبرة واسعة في العمل الدولي متعدد الثقافات، فقد شغل مناصب في اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، وجائزة زايد للأخوة الإنسانية، ومجلس حكماء المسلمين، كما عمل مستشارًا إعلاميًا، ورئيسًا للجنة الحريات في جمعية الصحفيين البحرينية.
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