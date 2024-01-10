وزير الخارجية الأمريكي: مملكة البحرين حليف مهم وحاسم للولايات المتحدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وهذا‭ ‬نص‭ ‬التصريح‭:‬

أسعدتم‭ ‬مساء‭ ‬جميعا‭. ‬نحن‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬مكثفة‭ ‬تجري‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‭. ‬والبحرين،‭ ‬بالطبع،‭ ‬هي‭ ‬حليف‭ ‬مهم‭ ‬وحاسم‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وتستضيف‭ ‬الأسطول‭ (‬الأمريكي‭) ‬الخامس،‭ ‬وأود‭ ‬أن‭ ‬أتوجه‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬على‭ ‬استقبالنا‭ ‬وعلى‭ ‬المحادثات‭ ‬الجيدة‭ ‬للغاية‭ ‬التي‭ ‬أجريناها‭.‬

لقد‭ ‬تركز‭ ‬اهتمامنا‭ ‬على‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الصراع‭ ‬الدائر‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬لا‭ ‬يمتد‭ ‬إلى‭ ‬أماكن‭ ‬أخرى‭. ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬محور‭ ‬تركيزنا‭ ‬منذ‭ ‬7‭ ‬أكتوبر،‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬محور‭ ‬تركيزنا‭ ‬اليوم‭. ‬وهذا‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬أن‭ ‬نرد‭ ‬عندما‭ ‬نرى‭ ‬شيئا‭ ‬يحدث‭ ‬مثل‭ ‬الاعتداءات‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الحوثيين‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تتكرر،‭ ‬وتستهدف‭ ‬الشحن‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭. ‬وقد‭ ‬وقعت‭ ‬مئات‭ ‬الهجمات‭ ‬منذ‭ ‬نوفمبر‭ ‬على‭ ‬الشحن‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬أثرت‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬دولة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بسفن‭ ‬مع‭ ‬40‭ ‬دولة‭ ‬مختلفة‭. ‬وقد‭ ‬حدث‭ ‬أكبر‭ ‬هجوم‭ ‬ – بالطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬وبالصواريخ – ‭ ‬بالأمس‭ ‬فقط‭. ‬وقد‭ ‬ساعدت‭ ‬إيران‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬وشجعتها‭ ‬بتوفير‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬والمعدات،‭ ‬والاستخبارات،‭ ‬والمعلومات؛‭ ‬وهي‭ ‬تؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬فعلي‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬الناس‭.‬

إننا‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬مفاهيم‭ ‬مثل‭ ‬حرية‭ ‬الملاحة‭ ‬وأهمية‭ ‬التمسك‭ ‬بها،‭ ‬وأنا‭ ‬أعلم‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يبدو‭ ‬مجردا‭ ‬بعض‭ ‬الشيء،‭ ‬لكنه‭ ‬يعني‭ ‬شيئا‭ ‬حقيقيا‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬الناس‭. ‬إن‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬بسبب‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬الحوثية‭ ‬ضد‭ ‬الشحن‭ ‬التجاري‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬آلاف‭ ‬السفن‭ ‬اضطرت‭ ‬إلى‭ ‬تحويل‭ ‬مسارها،‭ ‬واتخاذ‭ ‬طرق‭ ‬أطول،‭ ‬ودفع‭ ‬مبالغ‭ ‬أكبر‭ ‬مقابل‭ ‬التأمين،‭ ‬وهذا‭ ‬يترجم‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬على‭ ‬الناس‭ ‬مقابل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬الوقود‭ ‬إلى‭ ‬الأدوية‭ ‬إلى‭ ‬الغذاء‭. ‬إنه‭ ‬يعطل‭ ‬سلاسل‭ ‬التوريد‭ ‬وبالتالي‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬حقيقي‭ ‬على‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬اليومية‭.‬

نحن‭ ‬نعرف‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬عن‭ ‬الرهائن‭ ‬في‭ ‬غزة؛‭ ‬حسنا،‭ ‬فقد‭ ‬أخذ‭ ‬الحوثيون‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬رهينة‭ ‬من‭ ‬السفن‭ ‬التي‭ ‬احتجزوها‭ ‬منذ‭ ‬هذا‭ ‬الخريف،‭ ‬لذلك‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬اقتضى‭ ‬منا‭ ‬ – ‭ ‬هذا‭ ‬التحدي‭ ‬وهذا‭ ‬التهديد‭ ‬لمصالح‭ ‬البلدان‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬اقتضى‭ ‬منا‭ ‬الرد‭. ‬لقد‭ ‬شكلنا‭ ‬تحالف‭ ‬عملية‭ ‬حارس‭ ‬الازدهار‭ ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬دولة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬البحرين،‭ ‬لبذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعنا‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬حرية‭ ‬الملاحة‭ ‬وحرية‭ ‬الشحن‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭.‬

والواقع‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ – ‭ ‬وهما‭ ‬الدولتان‭ ‬المشاركتان‭ ‬في‭ ‬تحالف‭ ‬حارس‭ ‬الازدهار‭ ‬ – ‭ ‬استجابتا‭ ‬بفعالية‭ ‬للهجمات‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬بالأمس‭ ‬فقط‭. ‬ولدينا‭ ‬أيضًا‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬دولة‭ ‬تضافرت‭ ‬وأوضحت‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬استمرت‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬كما‭ ‬كانت‭ ‬بالأمس،‭ ‬فستكون‭ ‬لها‭ ‬عواقب‭. ‬ومرة‭ ‬أخرى،‭ ‬هذا‭ ‬يمثل‭ ‬تهديدًا‭ ‬واضحًا‭ ‬لمصالح‭ ‬الدول‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬ومن‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬يتكاتف‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬ويستجيب‭ ‬لذلك‭.‬

وتحدثنا‭ ‬أيضًا‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬بالطبع،‭ ‬عن‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬وناقشنا‭ ‬الجهود‭ ‬الجارية‭ ‬لمحاولة‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المدنيين‭ ‬يتمتعون‭ ‬بحماية‭ ‬أفضل،‭ ‬وأننا‭ ‬نحصل‭ ‬على‭ ‬المساعدة‭ ‬الإنسانية‭ ‬لأولئك‭ ‬الذين‭ ‬يحتاجون‭ ‬إليها،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تنجح‭ ‬في‭ ‬ضمان،‭ ‬قدر‭ ‬استطاعتها،‭ ‬أن‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬لن‭ ‬يتكرر‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭.‬

ولكننا‭ ‬ركزنا‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لهذا‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وعلى‭ ‬العمل‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬القيام‭ ‬به‭ ‬لمساعدة‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬قدميها‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬البلدان‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‭ ‬مستعدة‭ ‬لبذلها‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬الرحلة‭ ‬التي‭ ‬قمنا‭ ‬بها‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬لجمع‭ ‬الدول‭ ‬معًا،‭ ‬ودمج‭ ‬المنطقة،‭ ‬والقيام‭ ‬بذلك‭ ‬بطريقة‭ ‬توفر‭ ‬لإسرائيل‭ ‬الأمن‭ ‬وتوفر‭ ‬أيضًا‭ ‬مسارا‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬يفضي‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬خاصة‭ ‬بهم‭.‬