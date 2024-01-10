Thursday, 11 January 2024 05:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الخارجية الأمريكي: مملكة البحرين حليف مهم وحاسم للولايات المتحدة

1/10/2024 7:12:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أدلى‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬وزير‭ ‬خارجية‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بتصريح‭ ‬لوسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬قبيل‭ ‬مغادرته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬بعد‭ ‬لقائه‭ ‬مع‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء،‭ ‬بقصر‭ ‬الصخير‭.‬

وهذا‭ ‬نص‭ ‬التصريح‭:‬

أسعدتم‭ ‬مساء‭ ‬جميعا‭. ‬نحن‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬مكثفة‭ ‬تجري‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‭. ‬والبحرين،‭ ‬بالطبع،‭ ‬هي‭ ‬حليف‭ ‬مهم‭ ‬وحاسم‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬وتستضيف‭ ‬الأسطول‭ (‬الأمريكي‭) ‬الخامس،‭ ‬وأود‭ ‬أن‭ ‬أتوجه‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬على‭ ‬استقبالنا‭ ‬وعلى‭ ‬المحادثات‭ ‬الجيدة‭ ‬للغاية‭ ‬التي‭ ‬أجريناها‭.‬

لقد‭ ‬تركز‭ ‬اهتمامنا‭ ‬على‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الصراع‭ ‬الدائر‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬لا‭ ‬يمتد‭ ‬إلى‭ ‬أماكن‭ ‬أخرى‭. ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬محور‭ ‬تركيزنا‭ ‬منذ‭ ‬7‭ ‬أكتوبر،‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬محور‭ ‬تركيزنا‭ ‬اليوم‭. ‬وهذا‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬المهم‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬أن‭ ‬نرد‭ ‬عندما‭ ‬نرى‭ ‬شيئا‭ ‬يحدث‭ ‬مثل‭ ‬الاعتداءات‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الحوثيين‭ ‬والتي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تتكرر،‭ ‬وتستهدف‭ ‬الشحن‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭. ‬وقد‭ ‬وقعت‭ ‬مئات‭ ‬الهجمات‭ ‬منذ‭ ‬نوفمبر‭ ‬على‭ ‬الشحن‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬أثرت‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬دولة‭ ‬مرتبطة‭ ‬بسفن‭ ‬مع‭ ‬40‭ ‬دولة‭ ‬مختلفة‭. ‬وقد‭ ‬حدث‭ ‬أكبر‭ ‬هجوم‭ ‬ بالطائرات‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬وبالصواريخ ‭ ‬بالأمس‭ ‬فقط‭. ‬وقد‭ ‬ساعدت‭ ‬إيران‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬وشجعتها‭ ‬بتوفير‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬والمعدات،‭ ‬والاستخبارات،‭ ‬والمعلومات؛‭ ‬وهي‭ ‬تؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬فعلي‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬الناس‭.‬

إننا‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬مفاهيم‭ ‬مثل‭ ‬حرية‭ ‬الملاحة‭ ‬وأهمية‭ ‬التمسك‭ ‬بها،‭ ‬وأنا‭ ‬أعلم‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يبدو‭ ‬مجردا‭ ‬بعض‭ ‬الشيء،‭ ‬لكنه‭ ‬يعني‭ ‬شيئا‭ ‬حقيقيا‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬الناس‭. ‬إن‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬بسبب‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬الحوثية‭ ‬ضد‭ ‬الشحن‭ ‬التجاري‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬آلاف‭ ‬السفن‭ ‬اضطرت‭ ‬إلى‭ ‬تحويل‭ ‬مسارها،‭ ‬واتخاذ‭ ‬طرق‭ ‬أطول،‭ ‬ودفع‭ ‬مبالغ‭ ‬أكبر‭ ‬مقابل‭ ‬التأمين،‭ ‬وهذا‭ ‬يترجم‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬على‭ ‬الناس‭ ‬مقابل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬من‭ ‬الوقود‭ ‬إلى‭ ‬الأدوية‭ ‬إلى‭ ‬الغذاء‭. ‬إنه‭ ‬يعطل‭ ‬سلاسل‭ ‬التوريد‭ ‬وبالتالي‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬تأثير‭ ‬حقيقي‭ ‬على‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬اليومية‭.‬

نحن‭ ‬نعرف‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬عن‭ ‬الرهائن‭ ‬في‭ ‬غزة؛‭ ‬حسنا،‭ ‬فقد‭ ‬أخذ‭ ‬الحوثيون‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬25‭ ‬رهينة‭ ‬من‭ ‬السفن‭ ‬التي‭ ‬احتجزوها‭ ‬منذ‭ ‬هذا‭ ‬الخريف،‭ ‬لذلك‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬اقتضى‭ ‬منا‭ ‬ ‭ ‬هذا‭ ‬التحدي‭ ‬وهذا‭ ‬التهديد‭ ‬لمصالح‭ ‬البلدان‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬اقتضى‭ ‬منا‭ ‬الرد‭. ‬لقد‭ ‬شكلنا‭ ‬تحالف‭ ‬عملية‭ ‬حارس‭ ‬الازدهار‭ ‬مع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬دولة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬البحرين،‭ ‬لبذل‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬وسعنا‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬حرية‭ ‬الملاحة‭ ‬وحرية‭ ‬الشحن‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭.‬

والواقع‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬ ‭ ‬وهما‭ ‬الدولتان‭ ‬المشاركتان‭ ‬في‭ ‬تحالف‭ ‬حارس‭ ‬الازدهار‭ ‬ ‭ ‬استجابتا‭ ‬بفعالية‭ ‬للهجمات‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬بالأمس‭ ‬فقط‭. ‬ولدينا‭ ‬أيضًا‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬دولة‭ ‬تضافرت‭ ‬وأوضحت‭ ‬أنه‭ ‬إذا‭ ‬استمرت‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭ ‬كما‭ ‬كانت‭ ‬بالأمس،‭ ‬فستكون‭ ‬لها‭ ‬عواقب‭. ‬ومرة‭ ‬أخرى،‭ ‬هذا‭ ‬يمثل‭ ‬تهديدًا‭ ‬واضحًا‭ ‬لمصالح‭ ‬الدول‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬ومن‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬يتكاتف‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭ ‬ويستجيب‭ ‬لذلك‭.‬

وتحدثنا‭ ‬أيضًا‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬بالطبع،‭ ‬عن‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬وناقشنا‭ ‬الجهود‭ ‬الجارية‭ ‬لمحاولة‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المدنيين‭ ‬يتمتعون‭ ‬بحماية‭ ‬أفضل،‭ ‬وأننا‭ ‬نحصل‭ ‬على‭ ‬المساعدة‭ ‬الإنسانية‭ ‬لأولئك‭ ‬الذين‭ ‬يحتاجون‭ ‬إليها،‭ ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬التأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تنجح‭ ‬في‭ ‬ضمان،‭ ‬قدر‭ ‬استطاعتها،‭ ‬أن‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬لن‭ ‬يتكرر‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭.‬

ولكننا‭ ‬ركزنا‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬لهذا‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وعلى‭ ‬العمل‭ ‬المهم‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬القيام‭ ‬به‭ ‬لمساعدة‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬الوقوف‭ ‬على‭ ‬قدميها‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬البلدان‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‭ ‬مستعدة‭ ‬لبذلها‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬الرحلة‭ ‬التي‭ ‬قمنا‭ ‬بها‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬لجمع‭ ‬الدول‭ ‬معًا،‭ ‬ودمج‭ ‬المنطقة،‭ ‬والقيام‭ ‬بذلك‭ ‬بطريقة‭ ‬توفر‭ ‬لإسرائيل‭ ‬الأمن‭ ‬وتوفر‭ ‬أيضًا‭ ‬مسارا‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬يفضي‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬خاصة‭ ‬بهم‭.‬

MENAFN10012024000055011008ID1107706501

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث