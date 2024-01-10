قمة العقبة الثلاثية تدعو إلى الضغط من أجل ((وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وحماية المدنيين))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الديوان‭ ‬الملكي‭ ‬إثر‭ ‬قمة‭ ‬جمعت‭ ‬القادة‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬العقبة‭ ‬جنوب‭ ‬عمان‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬أعين‭ ‬الصحفيين،‭ ‬إن‭ ‬الزعماء‭ ‬الثلاثة‭ ‬أكدوا‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬الاستمرار‭ ‬بالضغط‭ ‬لوقف‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬وحماية‭ ‬المدنيين‭ ‬العزل‮»‬‭.‬

كما‭ ‬أكدوا‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬ضمان‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإغاثية‭ ‬والإنسانية‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭ ‬وكاف،‭ ‬للتخفيف‭ ‬من‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬المأساوي‭ ‬الذي‭ ‬يعيشه‭ ‬الأهل‭ ‬في‭ ‬القطاع‮»‬‭. ‬وحذّر‭ ‬الزعماء‭ ‬من‭ ‬‮«‬محاولات‭ ‬إعادة‭ ‬احتلال‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬أو‭ ‬إقامة‭ ‬مناطق‭ ‬آمنة‭ ‬فيها‮»‬،‭ ‬مؤكدين‭ ‬‮«‬ضرورة‭ ‬تمكين‭ ‬أهالي‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬بيوتهم‮»‬‭.

‬

وشددوا‭ ‬على‭ ‬‮«‬تصديهم‭ ‬لأية‭ ‬خطط‭ ‬إسرائيلية‭ ‬لتهجير‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وضرورة‭ ‬إدانتها‭ ‬دوليا‭ ‬والتصدي‭ ‬لها‮»‬‭. ‬كما‭ ‬رفضوا‭ ‬‮«‬الفصل‭ ‬بين‭ ‬غزة‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭ ‬اللتين‭ ‬تشكلان‭ ‬امتدادا‭ ‬للدولة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الواحدة‮»‬‭. ‬

واتفقوا‭ ‬على‭ ‬‮«‬إدامة‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬مشترك‭ ‬بالتنسيق‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬ومع‭ ‬الدول‭ ‬الفاعلة،‭ ‬لإيجاد‭ ‬أفق‭ ‬سياسي‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬لتحقيق‭ ‬السلام‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‮»‬‭. ‬

وجاءت‭ ‬القمة‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬جولة‭ ‬لوزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وقد‭ ‬التقى‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭ ‬في‭ ‬عمان‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي،‭ ‬والرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬رام‭ ‬الله‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭. ‬وأكد‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬للرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬تأييد‭ ‬واشنطن‭ ‬‮«‬تدابير‭ ‬ملموسة‮»‬‭ ‬لإقامة‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭. ‬

في‭ ‬إسرائيل،‭ ‬نبّه‭ ‬بلينكن‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭ ‬من‭ ‬الكلفة‭ ‬‮«‬الباهظة‮»‬‭ ‬للحرب‭ ‬التي‭ ‬يدفعها‭ ‬المدنيون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.

‬وقال‭ ‬بلينكن‭ ‬الأربعاء‭ ‬من‭ ‬المنامة‭ ‬إن‭ ‬عباس‭ ‬‮«‬ملتزم‮»‬‭ ‬بإصلاح‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬الخطوات‭ ‬المستقبلية‭ ‬بعد‭ ‬حرب‭ ‬غزة‭. ‬

من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬حذّر‭ ‬الزعماء‭ ‬العرب‭ ‬الثلاثة‭ ‬من‭ ‬خطورة‭ ‬‮«‬ما‭ ‬يجري‭ ‬بالضفة‭ ‬الغربية‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬عدائية‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬المستوطنون‭ ‬المتطرفون‭ ‬بحق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‮»‬،‭ ‬ومن‭ ‬احتمالات‭ ‬‮«‬خروج‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬عن‭ ‬السيطرة‭ ‬وتفجر‭ ‬الأوضاع‭ ‬بالمنطقة‮»‬‭. ‬

ونقل‭ ‬البيان‭ ‬عن‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬تحذيره‭ ‬من‭ ‬‮«‬أي‭ ‬تصعيد‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬اتساع‭ ‬دائرة‭ ‬الحرب‭ ‬وتعقيد‭ ‬جهود‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬تهدئة‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬خطورة‭ ‬الأوضاع‭ ‬التي‭ ‬تتطلب‭ ‬جهدا‭ ‬استثنائيا‭ ‬لتحديد‭ ‬الخطوات‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‮»‬‭. ‬

وتتصاعد‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬انفجار‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬التوتر‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬اللبنانية،‭ ‬والضربات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬وسوريا،‭ ‬والهجمات‭ ‬المتزايدة‭ ‬على‭ ‬القوات‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وسوريا،‭ ‬وهجمات‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬اليمنيين‭ ‬على‭ ‬سفن‭ ‬في‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭. ‬

كما‭ ‬تسبّبت‭ ‬حرب‭ ‬غزة‭ ‬بتصاعد‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬المحتلة‭ ‬إلى‭ ‬مستوى‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬عشرين‭ ‬عاما‭.‬