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صحفي فلسطيني يتّهم الجيش الإسرائيلي بتعذيبه أثناء اعتقاله في غزة

1/10/2024 7:12:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الدوحة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬العربي‭ ‬الجديد‮»‬‭ ‬الإخباري‭ ‬ومقرّه‭ ‬لندن‭ ‬يوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنّ‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أفرج‭ ‬عن‭ ‬مدير‭ ‬مكتبه‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬ضياء‭ ‬الكحلوت‭ ‬بعدما‭ ‬اعتقله‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬شهر،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الصحفي‭ ‬الفلسطيني‭ ‬تعرّض‭ ‬أثناء‭ ‬اعتقاله‭ ‬للتعذيب‭. ‬والكحلوت‭ ‬كان‭ ‬واحداً‭ ‬من‭ ‬عشرات‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬الذين‭ ‬اعتقلتهم‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬ديسمبر‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وقد‭ ‬بثّت‭ ‬قنوات‭ ‬تلفزيونية‭ ‬إسرائيلية‭ ‬صوراً‭ ‬لهم‭ ‬أثناء‭ ‬اعتقالهم‭. ‬

وظهر‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الصور‭ ‬يومها‭ ‬عشرات‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وقد‭ ‬جرّدوا‭ ‬من‭ ‬ملابسهم‭ ‬باستثناء‭ ‬الداخلية‭ ‬منها‭ ‬وجلسوا‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬معصوبي‭ ‬الأعين،‭ ‬تحت‭ ‬حراسة‭ ‬عسكريين‭ ‬إسرائيليين‭. ‬وانتشرت‭ ‬هذه‭ ‬الصور‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬وأثارت‭ ‬جدلاً‭ ‬كبيراً‭. ‬وبرّر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يومها‭ ‬سبب‭ ‬تعامله‭ ‬مع‭ ‬هؤلاء‭ ‬المعتقلين‭ ‬بهذه‭ ‬الطريقة‭ ‬بدواع‭ ‬أمنية،‭ ‬مؤكّداً‭ ‬أنّهم‭ ‬مقاتلون‭ ‬من‭ ‬حماس،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نفته‭ ‬الحركة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفلسطينية‭. ‬

والثلاثاء‭ ‬قال‭ ‬‮«‬العربي‭ ‬الجديد‮»‬،‭ ‬الموقع‭ ‬الإخباري‭ ‬المملوك‭ ‬لقطر،‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أفرج‭ ‬صباح‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬الكحلوت‭. ‬ونقل‭ ‬الموقع‭ ‬عن‭ ‬الكحلوت‭ (‬37‭ ‬عاماً‭) ‬قوله‭ ‬إنّه‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬اللحظة‭ ‬الأولى‭ ‬لاعتقاله‭ ‬كانت‭ ‬إجراءات‭ ‬قوات‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ (‬قاسية‭ ‬وصعبة‭ ‬لدرجة‭ ‬لا‭ ‬توصف‭)‬‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬أنّه‭ ‬‮«‬تعرّض‭ ‬للضرب‭ ‬وللتعذيب‮»‬‭ ‬أثناء‭ ‬اعتقاله‭. ‬

وبحسب‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬مراسلون‭ ‬بلا‭ ‬حدود‮»‬‭ ‬فإنّه‭ ‬بعد‭ ‬اعتقاله‭ ‬احتُجز‭ ‬الكحلوت‭ ‬لفترة‭ ‬وجيزة‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬إيشيل‭ ‬بجنوب‭ ‬إسرائيل،‭ ‬وتعرّض‭ ‬للتعذيب‭. ‬وفي‭ ‬بيان‭ ‬أصدرته‭ ‬المنظمة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬دعا‭ ‬مديرها‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬جوناثان‭ ‬داغر‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الإفراج‭ ‬فوراً‭ ‬عن‭ ‬جميع‭ ‬الصحافيين‭ ‬المعتقلين‭ ‬وتوفير‭ ‬الحماية‭ ‬العاجلة‭ ‬لجميع‭ ‬الصحافيين‭ ‬الفلسطينيين‮»‬‭.

وتعهّدت‭ ‬إسرائيل‭ ‬‮«‬القضاء‮»‬‭ ‬على‭ ‬حماس‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬شنته‭ ‬الحركة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬انطلاقاً‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬في‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬وأدّى‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬نحو‭ ‬1140‭ ‬شخصاً‭ ‬غالبيتهم‭ ‬مدنيون،‭ ‬وفق‭ ‬تعداد‭ ‬أجرته‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬استناداً‭ ‬إلى‭ ‬أرقام‭ ‬رسمية‭ ‬إسرائيلية‭. ‬

وخلال‭ ‬الهجوم‭ ‬اقتيد‭ ‬نحو‭ ‬250‭ ‬شخصاً‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭ ‬إلى‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬احتُجزوا‭ ‬رهائن‭. ‬وأطلق‭ ‬سراح‭ ‬حوالي‭ ‬مئة‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬خلال‭ ‬هدنة‭ ‬استمرت‭ ‬أسبوعاً‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭. ‬ومنذ‭ ‬بدأت‭ ‬الحرب‭ ‬اعتقلت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬38‭ ‬صحفياً‭ ‬فلسطينياً‭ ‬مازال‭ ‬31‭ ‬منهم‭ ‬رهن‭ ‬الاعتقال،‭ ‬وفقاً‭ ‬لمراسلين‭ ‬بلا‭ ‬حدود‭. ‬

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